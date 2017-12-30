Спортивная афиша
г.Кандалакша
2 и 3 января - 11.00
Теннис. Чемпионат города Кандалакши.
г.Кандалакша, Дворец спорта.
г.Ковдор
1 января - 12.00
Всероссийская акция «Побегай первого января».
г.Ковдор, центральная площадь.
3 и 4 января - 12.00
Кубок профкома АО «Ковдорский ГОК» по хоккею среди любительских команд.
г.Ковдор, АНО «Спорткомплекс «Чайка».
6 января - 12.00
Традиционная «Рождественская гонка».
г.Ковдор, лыжный стадион.
нп.Енский
6 января - 15.00
«Зимняя спартакиада»
нп.Енский, центральная площадь.
7 января - 15.00
Спортивно-развлекательная программа «Спортивный бал-маскарад»
нп.Енский, хоккейный корт.
п.Никель
3–6 и 8 января – 12.00-19.00
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Надувные батуты».
п.Никель, МБУ «СК «Металлург», спортивный зал.
3–6 и 8 января – 12.00-18.00
Сеансы свободного плавания (шесть сеансов в день).
п.Никель, МБУ «СК «Металлург», плавательный бассейн.
3-6 и 8 января – 12.00-19.00
Физкультурно-оздоровительные занятия, для удовлетворения общественных потребностей населения.
п.Никель, МБУ «СК «Металлург», тренажерный зал, фитнес зал, мультифитнес центр.
Печенгский района
10 марта
В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля
г.Полярные Зори
30 декабря - 12.00
Соревнования «Новогодняя гонка».
г.Полярные Зори, лыжный стадион.
30 декабря – 18.00
На лыжных трассах за каналом проводится традиционная Новогодняя лыжная гонка. Регистрация участников - с 17.00 до 17.30. К участию допускаются все желающие, имеющие необходимую подготовку и написавшие расписку о личной ответственности за свое здоровье. На участников моложе 18 лет предоставляется заявка с допуском врача.
Стиль свободный. Старт общий. Дистанции: мужчины
г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.
7 января – 12.00
Рождественская лыжная гонка.
г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.
г.Кировск
30 декабря – 14.00
На лыжном стадионе в районе санаторного комплекса «Тирвас» пройдут городские соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя гонка». Участвуют все желающие.
г.Кировск,ул.Ботанический Сад, 29. Санаторный комплекс «Тирвас», лыжный стадион.
30 декабря – 14.00
В малом зале СОК «Горняк» пройдёт городской турнир по баскетболу «Кубок Деда Мороза» среди юношей и девушек 2001 года рождения и младше.
г.Кировск,ул.50 лет Октября, 4б. СОК «Горняк».
2-6 января -12.00
Пройдут физкультурно-спортивные мероприятия «В Новый год на лыжах», которые будут проводиться на лыжном стадионе в районе санаторного комплекса «Тирвас», в рамках ежегодной Декады спорта и здоровья. В программе мероприятий: весёлые старты на лыжах; зимнее ориентирование; эстафеты на лыжах; «Рождественский биатлон»; «Рождественская дискотека на лыжах». Во время проведения физкультурно-спортивных мероприятий запланировано катание на собачьих упряжках, катание на лошадях, работа анимационных групп, «Квилинг» изготовление ёлочных игрушек, фотоконкурс «Лучшее фото на лыжне».
г.Кировск,ул.Ботанический Сад, 29. Санаторный комплекс «Тирвас», лыжный стадион.
3 января - 11.30
Зимнее спортивное ориентирование. Первенство города Кировска
г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».
4 января - 12.00
Эстафеты на лыжах.
г.Кировск, Лыжный комплекс.
5 января - 12.00
«Рождественский биатлон».
г.Кировск, Лыжный комплекс.
6 января - 12.00
«Рождественская дискотека на лыжах».
г.Кировск, Лыжный комплекс.
г.Апатиты
30 декабря - 12.00
Соревнования «Новогодняя гонка».
г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».
5 января – 13.30
Открытый Рождественский лично-командный турнир по быстрым шахматам.
г.Апатиты, ул. Ленина, 8. Шахматный клуб.
6 января – 11.30
Лыжные гонки. «Рождественский спринт». Чемпионат и Первенство города Апатиты.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».
6 января – 12.00
Первенство города «Рождественская сказка» по горнолыжному спорту.
г.Апатиты, Гора Воробьиная.
8 января – 12.30
Плавание. «Семейные старты». Для воспитанников ДЮСШ «Юность» и их родителей.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет».
г.Мончегорск
30 декабря - 12.00
Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Юг».
г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.
3 января - 13.00
Хоккей с мячом. Соревнования на призы спорткомплекса «Гольфстрим».
г.Мончегорск, городской стадион.
3 и 4 января - 16.00-18.00 и 18.00-20.00
Тренировочные занятия по подготовке к соревнованиям (самбо).
г.Мончегорск, просп. Кирова, 10. СОК.
3 января - 17.00-19.30
4 января - 10.00-12.30 и 17.00-19.30
5 января - 10.00-12.30 и 17.00-19.30
6 января - 10.00-12.30
Тренировочный сбор по баскетболу в рамках подготовки к полуфиналу Всероссийских соревнований среди девушек 2005г.р. и моложе сезона 2017/18г.г.
г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.
г.Оленегорск
2, 3, 7 и 8 января - 13.00-15.00
Массовое катание на коньках.
г.Оленегорск, стадион ДЮСШ «Олимп».
2 3 и 8 января - 12.00-13.00
«От развлечения к спорту» - свободное катание для учащихся Оленегорской КШИ.
г.Оленегорск, стадион ДЮСШ «Олимп».
4 января – 12.00
Турнир по футболу на снегу среди детских дворовых команд.
г.Оленегорск, ул. Мурманская. Игровая площадка.
4 и 5 января - 17.00
6 января - 17.00 и 20.00
Массовое катание на коньках.
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
6 и 7 января - 10.00
Массовый конкурс «Лыжня зовёт» .
г.Оленегорск, лесопарк.
8 января
Открытое городское первенство по лыжным гонкам.
г.Оленегорск, лесопарк.
ЗАТО Видяево
2 и 3 января - 10.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня зовёт!»
ЗАТО Видяево, побережье Питьевого озера.
3 января - 12.00
Спортивный туризм. Лыжный поход «За здоровьем на лыжах»
ЗАТО Видяево, побережье Питьевого озера.
нп.Высокий
2 и 3 января - 10.00
Массовый лыжный забег для военнослужащих и их семей.
нп.Высокий, лесопарк.
6 января - 10.00
Спортивный праздник для военнослужащих и их семей «Мама, папа, я – спортивная семья».
нп.Высокий, лесопарк.
г.Гаджиево
3 января - 12.00
Веселые старты «Папа, мама, я – дружная семья».
г.Гаджиево, спортивный зал МБОУ СОШ № 279.
5 января 11.00
Товарищеская встреча по хоккею с шайбой, посвящённая празднованию Нового 2018 года и Рождества Христова.
г.Гаджиево, хоккейный корт СОШ 279.
5 января - 12.00.
Лыжные гонки (1-4 классы).
г.Гаджиево, спортивное ядро МБОУ СОШ № 279.
5 января - 13.00
Школьный турнир по художественной гимнастике «Зимние узоры».
г.Гаджиево, с/зал МБОУ ДО ДДТ.
с 5 по 9 января
Турнир по хоккею среди любительских команд.
г.Гаджиево, хоккейный корт.
7 января - 11.00
Открытое первенство г. Гаджиево по лыжным гонкам «Рождественская гонка».
г.Гаджиево, лыжная трасса МБОУ ДО ДЮСШ.
8 января - 12.00
Турнир «Веселая шайба» (5-10 классы).
г.Гаджиево, спортивное ядро МБОУ СОШ № 279.
г.Снежногорск
4 января - 12.00
«Большие гонки» - катание на санках.
г.Снежногорск, ДК «Современник».
4 января - 14.00
«Салки со снежками» - зимние игры.
г.Снежногорск, ДК «Современник».
5 января - 13.00
«Всей семьёй на каток».
г.Снежногорск, хоккейный корт ДЮСШ.
г.Полярный
4 января - 14.00
Семейный турнир по настольному теннису.
г.Полярный, ул. Гаджиева, 1, каб. 201.
5 января - 11.00
Соревнования по лыжным гонкам «Новогодняя лыжня»
г.Полярный, лыжная база МАОУ ДО ДЮСШ.
5 января – 13.00
Товарищеская встреча по волейболу.
г.Полярный, МБОУ ООШ № 1.
5 января - 13.00
Рождественский шахматный турнир.
г.Полярный, ул. Гаджиева, 1, каб. 211.
6 января в 14.00
Рождественский турнир по стритболу.
г.Полярный, СОК «Каскад».
7 января - 11.00
Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка».
г.Полярный, лыжная база МАОУ ДО ДЮСШ.
г. Заполярный
1 и 8 января – 9.00-20.00
Массовое катание на коньках (открытый каток).
г.Заполярный, МСУ «СК Дельфин» (открытый каток).
2-8 января – 12.00-19.00
Прогулки, тренировки на лыжных трассах.
г.Заполярный, район лыжных трасс, телевышки.
3-6 и 8 января – 13.00-18.00
Свободное плавание, тренировки.
г. Заполярный, МСУ «СК Дельфин» (плавательный бассейн).
г.Островной
2 января - 12.00
Игры на свежем воздухе «Зимние забавы».
г.Островной, площадка у МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г.Островной».
6 января - 12.30
Спортивно-игровая программа «Путешествие в страну здоровья».
г.Островной, спортивный зал МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г.Островной».
7 января - 11.00
Спортивная программа «Зимние Олимпийские игры».
г.Островной, спортивный зал МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г.Островной».
пгт. Мурмаши
6 января - 12.00
I этап VIII традиционных детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»
пгт. Мурмаши, лыжная трасса.
п.Ревда
4 января - 16.00
Учебно-тренировочное занятие по скандинавской ходьбе.
п.Ревда, стадион.
ЗАТО г.Североморск
30 декабря – 10.00
Отдел молодёжи, физической культуры и спорта администрации ЗАТО г.Североморск информирует жителей города о проведении Новогоднего фестиваля айкидо. Мероприятие будет включать в себя показательные выступления и демонстрацию специфических техник айкидо – с учебным оружием, с японским мечом и т.д. Вход свободный, приглашаются все желающие.
ЗАТО г.Североморск, ул. Колышкина, 11. СК «Богатырь».
2-8 января – 10.00-18.00
Сеансы массового катания на коньках «Мы за здоровы образ жизни!»
ЗАТО г.Североморск, стадион Центра морской и физической подготовки.
2-8 января – 12.00-17.00
Сеансы массового катания на коньках «Мы за здоровый образ жизни!»
ЗАТО г.Североморск, МБУДО ДЮСШ № 3.
3-7 января – 12.00
Мини-турниры по футболу на снегу.
ЗАТО г.Североморск, спортивный корт МБОУ СОШ № 7.
6-10 января – 12.00
Городской турнир по волейболу для ветеранов.
ЗАТО г.Североморск, спортивный комплекс «Богатырь».
г.Кола
30 декабря - 13.00
Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Север».
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
нп.Шонгуй
3 января - 20.00
Хоккей. Новогодний турнир.
Кольский район, Шонгуй, хоккейный корт.
г.Мурманск
30 декабря - 9.30
Горнолыжный спорт. Кубок города Мурманска
г.Мурманск, горнолыжный комплекс «Норд Стар».
30, 31 декабря и 3 января - 10.30.
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня зовет!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
2-8 января - 15.00-22.00
Массовое катание на коньках.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
2 и 7 января - 17.00-22.00
3-6 и 8 января - 18.00-22.0
Массовое катание на коньках.
г.Мурманск, стадион «Строитель».
3-8 января – 10.00
47-й массовый конкурс «Лыжня 2018 зовёт!»
г.Мурманск, КП-2; СК «Снежинка»; КП-4 Семёновское озеро.
3 января - 12.00
Соревнования «Новогодняя гонка».
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
3-6 января – 10.00
Тренировочные мероприятия по дзюдо.
г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.
3, 4 и 6 января - 17.30-21.00
8 января - 15.00-19.45
Массовое катание на коньках.
г.Мурманск, ул Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.
3-8 января - 13.00-20.30
Массовое катание на коньках.
г.Мурманск, с\к «Долина Уюта».
3-8 января - 9.30-11.00 и 14.00-22.00
Работа освещенных лыжных трасс.
г.Мурманск, с\к «Долина Уюта».
6 января – 12.00
«Мандариновый забег».
г.Мурманск, с/к «Долина Уюта».