Спортивная афиша
Печенгский района
10 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля
г.Полярные Зори
17 декабря – 9.00
На горнолыжном комплексе «Салма» в Полярных Зорях состоятся Открытые массовые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду «Открытое Первенство Кольской АЭС». Соревнования приурочены ко Дню энергетика и ориентированы на самый широкий круг любителей горнолыжного спорта: принять участие в соревнованиях могут все желающие. Расписание соревнований: сноуборд – 9.00 - регистрация участников; 10.00 - старт соревнований. Горнолыжный спорт – 10.00 - регистрация участников; 12.00 - старт соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-любители от 21 года. Всего будет две возрастные группы: 21-49 лет, и 50 лет и старше. Профессиональные спортсмены смогут присутствовать только как зрители и болельщики. Участникам следует позаботиться о страховке от несчастного случая и иметь при себе полисы ОМС. Если нет полиса страхования, необходимо иметь при себе заявку с отметкой врача о допуске к соревнованиям. Награждение победителей и призеров состоится по окончании соревнований.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях можно подать в главную судейскую коллегию - schischkin@com.mels.ru, или на адрес электронной почты горнолыжного комплекса «Салма» - panika-free@yandex.ru. Форму заявки также можно найти на сайте горнолыжного комплекса Кольской АЭС www.salma-ski.ru.
В состав оргкомитета входят специалисты горнолыжного комплекса Кольской АЭС и представители РОО «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области».
г.Полярные Зори,
17 декабря – 12.00
На лыжных трассах за каналом проводятся соревнования по лыжным гонкам, посвященные Дню энергетика.К соревнованиям допускаются все желающие жители города Полярные Зори, а также гости нашего города, написавшие заявление в судейскую коллегию об ответственности за свое здоровье и техническую подготовленность. Для юношей и девушек до 18 лет необходима справка от врача.
Регистрация участников - с 10.30 до 11.15. Старт общий по группам в 12 часов.
Возрастные группы: «Спортсмены»: мужчины: 18-39 лет (1998– 1977), 40-49 лет (1976 – 1967), 50-59 лет (1966-1957), 60 лет и старше (
г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.
30 декабря – 18.00
На лыжных трассах за каналом проводится традиционная Новогодняя лыжная гонка. Регистрация участников - с 17.00 до 17.30. К участию допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и написавшие расписку о личной ответственности за свое здоровье. На участников моложе 18 лет предоставляется заявка с допуском врача.
Стиль свободный. Старт общий. Дистанции: мужчины
г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.
г.Кировск
16-17 декабря, - 11.00
Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап.
г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».
г.Апатиты
16 декабря – 10.00
Пройдёт серия матчей в рамках региональных соревнований «Баренц хоккейной лиги («BHL)» с участием иностранных спортсменов. В соревнованиях примут участие 4 команды из гг. Мурманск, Оленегорск, Никель, Кировск, а также 2 иностранные команды из гг. Киркинес, (Норвегия), Ивало (Финляндия). Игры будут проходить в 2 периода по 20 минут «чистого» времени.
г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Спорткомплекс «Юность».
16 и 24 декабря – 11.00
Центр тестирования ГТО города Апатиты проводит приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО – бег на лыжах. В программе тестирования бег и передвижение на лыжах 1, 2, 3 и
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».
17 декабря - 11.00-15.00
Центр тестирования ГТО города Апатиты совместно с Апатитской Федерацией стрелковых видов спорта проводит приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО по стрельбе из пневматической винтовки, в рамках этапов Кубка города.
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы гимназия № 1.
18 декабря - 17.15
Центр тестирования ГТО города Апатиты проводит приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО по плаванию. В программе тестирования – плавание на 25 и
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Городской бассейн ФСК «Атлет».
22-24 декабря – 15.00
Пройдёт открытый Чемпионат и Первенство города Апатиты по боксу среди юношей, юниоров и взрослых. Церемония открытия и начало соревнований 22 декабря в 15 часов.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».
24 декабря – 10.00
Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по кикбоксингу среди юношей.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», средний зал.
24 декабря – 10.50
В шахматно-шашечном центре пройдёт открытый Кубок города Апатиты по быстрым шашкам.
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр.
24 декабря – 12.00
Пройдёт массовый лыжный конкурс «Лыжня зовет!» (1-й этап). К участию в конкурсе приглашаются все любители лыжных прогулок.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».
22 декабря - 18.00
23 декабря - 13.00 и 16.00
27 декабря - 12.00
Пройдёт спектакль на льду «Садко».
г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».
г.Мончегорск
16 декабря - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Юг».
г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.
16 и 17 декабря - 11.00
Лыжные гонки. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мончегорск, лыжный стадион СДЮСШОР.
г.Оленегорск
16 и 17 декабря - 11.00
Греко-римская борьба. Кубок главы города Оленегорска.
г.Оленегорск, спортзал средней школы № 21.
17 декабря - 13.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Апатиты».
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
г.Полярный
16 декабря - 15.30
17 декабря - 11.00
В СОК «Каскад» в Полярный снова распахнет свои двери для спортсменов-пловцов Мурманской области. В преддверии Нового года для учащихся МАОУ ДО ДЮСШ уже в шестой раз проводятся традиционные соревнования по плаванию «Приз Снегурочки». Это спортивное событие обещает быть ярким и зрелищным, ведь в соревнованиях традиционно принимают участие спортсмены, имеющие 1 спортивный разряд, и кандидаты в мастера спорта.
Соревнования пройдут с 15 по 17 декабря. В них примут участие более 250 спортсменов в составе команд городов Мурманск, Североморск, Никель, Кировск, Заполярный, Ковдор, Апатиты, Оленегорск, Снежногорск и Полярный.
г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».
г.Кола
17 декабря - 10.00
Мини-футбол. Ветеранское первенство Мурманской области.
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
г.Мурманск
16 декабря - 10.00
Мини-футбол. Ветеранское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
16 и 17 декабря - 10.00
Бадминтон. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
16 и 17 декабря - 10.00
Спортинг-компакт. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».
17 декабря - 10.00
Мурманский TRAIL-полумарафон «Вызов Арктики. гонка героев 2017» («Лишённые Солнца»). Особенность полумарафона: прохождение сложной полумарафонской дистанции в самый разгар полярной ночи. 179 зарегистрированных спортсменов бросят себе вызов и пробегут сложную дистанцию TRAIL-полумарафона в
Эстафетная гонка полумарафона представлена 8 командами по 5 человек. В соревновании за призовые места сразятся команды «Гроза» (Северный флот), «Лопарская кровь» («Фосагро»), беговой клуб «Адидас», представители Федерации велоспорта и американского футбола, а также АН «Инвест».
Трасса проходит в Мурманске по территории парка отдыха и туризма «Огни Мурманска». Дистанции:
Программа полумарафона: 9.00 - начало регистрации участников; 10.00 - церемония открытия (огненное шоу); 10.30 – начало предстартовой разминки; 11.50 – инструктаж у линии старта (проводит судейская бригада); 11.00 - старт участников забега в личном зачете на все дистанции; 11.20 - старт участников корпоративной эстафеты; в 14.00 - церемония награждения победителей и призеров на дистанциях «Малый спутник» и «Большой спутник».
Для зрителей приготовлена развлекательная программа с 10.00: огненное шоу; выступление команды по черлидингу «Циклон»; выступление вокалистов и музыкантов; конкурсная программа от «Мастерской праздников» для детей и взрослых. Организаторы планируют угостить всех горячим чаем и гигантским тортом-солнцем
г.Мурманск, отель «Огни Мурманска», парк отдыха.
17 декабря - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
17 декабря - 11.00
18 декабря - 11.45
Фигурное катание. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
17 декабря - 11.30
Соревнования «Лиги ВПК» по стрелковому многоборью среди команд военно-патриотических объединений и кадетских классов Мурманской области.
г.Мурманск, ул. Книповича, 46. Мурманский областной стрелково-спортивный клуб регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области.
17 декабря - 13.00
18 декабря - 19.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина-2» (г.Киров).
г.Мурманск, стадион «Строитель».
18 и 19 декабря - 12.00
Художественная гимнастика. Первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
19 декабря - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. « «Реалсталь» - «Динамо».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.