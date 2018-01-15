Спортивная афиша
г.Кировск
23-25 февраля – 14.00
Проводится региональное официальное спортивное мероприятие по бочча для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данных соревнований пройдёт «мастер класс», который проведёт специалист Российской Федерации по бочча. Семинаром предусмотрена не только обзорная информация о бочче, как паралимпийском виде спорта, но и распространение материалов по методике обучения, классификации, правилам проведения тренировок и соревнований для всех слоев населения.
На семинар приглашаются: врачи невропатологи, психологи, представители инвалидных организаций, муниципальные работники спортивных комитетов, социальных учреждений, заместители глав администраций по социальным вопросам, потенциальные и реальные спонсоры.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
19 января – 14.00
20 января – 10.00
Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по плаванию. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовленность не ниже третьего спортивного разряда по плаванию (спортсмены четвертой возрастной группы (только девушки) - не ниже 1 юношеского разряда).
г.Апатиты ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет». МАУДО ДЮСШ «Юность».
г.Мончегорск
18-20 января
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует об изменении сроков проведения 1 этапа 1 зимней Спартакиады спортивных школ Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 13-14 лет с 26-28 января 2018 года на 18-20 января 2018 года. Параллельно будет проходить и Первенство Мурманской области среди юношей и девушек 15-16 лет, 17-18 лет.
г.Мончегорск.
19 января - 11.00, 13.00
Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).
г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.
20 января - 11.00, 13.00
Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).
г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.
21 января - 11.00, 13.00
Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).
г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.
21 января - 16.00
Чемпионат и первенство города Мончегорска по ушу (таолу, традиционное).
г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.
28 января - 12.00
Первенство Мурманской области по самбо среди мальчиков и девочек 13-14 лет.
г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.
пгт. Мурмаши
28 января – 12.00
Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши. Программа соревнований. Индивидуальная гонка, стиль свободный: старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция
г.Мурманск
15 и 16 января - 19.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Водник-2» (г.Архангельск).
г.Мурманск, стадион «Строитель».
16 января - 22.00
Чемпионат города Мурманска. «Арсенал» - «Авангард».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
17-19 января - 10.00
Художественная гимнастика. Первенство Северо-Западного федерального округа.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.