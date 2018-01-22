Спортивная афиша
г.Полярные Зори
23-25 января - 11.00
Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.
г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».
г.Кировск
23-25 февраля – 14.00
Проводится региональное официальное спортивное мероприятие по бочча для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данных соревнований пройдёт «мастер класс», который проведёт специалист Российской Федерации по бочча. Семинаром предусмотрена не только обзорная информация о бочче, как паралимпийском виде спорта, но и распространение материалов по методике обучения, классификации, правилам проведения тренировок и соревнований для всех слоев населения.
На семинар приглашаются: врачи невропатологи, психологи, представители инвалидных организаций, муниципальные работники спортивных комитетов, социальных учреждений, заместители глав администраций по социальным вопросам, потенциальные и реальные спонсоры.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
26 -28 января – 10.00
Состоится IX открытый традиционный юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Кубок». Начало турнира в 10.00, торжественная церемония открытия в 17 часов.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».
26-28 января
Пройдёт Первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Время начала соревнований будет определено на заседании мандатной комиссии в зависимости от количества заявившихся для участия команд.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Спортивный зал плавательного бассейна ФСК «Атлет».
28 января – 11.00
Пройдёт первый открытый этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе.
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ гимназия № 1.
г.Мончегорск
28 января - 12.00
Первенство Мурманской области по самбо среди мальчиков и девочек 13-14 лет.
г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.
пгт. Мурмаши
28 января – 12.00
Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши. Программа соревнований. Индивидуальная гонка, стиль свободный: старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция
пгт.Мурмаши, лыжные трассы.
г.Кола
ЗАТО г.Североморск
24 января - 20.00
Волейбол. Открытое первенство города Североморска.
ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».
г.Мурманск
23 января - 22.00
Чемпионат города Мурманска. «Динамо» - «Союз». «Торговый порт» - «Арсенал».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.