Печенгский района

10 марта 2018 г .

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г . по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325. Положение.

г.Полярные Зори

30 декабря – 18.00

На лыжных трассах за каналом проводится традиционная Новогодняя лыжная гонка. Регистрация участников - с 17.00 до 17.30. К участию допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и написавшие расписку о личной ответственности за свое здоровье. На участников моложе 18 лет предоставляется заявка с допуском врача.

Стиль свободный. Старт общий. Дистанции: мужчины 6 км , женщины 3 км . Группы участников: юноши до 18 лет (1999г.р. и младше) девушки до 18 лет (1999г.р. и младше); мужчины 18-34года (1998-1982г.р.) женщины 18-34года (1998-1982г.р.); мужчины 35-49лет (1981-1967г.р.) женщины 35-49лет (1981-1967г.р.); мужчины 50лет и старше (1966г.р. и старше) женщины 50лет и старше (1966г.р. и старше). Возраст участников определяется на 31декабря 2016года.

г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.

г.Апатиты

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

22-24 декабря – 15.00

Пройдёт открытый Чемпионат и Первенство города Апатиты по боксу среди юношей, юниоров и взрослых. Церемония открытия и начало соревнований 22 декабря в 15 часов.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».

24 декабря – 10.00

Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по кикбоксингу среди юношей.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», средний зал.

24 декабря – 10.50

В шахматно-шашечном центре пройдёт открытый Кубок города Апатиты по быстрым шашкам.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр.

24 декабря – 11.00

Центр тестирования ГТО города Апатиты проводит приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО – бег на лыжах. В программе тестирования бег и передвижение на лыжах 1, 2, 3 и 5 км в зависимости от возрастной ступени комплекса. Регистрация и выдача номеров до 10.45.

24 декабря – 12.00

Пройдет массовый лыжный конкурс «Лыжня зовет!» (1-й этап). К участию в конкурсе приглашаются все любители лыжных прогулок.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

22 декабря - 18.00

23 декабря - 13.00 и 16.00

27 декабря - 12.00

Пройдёт спектакль на льду «Садко».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

г.Мурманск

19 декабря - 12.00

Художественная гимнастика. Первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

19 декабря - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. « «Реалсталь» - «Динамо».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.