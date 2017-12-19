Спортивная афиша
Печенгский района
10 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля
Положение.
http://sport.gov-murman.ru/events/prazdnik-severa/lyzhnya-druzhby/
г.Полярные Зори
30 декабря – 18.00
На лыжных трассах за каналом проводится традиционная Новогодняя лыжная гонка. Регистрация участников - с 17.00 до 17.30. К участию допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и написавшие расписку о личной ответственности за свое здоровье. На участников моложе 18 лет предоставляется заявка с допуском врача.
Стиль свободный. Старт общий. Дистанции: мужчины
г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.
г.Апатиты
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».
18 декабря - 17.15
Центр тестирования ГТО города Апатиты проводит приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО по плаванию. В программе тестирования – плавание на 25 и
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Городской бассейн ФСК «Атлет».
22-24 декабря – 15.00
Пройдёт открытый Чемпионат и Первенство города Апатиты по боксу среди юношей, юниоров и взрослых. Церемония открытия и начало соревнований 22 декабря в 15 часов.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».
24 декабря – 10.00
Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по кикбоксингу среди юношей.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», средний зал.
24 декабря – 10.50
В шахматно-шашечном центре пройдёт открытый Кубок города Апатиты по быстрым шашкам.
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр.
24 декабря – 11.00
Центр тестирования ГТО города Апатиты проводит приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО – бег на лыжах. В программе тестирования бег и передвижение на лыжах 1, 2, 3 и
24 декабря – 12.00
Пройдет массовый лыжный конкурс «Лыжня зовет!» (1-й этап). К участию в конкурсе приглашаются все любители лыжных прогулок.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».
22 декабря - 18.00
23 декабря - 13.00 и 16.00
27 декабря - 12.00
Пройдёт спектакль на льду «Садко».
г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».
г.Мурманск
18 декабря - 11.45
Фигурное катание. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
18 и 19 декабря - 12.00
Художественная гимнастика. Первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
18 декабря - 19.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина-2» (г.Киров).
г.Мурманск, стадион «Строитель».
19 декабря - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. « «Реалсталь» - «Динамо».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.