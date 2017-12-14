Печенгский района

10 марта 2018 г .

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г . по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325. Положение.

г.Полярные Зори

17 декабря – 9.00

На горнолыжном комплексе «Салма» в Полярных Зорях состоятся Открытые массовые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду «Открытое Первенство Кольской АЭС». Соревнования приурочены ко Дню энергетика и ориентированы на самый широкий круг любителей горнолыжного спорта: принять участие в соревнованиях могут все желающие. Расписание соревнований: сноуборд – 9.00 - регистрация участников; 10.00 - старт соревнований. Горнолыжный спорт – 10.00 - регистрация участников; 12.00 - старт соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-любители от 21 года. Всего будет две возрастные группы: 21-49 лет, и 50 лет и старше. Профессиональные спортсмены смогут присутствовать только как зрители и болельщики. Участникам следует позаботиться о страховке от несчастного случая и иметь при себе полисы ОМС. Если нет полиса страхования, необходимо иметь при себе заявку с отметкой врача о допуске к соревнованиям. Награждение победителей и призеров состоится по окончании соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях можно подать в главную судейскую коллегию - schischkin@com.mels.ru, или на адрес электронной почты горнолыжного комплекса «Салма» - panika-free@yandex.ru. Форму заявки также можно найти на сайте горнолыжного комплекса Кольской АЭС www.salma-ski.ru.

В состав оргкомитета входят специалисты горнолыжного комплекса Кольской АЭС и представители РОО «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области».

г.Полярные Зори, 1184 км автотрассы Санкт-Петербург – Мурманск.

г.Кировск

14 и 16-17 декабря, - 11.00

Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап.

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

г.Апатиты

14 декабря – 17.30

Пройдёт традиционная торжественная церемония подведения спортивных итогов уходящего 2017 года. В программе мероприятия торжественное открытие; награждение номинантов по итогам спортивного года; объявление результатов Спартакиады коллективов предприятий, организаций и учебных заведений – 2017; культурная программа. Продолжительность церемонии – 1 час. Вход свободный.

г.Апатиты, ул. Ленина, 24. Апатитский городской Дворец культуры им. Егорова В.К.

г.Полярный

15 и 16 декабря - 15.30

17 декабря - 11.00

В СОК «Каскад» в Полярный снова распахнет свои двери для спортсменов-пловцов Мурманской области. В преддверии Нового года для учащихся МАОУ ДО ДЮСШ уже в шестой раз проводятся традиционные соревнования по плаванию «Приз Снегурочки». Это спортивное событие обещает быть ярким и зрелищным, ведь в соревнованиях традиционно принимают участие спортсмены, имеющие 1 спортивный разряд, и кандидаты в мастера спорта.



Соревнования пройдут с 15 по 17 декабря. В них примут участие более 250 спортсменов в составе команд городов Мурманск, Североморск, Никель, Кировск, Заполярный, Ковдор, Апатиты, Оленегорск, Снежногорск и Полярный.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».