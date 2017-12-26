Печенгский района

10 марта 2018 г .

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г . по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325. Положение.

г.Полярные Зори

30 декабря – 18.00

На лыжных трассах за каналом проводится традиционная Новогодняя лыжная гонка. Регистрация участников - с 17.00 до 17.30. К участию допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и написавшие расписку о личной ответственности за свое здоровье. На участников моложе 18 лет предоставляется заявка с допуском врача.

Стиль свободный. Старт общий. Дистанции: мужчины 6 км , женщины 3 км . Группы участников: юноши до 18 лет (1999г.р. и младше) девушки до 18 лет (1999г.р. и младше); мужчины 18-34года (1998-1982г.р.) женщины 18-34года (1998-1982г.р.); мужчины 35-49лет (1981-1967г.р.) женщины 35-49лет (1981-1967г.р.); мужчины 50лет и старше (1966г.р. и старше) женщины 50лет и старше (1966г.р. и старше). Возраст участников определяется на 31декабря 2016года.

г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.