Спортивная афиша
пгт.Никель
20 января - 10.00
Хоккей. Первенство международной Баренц-лиги.
пгт.Никель, хоккейный корт.
г.Полярные Зори
21 января - 14.00
Чемпионат Мурманской области. «Колатом» (г.Полярные Зори) - «Апатиты».
г.Полярные Зори, Ледовый дворец спорта.
23-25 января - 11.00
Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
г.Кировск
19 января - 12.00
Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.
г.Кировск, горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр».
21 января - 11.00
В Кировске в очередной раз пройдёт Всероссийский День снега, организаторами которого являются Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация лыжных видов спорта России при участии общероссийских федераций по зимним видам спорта. Впервые День снега как всероссийский праздник прошел в 2015 году. И с каждым годом этот день «завоевывает» все больше стран и городов.
Его цель - укрепление здоровья россиян, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных традиций.
В 2018 году 30 регионов страны проведут на своей территории этот праздник спорта. Предполагаемое количество участников более 10 тысяч человек. В Мурманской области центральный старт Всероссийского Дня снега по традиции пройдет в городе Кировске. И это не удивительно, ведь жители Кировска день снега отмечают 9 месяцев в году — от первого снежного покрова на склонах Хибин в сентября до последнего спуска по горнолыжному склону в мае.
В рамках Всероссийского дня снега состоится конкурс молодежных социальных проектов. Конкурсанты по теме проекта на суд экспертного совета должны представить макет сооружения или программу мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем. спортивных, культурных, образовательных, экологических, которые, по мнению разработчиков, необходимы городу и его жителям.
Участники Всероссийского дня снега будут награждены памятными призами и сертификатами Министерства спорта РФ, а победители конкурса получат возможность реализовать свои проекты.
Программа Всероссийского дня снега: 11.00-12.00 – регистрация участников; 12.00 – 12.15 – официальная церемония открытия; 12.15 – 14.00 - конкурс молодежных социальных; 12.20-12.40 – лыжные гонки, детская лыжная эстафета; 12.45 - 13.00 – фристайл, показательные выступления; 13.00 - 13.15 – горнолыжный спорт, полоса препятствий; 13.20 - 14.00 – зимняя семейная эстафета, саамский футбол; 14.00 - 14.30 - ски-альпинизм, показательные выступления; 14.00 - 14.30 - праздничный обед от молодёжного совета ОПО «Фосагро – Апатит» - финская уха для гостей и участников, фото на память с хаски; 14.30 – церемония награждения и официального закрытия.
г.Кировск, северный склон горнолыжного курорта «Большой Вудъявр».
Проезд автобусами №№ 108, 104, 102, 131 и 12 до остановки «Конечная улица Олимпийская».
23-25 февраля – 14.00
Проводится региональное официальное спортивное мероприятие по бочча для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данных соревнований пройдёт «мастер класс», который проведёт специалист Российской Федерации по бочча. Семинаром предусмотрена не только обзорная информация о бочче, как паралимпийском виде спорта, но и распространение материалов по методике обучения, классификации, правилам проведения тренировок и соревнований для всех слоев населения.
На семинар приглашаются: врачи невропатологи, психологи, представители инвалидных организаций, муниципальные работники спортивных комитетов, социальных учреждений, заместители глав администраций по социальным вопросам, потенциальные и реальные спонсоры.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
19 января – 14.00
20 января – 10.00
Пройдёт открытое Первенство города Апатиты по плаванию. Участие в соревнованиях примут 180 сильнейших пловцов региона из 5 городов Мурманской области. К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовленность не ниже третьего спортивного разряда по плаванию (спортсмены четвертой возрастной группы (только девушки) - не ниже 1 юношеского разряда).
ул. Ленина, 26. Плавательный бассейн ФСК «Атлет». МАУДО ДЮСШ «Юность».
19 января - 19.30- 20.30
20 января - 17.30-18.30 и 19.00 -20.00
21 января 16.00-17.00 и 17.30-18.30
Проводятся сеансы массового катания на коньках.
г.Апатиты, ул. Ленина, 34. Крытый каток СШ «Юность».
20 января – 12.00 и 13.00
Пройдут игры Чемпионата Мурманской области по мини-футболу среди мужских команд 2017/2018. В 12 часов состоится игра «СШОР» (г. Мончегорск) – «Химик» (г.Апатиты); в 13 часов пройдёт игра между командами «Мончегорск» (г.Мончегорск) и «Колатом» (г.Полярные Зори).
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».
26 -28 января – 10.00
Состоится IX открытый традиционный юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Кубок». Начало турнира в 10.00, торжественная церемония открытия в 17 часов.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».
26-28 января
Пройдёт Первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Время начала соревнований будет определено на заседании мандатной комиссии в зависимости от количества заявившихся для участия команд.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Спортивный зал плавательного бассейна ФСК «Атлет».
28 января – 11.00
Пройдёт первый открытый этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе.
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ гимназия № 1.
г.Мончегорск
18-20 января
Комитет по физической культуре и спорту Мурманской области информирует об изменении сроков проведения 1 этапа 1 зимней Спартакиады спортивных школ Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек 13-14 лет с 26-28 января 2018 года на 18-20 января 2018 года. Параллельно будет проходить и Первенство Мурманской области среди юношей и девушек 15-16 лет, 17-18 лет.
г.Мончегорск.
19 января - 11.00, 13.00
Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).
г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.
20 января - 11.00, 13.00
Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).
г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.
21 января - 11.00, 13.00
Первенство Мурманской области по лыжным гонкам среди юношей и девушек (13-14, 15-16, 17-18 лет).
г.Мончегорск, ул. Нагорная, 17. МАУ СШОР.
21 января - 16.00
Чемпионат и первенство города Мончегорска по ушу (таолу, традиционное).
г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.
28 января - 12.00
Первенство Мурманской области по самбо среди мальчиков и девочек 13-14 лет.
г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.
г.Заполярный
21 января - 10.00
Хоккей. Первенство международной Баренц-лиги.
г.Заполярный, хоккейный корт.
пгт. Мурмаши
28 января – 12.00
Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши. Программа соревнований. Индивидуальная гонка, стиль свободный: старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция
пгт.Мурмаши, лыжные трассы.
г.Кола
20 января - 12.00
Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Север».
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
ЗАТО г.Североморск
19 января - 20.00
21 января - 10.00
24 января - 20.00
Волейбол. Открытое первенство города Североморска.
ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».
20 января – 10.00
Состоится первый этап городского проекта «Солнечные лучики», посвященный празднику «Здравствуй, солнце!». Это лыжные забеги для самых маленьких жителей города – от 1 до 7 лет. Спортивный праздник пройдёт на территории городского парка.
Программа соревнований: 10.00-11.30 – регистрация участников, дети от 1 до 7 лет (сбор у входа в городской парк); 11.45 - общее построение, открытие IV городского проекта «Солнечные лучики»; 12.00 – старт участников на дистанции
На память об активном участии каждому участнику будет выдаваться сертификат участника и сладкая поддержка организма.
ЗАТО г.Североморск, Городской парк.
г.Мурманск
19 января - 9.30
Чемпионат города Мурманска. «Торговый порт» - «Союз». Юниорское первенство Мурманской области. 2-й тур.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
19 января - 10.00
Художественная гимнастика. Первенство Северо-Западного федерального округа.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
19 января - 13.00
20 января - 11.00
Рукопашный бой. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
19 января - 21.30
20 января - 10.30
Всероссийский фестиваль «Ночная лига». Региональный этап.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
20 января - 19.00
Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
21 января - 14.00
Фитнес-аэробика. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
19 января - 19.00
20 января - 13.00
Хоккей с мячом. Чемпионат Мурманской области. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Зоркий-2» (г.Красногорск).
г.Мурманск, стадион «Строитель».
20 и 21 января - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
23 января - 22.00
Чемпионат города Мурманска. «Динамо» - «Союз». «Торговый порт» - «Арсенал».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.