г.Ковдор

6 января - 12.00

Традиционная «Рождественская гонка».

г.Ковдор, лыжный стадион.

нп.Енский

6 января - 15.00

«Зимняя спартакиада»

нп.Енский, центральная площадь.

7 января - 15.00

Спортивно-развлекательная программа «Спортивный бал-маскарад»

нп.Енский, хоккейный корт.

п.Никель

6 и 8 января – 12.00-19.00

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Надувные батуты».

п.Никель, МБУ «СК «Металлург», спортивный зал.

6 и 8 января – 12.00-18.00

Сеансы свободного плавания (шесть сеансов в день).

п.Никель, МБУ «СК «Металлург», плавательный бассейн.

6 и 8 января – 12.00-19.00

Физкультурно-оздоровительные занятия, для удовлетворения общественных потребностей населения.

п.Никель, МБУ «СК «Металлург», тренажерный зал, фитнес зал, мультифитнес центр.

Печенгский района

10 марта 2018 г .

В посёлке Раякоски Печенгского района Мурманской области пройдёт XXI традиционный массовый лыжный пробег стран Баренц региона «Лыжня дружбы». Комиссия по допуску участников работает с 29 января по 2 февраля 2018 г . по адресу: г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 2а, комитет, каб. 325. Положение.

г.Полярные Зори

7 января – 12.00

Рождественская лыжная гонка.

г.Полярные Зори, лыжные трассы за каналом.

г.Кировск

6 января -12.00

Пройдут физкультурно-спортивные мероприятия «В Новый год на лыжах», которые будут проводиться на лыжном стадионе в районе санаторного комплекса «Тирвас», в рамках ежегодной Декады спорта и здоровья. В программе мероприятий: весёлые старты на лыжах; зимнее ориентирование; эстафеты на лыжах; «Рождественский биатлон»; «Рождественская дискотека на лыжах». Во время проведения физкультурно-спортивных мероприятий запланировано катание на собачьих упряжках, катание на лошадях, работа анимационных групп, «Квилинг» изготовление ёлочных игрушек, фотоконкурс «Лучшее фото на лыжне».

г.Кировск,ул.Ботанический Сад, 29. Санаторный комплекс «Тирвас», лыжный стадион.

6 января - 12.00

«Рождественская дискотека на лыжах».

г.Кировск, Лыжный комплекс.

г.Апатиты

6 января – 11.30

Лыжные гонки. «Рождественский спринт». Чемпионат и Первенство города Апатиты.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион ФСК «Атлет».

6 января – 12.00

Первенство города «Рождественская сказка» по горнолыжному спорту.

г.Апатиты, Гора Воробьиная.

8 января – 12.30

Плавание. «Семейные старты». Для воспитанников ДЮСШ «Юность» и их родителей.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет».

г.Мончегорск

6 января - 10.00-12.30

Тренировочный сбор по баскетболу в рамках подготовки к полуфиналу Всероссийских соревнований среди девушек 2005г.р. и моложе сезона 2017/18г.г.

г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.

г.Оленегорск

6 и 7 января - 10.00

Массовый конкурс «Лыжня зовёт».

г.Оленегорск, лесопарк.

6 января - 17.00 и 20.00

Массовое катание на коньках.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

7 и 8 января - 13.00-15.00

Массовое катание на коньках.

г.Оленегорск, стадион ДЮСШ «Олимп».

8 января

Открытое городское первенство по лыжным гонкам.

г.Оленегорск, лесопарк.

8 января - 12.00-13.00

«От развлечения к спорту» - свободное катание для учащихся Оленегорской КШИ.

г.Оленегорск, стадион ДЮСШ «Олимп».

нп.Высокий

6 января - 10.00

Спортивный праздник для военнослужащих и их семей «Мама, папа, я – спортивная семья».

нп.Высокий, лесопарк.

г.Гаджиево

с 6 по 9 января

Турнир по хоккею среди любительских команд.

г.Гаджиево, хоккейный корт.

7 января - 11.00

Открытое первенство г. Гаджиево по лыжным гонкам «Рождественская гонка».

г.Гаджиево, лыжная трасса МБОУ ДО ДЮСШ.

8 января - 12.00

Турнир «Веселая шайба» (5-10 классы).

г.Гаджиево, спортивное ядро МБОУ СОШ № 279.

г.Снежногорск

г.Полярный

6 января в 14.00

Рождественский турнир по стритболу.

г.Полярный, СОК «Каскад».

7 января - 11.00

Традиционные соревнования по лыжным гонкам «Рождественская гонка».

г.Полярный, лыжная база МАОУ ДО ДЮСШ.

г. Заполярный

6-8 января – 12.00-19.00

Прогулки, тренировки на лыжных трассах.

г.Заполярный, район лыжных трасс, телевышки.

6 и 8 января – 13.00-18.00

Свободное плавание, тренировки.

г. Заполярный, МСУ «СК Дельфин» (плавательный бассейн).

8 января – 9.00-20.00

Массовое катание на коньках (открытый каток).

г.Заполярный, МСУ «СК Дельфин» (открытый каток).

г.Островной

6 января - 12.30

Спортивно-игровая программа «Путешествие в страну здоровья».

г.Островной, спортивный зал МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г.Островной».

7 января - 11.00

Спортивная программа «Зимние Олимпийские игры».

г.Островной, спортивный зал МБУ ДО «ДДТ ЗАТО г.Островной».

пгт. Мурмаши

6 января - 12.00

В рамках Всероссийской декады спорта и здоровья на лыжной трассе в п. Мурмаши состоится 1 этап детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок «ТГК-1». Массовые детские соревнования проводит администрация Кольского района совместно с администрацией МО гп.Мурмаши и Филиалом «Кольский» ПАО «ТГК-1». В соревнованиях примут участие более ста двадцати юных лыжников из городов Мурманской области и Республики Карелия.

пгт. Мурмаши, лыжная трасса.

ЗАТО г.Североморск

6-8 января – 10.00-18.00

Сеансы массового катания на коньках «Мы за здоровы образ жизни!»

ЗАТО г.Североморск, стадион Центра морской и физической подготовки.

6-8 января – 12.00-17.00

Сеансы массового катания на коньках «Мы за здоровый образ жизни!»

ЗАТО г.Североморск, МБУДО ДЮСШ № 3.

6 и 7 января – 12.00

Мини-турниры по футболу на снегу.

ЗАТО г.Североморск, спортивный корт МБОУ СОШ № 7.

6-10 января – 12.00

Городской турнир по волейболу для ветеранов.

ЗАТО г.Североморск, спортивный комплекс «Богатырь».

г.Мурманск

6 января – 10.00

Тренировочные мероприятия по дзюдо.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

6-8 января - 9.30-11.00 и 14.00-22.00

7 января - 17.00-22.00

Работа освещенных лыжных трасс.

г.Мурманск, с\к «Долина Уюта».

6-8 января – 10.00

47-й массовый конкурс «Лыжня 2018 зовёт!»

г.Мурманск, КП-2; СК «Снежинка»; КП-4 Семёновское озеро.

6-8 января - 13.00-20.30

Массовое катание на коньках.

г.Мурманск, с\к «Долина Уюта».

6-8 января - 15.00-22.00

Массовое катание на коньках.

г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.

6 января - 17.30-21.00

8 января - 15.00-19.45

Массовое катание на коньках.

г.Мурманск, ул Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.

6 и 8 января - 18.00-22.0

Массовое катание на коньках.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

6 января – 12.00

«Мандариновый забег».

г.Мурманск, с/к «Долина Уюта».