г.Кандалакша

2 и 3 января - 11.00

Теннис. Чемпионат города Кандалакши.

г.Кандалакша, Дворец спорта.

г.Ковдор

1 января - 12.00

Всероссийская акция «Побегай первого января».

г.Ковдор, центральная площадь.

3 и 4 января - 12.00

Кубок профкома АО «Ковдорский ГОК» по хоккею среди любительских команд.

г.Ковдор, АНО «Спорткомплекс «Чайка».

6 января - 12.00

Традиционная «Рождественская гонка».

г.Ковдор, лыжный стадион.

нп.Енский

6 января - 15.00

«Зимняя спартакиада»

нп.Енский, центральная площадь.

7 января - 15.00

Спортивно-развлекательная программа «Спортивный бал-маскарад»

нп.Енский, хоккейный корт.

п.Никель

3–6 и 8 января – 12.00-19.00

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Надувные батуты».

п.Никель, МБУ «СК «Металлург», спортивный зал.

3–6 и 8 января – 12.00-18.00

Сеансы свободного плавания (шесть сеансов в день).

п.Никель, МБУ «СК «Металлург», плавательный бассейн.

3-6 и 8 января – 12.00-19.00

Физкультурно-оздоровительные занятия, для удовлетворения общественных потребностей населения.

п.Никель, МБУ «СК «Металлург», тренажерный зал, фитнес зал, мультифитнес центр.

Печенгский района

10 марта 2018 г .

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г . по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325. Положение.

г.Полярные Зори

30 декабря - 12.00

Соревнования «Новогодняя гонка».

г.Полярные Зори, лыжный стадион.

30 декабря – 18.00

На лыжных трассах за каналом проводится традиционная Новогодняя лыжная гонка. Регистрация участников - с 17.00 до 17.30. К участию допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и написавшие расписку о личной ответственности за свое здоровье. На участников моложе 18 лет предоставляется заявка с допуском врача.

Стиль свободный. Старт общий. Дистанции: мужчины 6 км , женщины 3 км . Группы участников: юноши до 18 лет (1999г.р. и младше) девушки до 18 лет (1999г.р. и младше); мужчины 18-34года (1998-1982г.р.) женщины 18-34года (1998-1982г.р.); мужчины 35-49лет (1981-1967г.р.) женщины 35-49лет (1981-1967г.р.); мужчины 50лет и старше (1966г.р. и старше) женщины 50лет и старше (1966г.р. и старше). Возраст участников определяется на 31декабря 2016года.

г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.

7 января – 12.00

Рождественская лыжная гонка.

г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.

г.Кировск

30 декабря – 14.00

На лыжном стадионе в районе санаторного комплекса «Тирвас» пройдут городские соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка». Участвуют все желающие.

г.Кировск,ул.Ботанический Сад, 29. Санаторный комплекс «Тирвас», лыжный стадион.

30 декабря – 14.00

В малом зале СОК «Горняк» пройдёт городской турнир по баскетболу «Кубок Деда Мороза» среди юношей и девушек 2001 года рождения и младше.

г.Кировск,ул.50 лет Октября, 4б. СОК «Горняк».

2-6 января -12.00

Пройдут физкультурно-спортивные мероприятия «В Новый год на лыжах», которые будут проводиться на лыжном стадионе в районе санаторного комплекса «Тирвас», в рамках ежегодной Декады спорта и здоровья. В программе мероприятий: весёлые старты на лыжах; зимнее ориентирование; эстафеты на лыжах; «Рождественский биатлон»; «Рождественская дискотека на лыжах». Во время проведения физкультурно-спортивных мероприятий запланировано катание на собачьих упряжках, катание на лошадях, работа анимационных групп, «Квилинг» изготовление ёлочных игрушек, фотоконкурс «Лучшее фото на лыжне».

г.Кировск,ул.Ботанический Сад, 29. Санаторный комплекс «Тирвас», лыжный стадион.

3 января - 11.30

Зимнее спортивное ориентирование. Первенство города Кировска

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

4 января - 12.00

Эстафеты на лыжах.

г.Кировск, Лыжный комплекс.

5 января - 12.00

«Рождественский биатлон».

г.Кировск, Лыжный комплекс.

6 января - 12.00

«Рождественская дискотека на лыжах».

г.Кировск, Лыжный комплекс.

г.Апатиты

30 декабря - 12.00

Соревнования «Новогодняя гонка».

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

5 января – 13.30

Открытый Рождественский лично-командный турнир по быстрым шахматам.

г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Шахматный клуб.

6 января – 11.30

Лыжные гонки. «Рождественский спринт». Чемпионат и Первенство города Апатиты.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

6 января – 12.00

Первенство города «Рождественская сказка» по горнолыжному спорту.

г.Апатиты, Гора Воробьиная.

8 января – 12.30

Плавание. «Семейные старты». Для воспитанников ДЮСШ «Юность» и их родителей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет».

г.Мончегорск

30 декабря - 12.00

Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Юг».

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

3 января - 13.00

Хоккей с мячом. Соревнования на призы спорткомплекса «Гольфстрим».

г.Мончегорск, городской стадион.

3 и 4 января - 16.00-18.00 и 18.00-20.00

Тренировочные занятия по подготовке к соревнованиям (самбо).

г.Мончегорск, просп. Кирова, 10. СОК.

3 января - 17.00-19.30

4 января - 10.00-12.30 и 17.00-19.30

5 января - 10.00-12.30 и 17.00-19.30

6 января - 10.00-12.30

Тренировочный сбор по баскетболу в рамках подготовки к полуфиналу Всероссийских соревнований среди девушек 2005г.р. и моложе сезона 2017/18г.г.

г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.

г.Оленегорск

2, 3, 7 и 8 января - 13.00-15.00

Массовое катание на коньках.

г.Оленегорск, стадион ДЮСШ «Олимп».

2 3 и 8 января - 12.00-13.00

«От развлечения к спорту» - свободное катание для учащихся Оленегорской КШИ.

г.Оленегорск, стадион ДЮСШ «Олимп».

4 января – 12.00

Турнир по футболу на снегу среди детских дворовых команд.

г.Оленегорск, ул. Мурманская. Игровая площадка.

4 и 5 января - 17.00

6 января - 17.00 и 20.00

Массовое катание на коньках.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

6 и 7 января - 10.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт» .

г.Оленегорск, лесопарк.

8 января

Открытое городское первенство по лыжным гонкам.

г.Оленегорск, лесопарк.

ЗАТО Видяево

2 и 3 января - 10.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»

ЗАТО Видяево, побережье Питьевого озера.

3 января - 12.00

Спортивный туризм. Лыжный поход «За здоровьем на лыжах»

ЗАТО Видяево, побережье Питьевого озера.

нп.Высокий

2 и 3 января - 10.00

Массовый лыжный забег для военнослужащих и их семей.

нп.Высокий, лесопарк.

6 января - 10.00

Спортивный праздник для военнослужащих и их семей «Мама, папа, я – спортивная семья».

нп.Высокий, лесопарк.

г.Гаджиево

3 января - 12.00

Веселые старты «Папа, мама, я – дружная семья».

г.Гаджиево, спортивный зал МБОУ СОШ № 279.

5 января 11.00

Товарищеская встреча по хоккею с шайбой, посвящённая празднованию Нового 2018 года и Рождества Христова.

г.Гаджиево, хоккейный корт СОШ 279.

5 января - 12.00.

Лыжные гонки (1-4 классы).

г.Гаджиево, спортивное ядро МБОУ СОШ № 279.

5 января - 13.00

Школьный турнир по художественной гимнастике «Зимние узоры».

г.Гаджиево, с/зал МБОУ ДО ДДТ.

с 5 по 9 января

Турнир по хоккею среди любительских команд.

г.Гаджиево, хоккейный корт.

7 января - 11.00

Открытое первенство г. Гаджиево по лыжным гонкам «Рождественская гонка».

г.Гаджиево, лыжная трасса МБОУ ДО ДЮСШ.

8 января - 12.00

Турнир «Веселая шайба» (5-10 классы).

г.Гаджиево, спортивное ядро МБОУ СОШ № 279.

г.Снежногорск

4 января - 12.00

«Большие гонки» - катание на санках.

г.Снежногорск, ДК «Современник».

4 января - 14.00

«Салки со снежками» - зимние игры.

г.Снежногорск, ДК «Современник».

5 января - 13.00

«Всей семьёй на каток».

г.Снежногорск, хоккейный корт ДЮСШ.

г.Полярный

4 января - 14.00

Семейный турнир по настольному теннису.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 1, каб. 201.

5 января - 11.00

Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня»

г.Полярный, лыжная база МАОУ ДО ДЮСШ.

5 января – 13.00

Товарищеская встреча по волейболу.

г.Полярный, МБОУ ООШ № 1.

5 января - 13.00

Рождественский шахматный турнир.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 1, каб. 211.

6 января в 14.00

Рождественский турнир по стритболу.

г.Полярный, СОК «Каскад».

7 января - 11.00

Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка».

г.Полярный, лыжная база МАОУ ДО ДЮСШ.

г. Заполярный

1 и 8 января – 9.00-20.00

Массовое катание на коньках (открытый каток).

г.Заполярный, МСУ «СК Дельфин» (открытый каток).

2-8 января – 12.00-19.00

Прогулки, тренировки на лыжных трассах.

г.Заполярный, район лыжных трасс, телевышки.

3-6 и 8 января – 13.00-18.00

Свободное плавание, тренировки.

г. Заполярный, МСУ «СК Дельфин» (плавательный бассейн).

г.Островной

2 января - 12.00

Игры на свежем воздухе «Зимние забавы».

г.Островной, площадка у МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г.Островной».

6 января - 12.30

Спортивно-игровая программа «Путешествие в страну здоровья».

г.Островной, спортивный зал МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г.Островной».

7 января - 11.00

Спортивная программа «Зимние Олимпийские игры».

г.Островной, спортивный зал МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г.Островной».

пгт. Мурмаши

6 января - 12.00

I этап VIII традиционных детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»

пгт. Мурмаши, лыжная трасса.

п.Ревда

4 января - 16.00

Учебно-тренировочное занятие по скандинавской ходьбе.

п.Ревда, стадион.

ЗАТО г.Североморск

30 декабря – 10.00

Отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск информирует жителей города о проведении Новогоднего фестиваля айкидо. Мероприятие будет включать в себя показательные выступления и демонстрацию специфических техник айкидо – с учебным оружием, с японским мечом и т.д. Вход свободный, приглашаются все желающие.

ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 11. СК «Богатырь».

2-8 января – 10.00-18.00

Сеансы массового катания на коньках «Мы за здоровы образ жизни!»

ЗАТО г.Североморск, стадион Центра морской и физической подготовки.

2-8 января – 12.00-17.00

Сеансы массового катания на коньках «Мы за здоровый образ жизни!»

ЗАТО г.Североморск, МБУДО ДЮСШ № 3.

3-7 января – 12.00

Мини-турниры по футболу на снегу.

ЗАТО г.Североморск, спортивный корт МБОУ СОШ № 7.

6-10 января – 12.00

Городской турнир по волейболу для ветеранов.

ЗАТО г.Североморск, спортивный комплекс «Богатырь».

г.Кола

30 декабря - 13.00

Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Север».

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

нп.Шонгуй

3 января - 20.00

Хоккей. Новогодний турнир.

Кольский район, Шонгуй, хоккейный корт.

г.Мурманск

29 декабря - 21.00

Мини-футбол. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

30 декабря - 9.30

Горнолыжный спорт. Кубок города Мурманска

г.Мурманск, горнолыжный комплекс «Норд Стар».

30, 31 декабря и 3 января - 10.30.

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня зовет!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

2-8 января - 15.00-22.00

Массовое катание на коньках.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

2 и 7 января - 17.00-22.00

3-6 и 8 января - 18.00-22.0

Массовое катание на коньках.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

3-8 января – 10.00

47-й массовый конкурс «Лыжня 2018 зовёт!»

г.Мурманск, КП-2; СК «Снежинка»; КП-4 Семёновское озеро.

3 января - 12.00

Соревнования «Новогодняя гонка».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

3-6 января – 10.00

Тренировочные мероприятия по дзюдо.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

3, 4 и 6 января - 17.30-21.00

8 января - 15.00-19.45

Массовое катание на коньках.

г.Мурманск, ул Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.

3-8 января - 13.00-20.30

Массовое катание на коньках.

г.Мурманск, с\к «Долина Уюта».

3-8 января - 9.30-11.00 и 14.00-22.00

Работа освещенных лыжных трасс.

г.Мурманск, с\к «Долина Уюта».

6 января – 12.00

«Мандариновый забег».

г.Мурманск, с/к «Долина Уюта».