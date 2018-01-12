Спортивная афиша
г.Ковдор
12 января - 15.00
Детский флешмоб «Как на улице мороз» в Ковдоре в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!». Юные ковдорчане примут участие в подвижных играх, разучат веселые танцы и слепят снеговика. Зимние забавы пройдут в сквере, благоустроенном в 2017 году в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ковдорский район».
г.Ковдор, ул. Ленина. Сквер между домами №15/2 и 17/2.
г.Полярные Зори
13 января - 12.00
Горнолыжный спорт. Турнир на призы директора «Кольской АЭС».
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
г.Кировск
23-25 февраля – 14.00
Проводится региональное официальное спортивное мероприятие по бочча для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данных соревнований пройдёт «мастер класс», который проведёт специалист Российской Федерации по бочча. Семинаром предусмотрена не только обзорная информация о бочче, как паралимпийском виде спорта, но и распространение материалов по методике обучения, классификации, правилам проведения тренировок и соревнований для всех слоев населения.
На семинар приглашаются: врачи невропатологи, психологи, представители инвалидных организаций, муниципальные работники спортивных комитетов, социальных учреждений, заместители глав администраций по социальным вопросам, потенциальные и реальные спонсоры.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
12 января - 19.30- 20.30
13 января - 17.30-18.30 и 19.00 - 20.00
14 января - 16.00-17.00 и 17.30-18.30
Сеансы массового катания на крытом катке.
г.Апатиты ул. Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».
13 января – 11.00-14.00
В рамках Чемпионата Мурманской области по мини-футболу среди мужских команд 2017/2018 состоятся игры 7 и 8 туров среди команд группы «ЮГ», в которых принимают участие 6 сборных команд: ФК «Горняк» (г.Ковдор), ФК «Колатом» (г.Полярные Зори), ФК «Мончегорск», «СШОР» (г.Мончегорск) и ФК «Химик» (г.Апатиты).
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».
19 января – 14.00
20 января – 10.00
Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по плаванию. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовленность не ниже третьего спортивного разряда по плаванию (спортсмены четвертой возрастной группы (только девушки) - не ниже 1 юношеского разряда).
г.Апатиты ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет». МАУДО ДЮСШ «Юность».
г.Мончегорск
18-20 января
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует об изменении сроков проведения 1 этапа 1 зимней Спартакиады спортивных школ Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 13-14 лет с 26-28 января 2018 года на 18-20 января 2018 года. Параллельно будет проходить и Первенство Мурманской области среди юношей и девушек 15-16 лет, 17-18 лет.
г.Мончегорск.
г.Оленегорск
14 января - 13.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот» (г.Североморск).
г.Оленегорск, Ледовый Дворец спорта.
ЗАТО г.Североморск
12 января - 20.00
13 января - 10.00
Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска.
ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».
г.Кола
13 января - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Север».
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
г.Мурманск
14 января - 10.00
Дзюдо. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
14 января - 11.00
Лыжные гонки. Чемпионат Мурманской области. 2-й этап.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
15 и 16 января - 19.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Водник-2» (г.Архангельск).
г.Мурманск, стадион «Строитель».
16 января - 22.00
Чемпионат города Мурманска. «Арсенал» - «Авангард».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
17-19 января - 10.00
Художественная гимнастика. Первенство Северо-Западного федерального округа.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.