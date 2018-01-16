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Мурманская область. Арктика16.01.18 07:40

Спортивная афиша

нп.Белое Море

16 января - 17.00

Спортивно-игровая программа для молодёжи в посёлке Белое Море. В рамках программы «Забавы Зимушки-зимы» подростки старше 12 лет и молодежь примут участие в спортивной эстафете и чаепитии.

нп.Белое море, 8. Подростково-молодёжный клуб «Тинейджер».

г.Кировск

23-25 февраля – 14.00

Проводится региональное официальное спортивное мероприятие  по бочча для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данных соревнований пройдёт «мастер класс», который проведёт специалист Российской Федерации по бочча. Семинаром предусмотрена не только обзорная информация о бочче, как паралимпийском виде спорта, но и распространение материалов по методике обучения, классификации, правилам проведения тренировок и соревнований для всех слоев населения.

На семинар приглашаются: врачи невропатологи, психологи, представители инвалидных организаций, муниципальные работники спортивных комитетов,  социальных учреждений, заместители глав администраций по социальным вопросам, потенциальные и реальные спонсоры.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

19 января – 14.00

20 января – 10.00

Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по плаванию. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовленность не ниже третьего спортивного разряда по плаванию (спортсмены четвертой возрастной группы (только девушки) - не ниже 1 юношеского разряда).

г.Апатиты ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет». МАУДО ДЮСШ «Юность».

г.Мончегорск

18-20 января

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует об изменении сроков проведения 1 этапа 1 зимней Спартакиады спортивных школ Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 13-14 лет с 26-28 января 2018 года на 18-20 января 2018 года. Параллельно будет проходить и Первенство Мурманской области среди юношей и девушек 15-16 лет, 17-18 лет.

г.Мончегорск.

19 января - 11.00, 13.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.

20 января - 11.00, 13.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.

21 января - 11.00, 13.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.

21 января - 16.00

Чемпионат и первенство города Мончегорска по ушу (таолу, традиционное).

г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.

28 января - 12.00

Первенство Мурманской области по самбо среди мальчиков  и девочек 13-14 лет.

г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.

пгт. Мурмаши

28 января – 12.00

Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши. Программа соревнований. Индивидуальная гонка, стиль свободный: старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция  2 км  - 1977 – 1968 гг. рожд. (женщины), 1967-1958 гг. рожд. (женщины и мужчины), 1957 гг. рожд.  и старше (женщины и мужчины); дистанция 3 км  - 2005-2002 гг. рожд. (юноши и девушки), 2001-1988 гг. рожд. (женщины), 1987-1978 гг. рожд. (женщины); дистанция 5 км   - 2001-1988 гг. рожд. (мужчины), 1987-1978 гг. рожд. (мужчины), 1977-1968 гг. рожд.  (мужчины). Дистанции могут быть изменены в связи с погодными условиями.

ЗАТО г.Североморск

20 января – 10.00

Состоится первый этап городского проекта «Солнечные лучики», посвященный празднику «Здравствуй, солнце!». Это лыжные забеги для самых маленьких жителей города – от 1 до 7 лет. Спортивный праздник пройдёт на территории городского парка.

Программа соревнований: 10.00-11.30 – регистрация участников, дети от 1 до 7 лет (сбор у входа в городской парк); 11.45 - общее построение, открытие IV городского проекта «Солнечные лучики»; 12.00 – старт участников на дистанции 500 м.

На память об активном участии каждому участнику будет выдаваться сертификат участника и сладкая поддержка организма.

ЗАТО г.Североморск, Городской парк.

г.Мурманск

16 января - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Водник-2» (г.Архангельск).

г.Мурманск, стадион «Строитель».

16 января - 22.00

Чемпионат города Мурманска. «Арсенал» - «Авангард».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

17-19 января - 10.00

Художественная гимнастика. Первенство Северо-Западного федерального округа.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

 

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