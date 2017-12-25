Спортивная афиша
Печенгский района
10 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля
г.Полярные Зори
30 декабря – 18.00
На лыжных трассах за каналом проводится традиционная Новогодняя лыжная гонка. Регистрация участников - с 17.00 до 17.30. К участию допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и написавшие расписку о личной ответственности за свое здоровье. На участников моложе 18 лет предоставляется заявка с допуском врача.
Стиль свободный. Старт общий. Дистанции: мужчины
г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.
г.Оленегорск
25 декабря - 11.30
Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
г.Мурманск
25 декабря - 12.00
Конькобежный спорт. Соревнования «Рождественские коньки».
г.Мурманск, стадион «Строитель».