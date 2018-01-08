Спортивная афиша
п.Никель
8 января – 12.00-19.00
Физкультурно-оздоровительный комплекс «Надувные батуты».
п.Никель, МБУ «СК «Металлург», спортивный зал.
8 января – 12.00-18.00
Сеансы свободного плавания (шесть сеансов в день).
п.Никель, МБУ «СК «Металлург», плавательный бассейн.
8 января – 12.00-19.00
Физкультурно-оздоровительные занятия, для удовлетворения общественных потребностей населения.
п.Никель, МБУ «СК «Металлург», тренажерный зал, фитнес зал, мультифитнес центр.
г.Апатиты
8 января – 12.30
Плавание. «Семейные старты». Для воспитанников ДЮСШ «Юность» и их родителей.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет».
г.Оленегорск
8 января
Открытое городское первенство по лыжным гонкам.
г.Оленегорск, лесопарк.
8 января - 13.00-15.00
Массовое катание на коньках.
г.Оленегорск, стадион ДЮСШ «Олимп».
8 января - 12.00-13.00
«От развлечения к спорту» - свободное катание для учащихся Оленегорской КШИ.
г.Оленегорск, стадион ДЮСШ «Олимп».
г.Гаджиево
8 января - 12.00
Турнир «Веселая шайба» (5-10 классы).
г.Гаджиево, спортивное ядро МБОУ СОШ № 279.
г. Заполярный
8 января – 9.00-20.00
Массовое катание на коньках (открытый каток).
г.Заполярный, МСУ «СК Дельфин» (открытый каток).
8 января – 12.00-19.00
Прогулки, тренировки на лыжных трассах.
г.Заполярный, район лыжных трасс, телевышки.
8 января – 13.00-18.00
Свободное плавание, тренировки.
г. Заполярный, МСУ «СК Дельфин» (плавательный бассейн).
ЗАТО г.Североморск
8 января – 10.00-18.00
Сеансы массового катания на коньках «Мы за здоровы образ жизни!»
ЗАТО г.Североморск, стадион Центра морской и физической подготовки.
8 января – 12.00-17.00
Сеансы массового катания на коньках «Мы за здоровый образ жизни!»
ЗАТО г.Североморск, МБУДО ДЮСШ № 3.
8-10 января – 12.00
Городской турнир по волейболу для ветеранов.
ЗАТО г.Североморск, спортивный комплекс «Богатырь».
г.Мурманск
8 января - 9.30-11.00 и 14.00-22.00
47-й массовый конкурс «Лыжня 2018 зовёт!»
г.Мурманск, КП-2; СК «Снежинка»; КП-4 Семёновское озеро.
8 января - 13.00-20.30
Массовое катание на коньках.
г.Мурманск, с\к «Долина Уюта».
8 января - 15.00-22.00
Массовое катание на коньках.
г.Мурманск, ул. Челюскинцев, 1. Центральный стадион профсоюзов.
8 января - 15.00-19.45
Массовое катание на коньках.
г.Мурманск, ул Челюскинцев, 2а. Ледовый дворец.
8 января - 18.00-22.0
Массовое катание на коньках.
г.Мурманск, стадион «Строитель».