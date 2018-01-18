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Мурманская область. Арктика18.01.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кировск

21 января - 11.00

В Кировске в очередной раз пройдёт Всероссийский День снега, организаторами которого являются Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация лыжных видов спорта России при участии общероссийских федераций по зимним видам спорта. Впервые День снега как всероссийский праздник прошел в 2015 году. И с каждым годом этот день «завоевывает» все больше стран и городов.

Его цель - укрепление здоровья россиян, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных традиций.

В 2018 году 30 регионов страны проведут на своей территории этот праздник спорта. Предполагаемое количество участников более 10 тысяч человек. В Мурманской области центральный старт Всероссийского Дня  снега по традиции пройдет в городе Кировске. И это не удивительно, ведь жители Кировска день снега отмечают 9 месяцев в году — от первого снежного покрова на склонах Хибин в сентября  до последнего спуска по горнолыжному склону в мае.

В рамках Всероссийского дня снега состоится конкурс молодежных социальных проектов. Конкурсанты по теме проекта на суд экспертного совета должны представить макет сооружения или программу мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем. спортивных, культурных, образовательных, экологических, которые, по мнению разработчиков, необходимы городу и его жителям.

Участники Всероссийского дня снега будут награждены памятными призами и сертификатами Министерства спорта РФ, а победители конкурса получат возможность реализовать свои проекты.

Программа Всероссийского дня снега: 11.00-12.00 – регистрация участников; 12.00 – 12.15 – официальная церемония открытия; 12.15 – 14.00 - конкурс молодежных социальных; 12.20-12.40 – лыжные гонки, детская лыжная эстафета; 12.45 - 13.00 – фристайл, показательные выступления; 13.00 - 13.15 – горнолыжный спорт, полоса препятствий; 13.20 - 14.00 – зимняя семейная эстафета, саамский футбол; 14.00 - 14.30 - ски-альпинизм, показательные выступления; 14.00 - 14.30 - праздничный обед от молодёжного совета ОПО «Фосагро – Апатит» - финская уха для гостей и участников, фото на память с хаски; 14.30 – церемония награждения и официального закрытия.

г.Кировск, северный склон горнолыжного курорта «Большой Вудъявр».

Проезд автобусами №№ 108, 104, 102, 131 и  12 до остановки «Конечная улица Олимпийская».

23-25 февраля – 14.00

Проводится региональное официальное спортивное мероприятие  по бочча для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данных соревнований пройдёт «мастер класс», который проведёт специалист Российской Федерации по бочча. Семинаром предусмотрена не только обзорная информация о бочче, как паралимпийском виде спорта, но и распространение материалов по методике обучения, классификации, правилам проведения тренировок и соревнований для всех слоев населения.

На семинар приглашаются: врачи невропатологи, психологи, представители инвалидных организаций, муниципальные работники спортивных комитетов,  социальных учреждений, заместители глав администраций по социальным вопросам, потенциальные и реальные спонсоры.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

19 января – 14.00

20 января – 10.00

Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по плаванию. Участие в соревнованиях примут 180 сильнейших пловцов региона из 5 городов Мурманской области. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовленность не ниже третьего спортивного разряда по плаванию (спортсмены четвертой возрастной группы (только девушки) - не ниже 1 юношеского разряда).

ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет». МАУДО ДЮСШ «Юность».

19 января - 19.30- 20.30

20 января - 17.30-18.30 и 19.00 -20.00

21 января  16.00-17.00 и  17.30-18.30

Проводятся сеансы массового катания на коньках.

г.Апатиты, ул. Ленина,  34. Крытый каток СШ «Юность».

20 января – 12.00 и 13.00

Пройдут игры Чемпионата Мурманской области по мини-футболу среди мужских команд 2017/2018. В 12 часов состоится игра «СШОР» (г. Мончегорск) – «Химик» (г.Апатиты); в 13 часов пройдёт игра между командами «Мончегорск» (г.Мончегорск) и «Колатом» (г.Полярные Зори).

г.Апатиты, ул. Победы, 4.  Дворец спорта ФСК «Атлет».

26 -28 января – 10.00

Состоится IX открытый традиционный юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Кубок». Начало турнира в 10.00, торжественная церемония открытия в 17 часов.

г.Апатиты, ул. Победы, 4.  Дворец спорта ФСК «Атлет».

26-28 января

Пройдёт Первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Время начала соревнований будет определено на заседании мандатной комиссии в зависимости от количества заявившихся для участия команд.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Спортивный зал плавательного бассейна ФСК «Атлет».

28 января – 11.00

Пройдёт первый открытый этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе.

г.Апатиты, ул. Космонавтов,  19а. Тир начальной школы МБОУ гимназия № 1.

г.Мончегорск

18-20 января

Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует об изменении сроков проведения 1 этапа 1 зимней Спартакиады спортивных школ Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 13-14 лет с 26-28 января 2018 года на 18-20 января 2018 года. Параллельно будет проходить и Первенство Мурманской области среди юношей и девушек 15-16 лет, 17-18 лет.

г.Мончегорск.

19 января - 11.00, 13.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.

20 января - 11.00, 13.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.

21 января - 11.00, 13.00

Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).

г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.

21 января - 16.00

Чемпионат и первенство города Мончегорска по ушу (таолу, традиционное).

г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.

28 января - 12.00

Первенство Мурманской области по самбо среди мальчиков  и девочек 13-14 лет.

г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.

пгт. Мурмаши

28 января – 12.00

Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши. Программа соревнований. Индивидуальная гонка, стиль свободный: старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция  2 км  - 1977 – 1968 гг. рожд. (женщины), 1967-1958 гг. рожд. (женщины и мужчины), 1957 гг. рожд.  и старше (женщины и мужчины); дистанция 3 км  - 2005-2002 гг. рожд. (юноши и девушки), 2001-1988 гг. рожд. (женщины), 1987-1978 гг. рожд. (женщины); дистанция 5 км   - 2001-1988 гг. рожд. (мужчины), 1987-1978 гг. рожд. (мужчины), 1977-1968 гг. рожд.  (мужчины). Дистанции могут быть изменены в связи с погодными условиями.

ЗАТО г.Североморск

20 января – 10.00

Состоится первый этап городского проекта «Солнечные лучики», посвященный празднику «Здравствуй, солнце!». Это лыжные забеги для самых маленьких жителей города – от 1 до 7 лет. Спортивный праздник пройдёт на территории городского парка.

Программа соревнований: 10.00-11.30 – регистрация участников, дети от 1 до 7 лет (сбор у входа в городской парк); 11.45 - общее построение, открытие IV городского проекта «Солнечные лучики»; 12.00 – старт участников на дистанции 500 м.

На память об активном участии каждому участнику будет выдаваться сертификат участника и сладкая поддержка организма.

ЗАТО г.Североморск, Городской парк.

г.Мурманск

18 и 19 января - 10.00

Художественная гимнастика. Первенство Северо-Западного федерального округа.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

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