г.Полярные Зори

24 и 25 января - 11.00

Горнолыжный спорт. Чемпионат Северо-Западного федерального округа.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Кировск

24 и 25 февраля – 14.00

Проводится региональное официальное спортивное мероприятие по бочча для людей с ограниченными возможностями здоровья. В рамках данных соревнований пройдёт «мастер класс», который проведёт специалист Российской Федерации по бочча. Семинаром предусмотрена не только обзорная информация о бочче, как паралимпийском виде спорта, но и распространение материалов по методике обучения, классификации, правилам проведения тренировок и соревнований для всех слоев населения.

На семинар приглашаются: врачи невропатологи, психологи, представители инвалидных организаций, муниципальные работники спортивных комитетов, социальных учреждений, заместители глав администраций по социальным вопросам, потенциальные и реальные спонсоры.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4. МАУ СОК «Горняк».

27 января – 11.00

пройдёт Всероссийский День снега, организаторами которого являются Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация лыжных видов спорта России при участии общероссийских федераций по зимним видам спорта. Впервые День снега как всероссийский праздник прошел в 2015 году. И с каждым годом этот день «завоевывает» все больше стран и городов.

Его цель — укрепление здоровья россиян, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных традиций.

В 2018 году 30 регионов страны проведут на своей территории этот праздник спорта. Предполагаемое количество участников более 10 тысяч человек. В Мурманской области центральный старт Всероссийского Дня снега по традиции пройдет в городе Кировске. И это не удивительно, ведь жители Кировска день снега отмечают 9 месяцев в году — от первого снежного покрова на склонах Хибин в сентября до последнего спуска по горнолыжному склону в мае.

Программа Всероссийского дня снега 27 января: 11.00-12.00 – регистрация участников; 12.00 – 12.15 – официальная церемония открытия; 12.15 – 14.00 - конкурс молодёжных социальных проектов; 12.20-12.40 – лыжные гонки: детская лыжная эстафета; 12.45 – 13.00 – фристайл: показательные выступления; 13.00 – 13.15 – горнолыжный спорт: полоса препятствий; 13.20 - 14.00 – зимняя семейная эстафета, саамский футбол; 14.00 – 14.30 - ски-альпинизм: показательные выступления; 14.00 – 14.30 - праздничный обед от молодежного совета ОПО «Фосагро – Апатит» - финская уха для гостей и участников. Фото на память с хаски; 14.30 – церемония награждения и официального закрытия.

В рамках Всероссийского дня снега состоится конкурс молодежных социальных проектов. Конкурсанты по теме проекта на суд экспертного совета должны представить макет сооружения или программу мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем: спортивных, культурных, образовательных, экологических, которые, по мнению разработчиков, необходимы городу и его жителям.

Участники Всероссийского дня снега будут награждены памятными призами и сертификатами Министерства спорта РФ, а победители конкурса получат возможность реализовать свои проекты.

г.Кировск, северный склон горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». Проезд автобусами №№ 108, 104, 102, 131 и 12 до остановки «Конечная улица Олимпийская».

г.Апатиты

26 -28 января – 10.00

Состоится IX открытый традиционный юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Кубок». Начало турнира в 10.00, торжественная церемония открытия в 17 часов.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».

26-28 января

Пройдёт Первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Время начала соревнований будет определено на заседании мандатной комиссии в зависимости от количества заявившихся для участия команд.

г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Спортивный зал плавательного бассейна ФСК «Атлет».

28 января – 11.00

Пройдёт первый открытый этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе.

г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ гимназия № 1.

г.Мончегорск

28 января - 12.00

Первенство Мурманской области по самбо среди мальчиков и девочек 13-14 лет.

г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.

пгт. Мурмаши

28 января – 12.00

Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши. Программа соревнований. Индивидуальная гонка, стиль свободный: старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция 2 км - 1977 – 1968 гг. рожд. (женщины), 1967-1958 гг. рожд. (женщины и мужчины), 1957 гг. рожд. и старше (женщины и мужчины); дистанция 3 км - 2005-2002 гг. рожд. (юноши и девушки), 2001-1988 гг. рожд. (женщины), 1987-1978 гг. рожд. (женщины); дистанция 5 км - 2001-1988 гг. рожд. (мужчины), 1987-1978 гг. рожд. (мужчины), 1977-1968 гг. рожд. (мужчины). Дистанции могут быть изменены в связи с погодными условиями.

пгт.Мурмаши, лыжные трассы.

ЗАТО г.Североморск

24 января - 20.00

Волейбол. Открытое первенство города Североморска.

ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».