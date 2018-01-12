г.Ковдор

12 января - 15.00

Детский флешмоб «Как на улице мороз» в Ковдоре в рамках Всероссийского фестиваля городской среды «Выходи гулять!». Юные ковдорчане примут участие в подвижных играх, разучат веселые танцы и слепят снеговика. Зимние забавы пройдут в сквере, благоустроенном в 2017 году в рамках программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования Ковдорский район».

г.Ковдор, ул. Ленина. Сквер между домами №15/2 и 17/2.

г.Полярные Зори

13 января - 12.00

Горнолыжный спорт. Турнир на призы директора «Кольской АЭС».

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Кировск

23-25 февраля – 14.00

Проводится региональное официальное спортивное мероприятие по бочча для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данных соревнований пройдёт «мастер класс», который проведёт специалист Российской Федерации по бочча. Семинаром предусмотрена не только обзорная информация о бочче, как паралимпийском виде спорта, но и распространение материалов по методике обучения, классификации, правилам проведения тренировок и соревнований для всех слоев населения.

На семинар приглашаются: врачи невропатологи, психологи, представители инвалидных организаций, муниципальные работники спортивных комитетов, социальных учреждений, заместители глав администраций по социальным вопросам, потенциальные и реальные спонсоры.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

12 января - 19.30- 20.30

13 января - 17.30-18.30 и 19.00 - 20.00

14 января - 16.00-17.00 и 17.30-18.30

Сеансы массового катания на крытом катке.

г.Апатиты ул. Ленина, 34. Крытый каток ДЮСШ «Юность».

13 января – 11.00-14.00

В рамках Чемпионата Мурманской области по мини-футболу среди мужских команд 2017/2018 состоятся игры 7 и 8 туров среди команд группы «ЮГ», в которых принимают участие 6 сборных команд: ФК «Горняк» (г.Ковдор), ФК «Колатом» (г.Полярные Зори), ФК «Мончегорск», «СШОР» (г.Мончегорск) и ФК «Химик» (г.Апатиты).

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта «Атлет».

19 января – 14.00

20 января – 10.00

Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по плаванию. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовленность не ниже третьего спортивного разряда по плаванию (спортсмены четвертой возрастной группы (только девушки) - не ниже 1 юношеского разряда).

г.Апатиты ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет». МАУДО ДЮСШ «Юность».

г.Мончегорск

18-20 января

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует об изменении сроков проведения 1 этапа 1 зимней Спартакиады спортивных школ Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 13-14 лет с 26-28 января 2018 года на 18-20 января 2018 года. Параллельно будет проходить и Первенство Мурманской области среди юношей и девушек 15-16 лет, 17-18 лет.

г.Мончегорск.

г.Оленегорск

14 января - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот» (г.Североморск).

г.Оленегорск, Ледовый Дворец спорта.

ЗАТО г.Североморск

12 января - 20.00

13 января - 10.00

Волейбол. Ветеранское первенство города Североморска.

ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».

г.Кола

13 января - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Север».

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

14 января - 10.00

Дзюдо. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

14 января - 11.00

Лыжные гонки. Чемпионат Мурманской области. 2-й этап.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

15 и 16 января - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Водник-2» (г.Архангельск).

г.Мурманск, стадион «Строитель».

16 января - 22.00

Чемпионат города Мурманска. «Арсенал» - «Авангард».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

17-19 января - 10.00

Художественная гимнастика. Первенство Северо-Западного федерального округа.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.