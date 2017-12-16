Печенгский района

10 марта 2018 г .

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г . по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325. Положение.

г.Полярные Зори

17 декабря – 9.00

На горнолыжном комплексе «Салма» в Полярных Зорях состоятся Открытые массовые соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду «Открытое Первенство Кольской АЭС». Соревнования приурочены ко Дню энергетика и ориентированы на самый широкий круг любителей горнолыжного спорта: принять участие в соревнованиях могут все желающие. Расписание соревнований: сноуборд – 9.00 - регистрация участников; 10.00 - старт соревнований. Горнолыжный спорт – 10.00 - регистрация участников; 12.00 - старт соревнований.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-любители от 21 года. Всего будет две возрастные группы: 21-49 лет, и 50 лет и старше. Профессиональные спортсмены смогут присутствовать только как зрители и болельщики. Участникам следует позаботиться о страховке от несчастного случая и иметь при себе полисы ОМС. Если нет полиса страхования, необходимо иметь при себе заявку с отметкой врача о допуске к соревнованиям. Награждение победителей и призеров состоится по окончании соревнований.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях можно подать в главную судейскую коллегию - schischkin@com.mels.ru, или на адрес электронной почты горнолыжного комплекса «Салма» - panika-free@yandex.ru. Форму заявки также можно найти на сайте горнолыжного комплекса Кольской АЭС www.salma-ski.ru.

В состав оргкомитета входят специалисты горнолыжного комплекса Кольской АЭС и представители РОО «Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Мурманской области».

г.Полярные Зори, 1184 км автотрассы Санкт-Петербург – Мурманск.

17 декабря – 12.00

На лыжных трассах за каналом проводятся соревнования по лыжным гонкам, посвященные Дню энергетика.К соревнованиям допускаются все желающие жители города Полярные Зори, а также гости нашего города, написавшие заявление в судейскую коллегию об ответственности за свое здоровье и техническую подготовленность. Для юношей и девушек до 18 лет необходима справка от врача.

Регистрация участников - с 10.30 до 11.15. Старт общий по группам в 12 часов.

Возрастные группы: «Спортсмены»: мужчины: 18-39 лет (1998– 1977), 40-49 лет (1976 – 1967), 50-59 лет (1966-1957), 60 лет и старше ( 1956 г .р. и ст.). Женщины: 18-39 лет (1998- 1977), 40 – 49 лет (1976 -1967), 50 лет и старше ( 1966 г .р. и ст.), юноши и девушки (1999/2000 г.р.). Дистанции: Мужчины, юноши – 5 км . Женщины, девушки – 2.5 км . «Любители»: мужчины, мальчики (2001 и младше) – 2.5 км .; женщины и девочки (2001 и младше) - 1 км . Возраст определяется на 31.12. 2016 года. Стиль классический.

г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.

30 декабря – 18.00

На лыжных трассах за каналом проводится традиционная Новогодняя лыжная гонка. Регистрация участников - с 17.00 до 17.30. К участию допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и написавшие расписку о личной ответственности за свое здоровье. На участников моложе 18 лет предоставляется заявка с допуском врача.

Стиль свободный. Старт общий. Дистанции: мужчины 6 км , женщины 3 км . Группы участников: юноши до 18 лет (1999г.р. и младше) девушки до 18 лет (1999г.р. и младше); мужчины 18-34года (1998-1982г.р.) женщины 18-34года (1998-1982г.р.); мужчины 35-49лет (1981-1967г.р.) женщины 35-49лет (1981-1967г.р.); мужчины 50лет и старше (1966г.р. и старше) женщины 50лет и старше (1966г.р. и старше). Возраст участников определяется на 31декабря 2016года.

г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.

г.Кировск

16-17 декабря, - 11.00

Лыжные гонки. Кубок России. 2-й этап.

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

г.Апатиты

16 декабря – 10.00

Пройдёт серия матчей в рамках региональных соревнований «Баренц хоккейной лиги («BHL)» с участием иностранных спортсменов. В соревнованиях примут участие 4 команды из гг. Мурманск, Оленегорск, Никель, Кировск, а также 2 иностранные команды из гг. Киркинес, (Норвегия), Ивало (Финляндия). Игры будут проходить в 2 периода по 20 минут «чистого» времени.

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Спорткомплекс «Юность».

16 и 24 декабря – 11.00

Центр тестирования ГТО города Апатиты проводит приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО – бег на лыжах. В программе тестирования бег и передвижение на лыжах 1, 2, 3 и 5 км в зависимости от возрастной ступени комплекса. Регистрация и выдача номеров до 10.45.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

17 декабря - 11.00-15.00

Центр тестирования ГТО города Апатиты совместно с Апатитской Федерацией стрелковых видов спорта проводит приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО по стрельбе из пневматической винтовки, в рамках этапов Кубка города.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы гимназия № 1.

18 декабря - 17.15

Центр тестирования ГТО города Апатиты проводит приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО по плаванию. В программе тестирования – плавание на 25 и 50 м в зависимости от возрастной ступени комплекса. Регистрация и проход до 16.55.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Городской бассейн ФСК «Атлет».

22-24 декабря – 15.00

Пройдёт открытый Чемпионат и Первенство города Апатиты по боксу среди юношей, юниоров и взрослых. Церемония открытия и начало соревнований 22 декабря в 15 часов.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».

24 декабря – 10.00

Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по кикбоксингу среди юношей.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», средний зал.

24 декабря – 10.50

В шахматно-шашечном центре пройдёт открытый Кубок города Апатиты по быстрым шашкам.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр.

24 декабря – 12.00

Пройдёт массовый лыжный конкурс «Лыжня зовет!» (1-й этап). К участию в конкурсе приглашаются все любители лыжных прогулок.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

22 декабря - 18.00

23 декабря - 13.00 и 16.00

27 декабря - 12.00

Пройдёт спектакль на льду «Садко».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

г.Мончегорск

16 декабря - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Юг».

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

16 и 17 декабря - 11.00

Лыжные гонки. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, лыжный стадион СДЮСШОР.

г.Оленегорск

16 и 17 декабря - 11.00

Греко-римская борьба. Кубок главы города Оленегорска.

г.Оленегорск, спортзал средней школы № 21.

17 декабря - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Апатиты».

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

г.Полярный

16 декабря - 15.30

17 декабря - 11.00

В СОК «Каскад» в Полярный снова распахнет свои двери для спортсменов-пловцов Мурманской области. В преддверии Нового года для учащихся МАОУ ДО ДЮСШ уже в шестой раз проводятся традиционные соревнования по плаванию «Приз Снегурочки». Это спортивное событие обещает быть ярким и зрелищным, ведь в соревнованиях традиционно принимают участие спортсмены, имеющие 1 спортивный разряд, и кандидаты в мастера спорта.

Соревнования пройдут с 15 по 17 декабря. В них примут участие более 250 спортсменов в составе команд городов Мурманск, Североморск, Никель, Кировск, Заполярный, Ковдор, Апатиты, Оленегорск, Снежногорск и Полярный.

г.Полярный, ул.Гаджиева, 8. Спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

г.Кола

17 декабря - 10.00

Мини-футбол. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

16 декабря - 10.00

Мини-футбол. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

16 и 17 декабря - 10.00

Бадминтон. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

16 и 17 декабря - 10.00

Спортинг-компакт. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».

17 декабря - 10.00

Мурманский TRAIL-полумарафон «Вызов Арктики. гонка героев 2017» («Лишённые Солнца»). Особенность полумарафона: прохождение сложной полумарафонской дистанции в самый разгар полярной ночи. 179 зарегистрированных спортсменов бросят себе вызов и пробегут сложную дистанцию TRAIL-полумарафона в 21,1 км . Половина участников пройдёт дистанции спутники на 12,66 км и 4,22 км .

Эстафетная гонка полумарафона представлена 8 командами по 5 человек. В соревновании за призовые места сразятся команды «Гроза» (Северный флот), «Лопарская кровь» («Фосагро»), беговой клуб «Адидас», представители Федерации велоспорта и американского футбола, а также АН «Инвест».

Трасса проходит в Мурманске по территории парка отдыха и туризма «Огни Мурманска». Дистанции: 21,1 км - 5 кругов, 4,22 км - 1 круг и 12,66 км - 3 круга.

Программа полумарафона: 9.00 - начало регистрации участников; 10.00 - церемония открытия (огненное шоу); 10.30 – начало предстартовой разминки; 11.50 – инструктаж у линии старта (проводит судейская бригада); 11.00 - старт участников забега в личном зачете на все дистанции; 11.20 - старт участников корпоративной эстафеты; в 14.00 - церемония награждения победителей и призеров на дистанциях «Малый спутник» и «Большой спутник».

Для зрителей приготовлена развлекательная программа с 10.00: огненное шоу; выступление команды по черлидингу «Циклон»; выступление вокалистов и музыкантов; конкурсная программа от «Мастерской праздников» для детей и взрослых. Организаторы планируют угостить всех горячим чаем и гигантским тортом-солнцем 12 кг весом. Приготовлены мобильная баня на берегу озера (бесплатно для всех отчаянных), подарки и конкурсы от партнеров.

г.Мурманск, отель «Огни Мурманска», парк отдыха.

17 декабря - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

17 декабря - 11.00

18 декабря - 11.45

Фигурное катание. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

17 декабря - 11.30

Соревнования «Лиги ВПК» по стрелковому многоборью среди команд военно-патриотических объединений и кадетских классов Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Книповича, 46. Мурманский областной стрелково-спортивный клуб регионального отделения ДОСААФ России по Мурманской области.

17 декабря - 13.00

18 декабря - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина-2» (г.Киров).

г.Мурманск, стадион «Строитель».

18 и 19 декабря - 12.00

Художественная гимнастика. Первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

19 декабря - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. « «Реалсталь» - «Динамо».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.