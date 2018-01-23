г.Кандалакша

23 января - 17.00

Личное первенство кандалакшского подростково-молодёжного клуба «Мечта» по стрельбе из пневматического пистолета.

г.Кандалакша, ул. Данилова, 25. Подростково-молодёжный клуб «Мечта».

г.Полярные Зори

23-25 января - 11.00

Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Кировск

23-25 февраля – 14.00

Проводится региональное официальное спортивное мероприятие по бочча для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данных соревнований пройдёт «мастер класс», который проведёт специалист Российской Федерации по бочча. Семинаром предусмотрена не только обзорная информация о бочче, как паралимпийском виде спорта, но и распространение материалов по методике обучения, классификации, правилам проведения тренировок и соревнований для всех слоев населения.

На семинар приглашаются: врачи невропатологи, психологи, представители инвалидных организаций, муниципальные работники спортивных комитетов, социальных учреждений, заместители глав администраций по социальным вопросам, потенциальные и реальные спонсоры.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

26 -28 января – 10.00

Состоится IX открытый традиционный юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Кубок». Начало турнира в 10.00, торжественная церемония открытия в 17 часов.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

26-28 января

Пройдёт Первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Время начала соревнований будет определено на заседании мандатной комиссии в зависимости от количества заявившихся для участия команд.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Спортивный зал плавательного бассейна ФСК «Атлет».

28 января – 11.00

Пройдёт первый открытый этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ гимназия № 1.

г.Мончегорск

28 января - 12.00

Первенство Мурманской области по самбо среди мальчиков и девочек 13-14 лет.

г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.

пгт. Мурмаши

28 января – 12.00

Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши. Программа соревнований. Индивидуальная гонка, стиль свободный: старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция 2 км - 1977 – 1968 гг. рожд. (женщины), 1967-1958 гг. рожд. (женщины и мужчины), 1957 гг. рожд. и старше (женщины и мужчины); дистанция 3 км - 2005-2002 гг. рожд. (юноши и девушки), 2001-1988 гг. рожд. (женщины), 1987-1978 гг. рожд. (женщины); дистанция 5 км - 2001-1988 гг. рожд. (мужчины), 1987-1978 гг. рожд. (мужчины), 1977-1968 гг. рожд. (мужчины). Дистанции могут быть изменены в связи с погодными условиями.

пгт.Мурмаши, лыжные трассы.

ЗАТО г.Североморск

24 января - 20.00

Волейбол. Открытое первенство города Североморска.

ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».

г.Мурманск

23 января - 22.00

Чемпионат города Мурманска. «Динамо» - «Союз». «Торговый порт» - «Арсенал».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.