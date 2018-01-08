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Sergey Kysil А кому такое шоу необходимо? Путину, чтобы побольше избирателей собрать к урнам и КОИБам. А вокруг кучи кур один петух красуется. Комментарий к новости: Политическая шизофрения избирательной кампании 2018 года