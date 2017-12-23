г.Кандалакша

23 декабря - 12.00

Шорт-трек. Соревнования «Мы выбираем спорт!»

г.Кандалакша, хоккейный корт.

24 декабря - 12.00

Мини-футбол. Кубок города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Островной

23 декабря - 12.00

Настольный теннис. Первенство города Островной.

г.Островной, городской Дом культуры.

Печенгский района

10 марта 2018 г .

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г . по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325. Положение.

г.Полярные Зори

24 декабря - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня зовёт!». Соревнования, посвященные Дню энергетика.

г.Полярные Зори, лыжный стадион.

24 декабря - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Полярные Зори, Ледовый дворец спорта.

30 декабря – 18.00

На лыжных трассах за каналом проводится традиционная Новогодняя лыжная гонка. Регистрация участников - с 17.00 до 17.30. К участию допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и написавшие расписку о личной ответственности за свое здоровье. На участников моложе 18 лет предоставляется заявка с допуском врача.

Стиль свободный. Старт общий. Дистанции: мужчины 6 км , женщины 3 км . Группы участников: юноши до 18 лет (1999г.р. и младше) девушки до 18 лет (1999г.р. и младше); мужчины 18-34года (1998-1982г.р.) женщины 18-34года (1998-1982г.р.); мужчины 35-49лет (1981-1967г.р.) женщины 35-49лет (1981-1967г.р.); мужчины 50лет и старше (1966г.р. и старше) женщины 50лет и старше (1966г.р. и старше). Возраст участников определяется на 31декабря 2016года.

г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.

г.Апатиты

23 и 24 декабря - 12.00

Бокс. Открытый чемпионат города Апатиты.

г.Апатиты. Дворец спорта «Атлет».

23 и 24 декабря – 15.00

Пройдёт открытый Чемпионат и Первенство города Апатиты по боксу среди юношей, юниоров и взрослых. Церемония открытия и начало соревнований 22 декабря в 15 часов.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».

23 декабря - 13.00 и 16.00

27 декабря - 12.00

Пройдёт спектакль на льду «Садко».

г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

23 декабря - 9.30

Кикбоксинг. Открытое юношеское первенство города Апатиты.

г.Апатиты. Дворец спорта «Атлет».

23 и 24 декабря - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

24 декабря – 10.00

Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по кикбоксингу среди юношей.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», средний зал.

24 декабря – 10.50

В шахматно-шашечном центре пройдёт открытый Кубок города Апатиты по быстрым шашкам.

г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр.

24 декабря – 11.00

Центр тестирования ГТО города Апатиты проводит приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО – бег на лыжах. В программе тестирования бег и передвижение на лыжах 1, 2, 3 и 5 км в зависимости от возрастной ступени комплекса. Регистрация и выдача номеров до 10.45.

24 декабря – 12.00

Пройдёт массовый лыжный конкурс «Лыжня зовет!» (1-й этап). К участию в конкурсе приглашаются все любители лыжных прогулок.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

24 декабря - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «Северный флот» (г.Североморск).

г.Апатиты, ледовая арена «Юность».

г.Мончегорск

24 декабря - 15.00

Мини-футбол. Товарищеский матч. «Норильский никель» (г.Норильск) - «МегаСпорт» (Мурманская область).

г.Мончегорск, спорткомплекс «Гольфстрим».

г.Оленегорск

23 декабря - 12.00

Хоккей. Первенство оленегорской хоккейной лиги. «Арктика» - «Ресурс».

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

24 декабря - 12.00

Лыжные гонки. Соревнования на призы Деда Мороза.

г.Оленегорск, лесопарк.

24 декабря - 12.00

Настольный теннис. Юношеский турнир «Новогодний приз».

г.Оленегорск, ДЮСШ «Олимп».

25 декабря - 11.30

Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

пгт.Мурмаши

24 декабря - 11.00

Открытое первенство посёлка Мурмаши по мини-футболу среди ветеранских команд.

пгт.Мурмаши, ул. Мисякова, 6. Спорткомплекс «Мурмаши».

г.Кола

23 декабря - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Север».

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

23 декабря - 10.45

Хоккей. Первенство Ночной хоккейной лиги. Региональный этап. «Кола» - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

23 декабря - 11.00

Волейбол. Студенческая спартакиада.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

23 и 24 декабря - 11.00

Лыжные гонки. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

23 и 24 декабря - 12.00

Тайский бокс. Открытый чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, ДЮСШ-7.

23-25 декабря - 12.00

Конькобежный спорт. Соревнования «Рождественские коньки».

г.Мурманск, стадион «Строитель».

23 декабря - 14.30

24 декабря - 12.00

Легкая атлетика. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

23 декабря - 18.30

Хоккей. Первенство Ночной хоккейной лиги. Региональный этап.

«Баренцспорт» (г.Мурманск) - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

24 декабря - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

24 декабря - 12.00

Горнолыжный спорт. Кубок губернатора Мурманской области.

г.Мурманск, горнолыжный комплекс «Южный склон».

24 декабря - 12.00

Танцевальный спорт. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.