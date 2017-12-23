Спортивная афиша
г.Кандалакша
23 декабря - 12.00
Шорт-трек. Соревнования «Мы выбираем спорт!»
г.Кандалакша, хоккейный корт.
24 декабря - 12.00
Мини-футбол. Кубок города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Островной
23 декабря - 12.00
Настольный теннис. Первенство города Островной.
г.Островной, городской Дом культуры.
Печенгский района
10 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля
г.Полярные Зори
24 декабря - 12.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня зовёт!». Соревнования, посвященные Дню энергетика.
г.Полярные Зори, лыжный стадион.
24 декабря - 13.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Полярные Зори, Ледовый дворец спорта.
30 декабря – 18.00
На лыжных трассах за каналом проводится традиционная Новогодняя лыжная гонка. Регистрация участников - с 17.00 до 17.30. К участию допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и написавшие расписку о личной ответственности за свое здоровье. На участников моложе 18 лет предоставляется заявка с допуском врача.
Стиль свободный. Старт общий. Дистанции: мужчины
г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.
г.Апатиты
23 и 24 декабря - 12.00
Бокс. Открытый чемпионат города Апатиты.
г.Апатиты. Дворец спорта «Атлет».
23 и 24 декабря – 15.00
Пройдёт открытый Чемпионат и Первенство города Апатиты по боксу среди юношей, юниоров и взрослых. Церемония открытия и начало соревнований 22 декабря в 15 часов.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет».
23 декабря - 13.00 и 16.00
27 декабря - 12.00
Пройдёт спектакль на льду «Садко».
г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».
23 декабря - 9.30
Кикбоксинг. Открытое юношеское первенство города Апатиты.
г.Апатиты. Дворец спорта «Атлет».
23 и 24 декабря - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.
г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».
24 декабря – 10.00
Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по кикбоксингу среди юношей.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. ФСК «Атлет», средний зал.
24 декабря – 10.50
В шахматно-шашечном центре пройдёт открытый Кубок города Апатиты по быстрым шашкам.
г.Апатиты, ул. Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр.
24 декабря – 11.00
Центр тестирования ГТО города Апатиты проводит приём нормативов (тестов) ВФСК ГТО – бег на лыжах. В программе тестирования бег и передвижение на лыжах 1, 2, 3 и
24 декабря – 12.00
Пройдёт массовый лыжный конкурс «Лыжня зовет!» (1-й этап). К участию в конкурсе приглашаются все любители лыжных прогулок.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».
24 декабря - 13.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «Северный флот» (г.Североморск).
г.Апатиты, ледовая арена «Юность».
г.Мончегорск
24 декабря - 15.00
Мини-футбол. Товарищеский матч. «Норильский никель» (г.Норильск) - «МегаСпорт» (Мурманская область).
г.Мончегорск, спорткомплекс «Гольфстрим».
г.Оленегорск
23 декабря - 12.00
Хоккей. Первенство оленегорской хоккейной лиги. «Арктика» - «Ресурс».
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
24 декабря - 12.00
Лыжные гонки. Соревнования на призы Деда Мороза.
г.Оленегорск, лесопарк.
24 декабря - 12.00
Настольный теннис. Юношеский турнир «Новогодний приз».
г.Оленегорск, ДЮСШ «Олимп».
25 декабря - 11.30
Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
пгт.Мурмаши
24 декабря - 11.00
Открытое первенство посёлка Мурмаши по мини-футболу среди ветеранских команд.
пгт.Мурмаши, ул. Мисякова, 6. Спорткомплекс «Мурмаши».
г.Кола
23 декабря - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Север».
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
г.Мурманск
23 декабря - 10.45
Хоккей. Первенство Ночной хоккейной лиги. Региональный этап. «Кола» - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
23 декабря - 11.00
Волейбол. Студенческая спартакиада.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
23 и 24 декабря - 11.00
Лыжные гонки. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
23 и 24 декабря - 12.00
Тайский бокс. Открытый чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ДЮСШ-7.
23-25 декабря - 12.00
Конькобежный спорт. Соревнования «Рождественские коньки».
г.Мурманск, стадион «Строитель».
23 декабря - 14.30
24 декабря - 12.00
Легкая атлетика. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
23 декабря - 18.30
Хоккей. Первенство Ночной хоккейной лиги. Региональный этап.
«Баренцспорт» (г.Мурманск) - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
24 декабря - 12.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
24 декабря - 12.00
Горнолыжный спорт. Кубок губернатора Мурманской области.
г.Мурманск, горнолыжный комплекс «Южный склон».
24 декабря - 12.00
Танцевальный спорт. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.