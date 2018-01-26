Спортивная афиша
г.Кандалакша
26 января - 17.00
Спортивно-игровая программа на льду в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять».
г.Кандалакша, ул. Данилова, 28, хоккейная коробка.
г.Кировск
27 января – 11.00
пройдёт Всероссийский День снега, организаторами которого являются Министерство спорта Российской Федерации и Ассоциация лыжных видов спорта России при участии общероссийских федераций по зимним видам спорта. Впервые День снега как всероссийский праздник прошел в 2015 году. И с каждым годом этот день «завоевывает» все больше стран и городов.
Его цель — укрепление здоровья россиян, пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего поколения, развитие семейных традиций.
В 2018 году 30 регионов страны проведут на своей территории этот праздник спорта. Предполагаемое количество участников более 10 тысяч человек. В Мурманской области центральный старт Всероссийского Дня снега по традиции пройдет в городе Кировске. И это не удивительно, ведь жители Кировска день снега отмечают 9 месяцев в году — от первого снежного покрова на склонах Хибин в сентября до последнего спуска по горнолыжному склону в мае.
Программа Всероссийского дня снега 27 января: 11.00-12.00 – регистрация участников; 12.00 – 12.15 – официальная церемония открытия; 12.15 – 14.00 - конкурс молодёжных социальных проектов; 12.20-12.40 – лыжные гонки: детская лыжная эстафета; 12.45 – 13.00 – фристайл: показательные выступления; 13.00 – 13.15 – горнолыжный спорт: полоса препятствий; 13.20 - 14.00 – зимняя семейная эстафета, саамский футбол; 14.00 – 14.30 - ски-альпинизм: показательные выступления; 14.00 – 14.30 - праздничный обед от молодежного совета ОПО «Фосагро – Апатит» - финская уха для гостей и участников. Фото на память с хаски; 14.30 – церемония награждения и официального закрытия.
В рамках Всероссийского дня снега состоится конкурс молодежных социальных проектов. Конкурсанты по теме проекта на суд экспертного совета должны представить макет сооружения или программу мероприятий, направленных на решение социально-значимых проблем: спортивных, культурных, образовательных, экологических, которые, по мнению разработчиков, необходимы городу и его жителям.
Участники Всероссийского дня снега будут награждены памятными призами и сертификатами Министерства спорта РФ, а победители конкурса получат возможность реализовать свои проекты.
г.Кировск, северный склон горнолыжного курорта «Большой Вудъявр». Проезд автобусами №№ 108, 104, 102, 131 и 12 до остановки «Конечная улица Олимпийская».
26 января - 17.00
27 января - 16.00
28 января - 11.00
Бокс. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Кировск, Дворец спорта «Горняк».
г.Апатиты
26 -28 января – 10.00
Состоится IX открытый традиционный юношеский турнир по мини-футболу «Полярный Кубок». Начало турнира в 10.00, торжественная церемония открытия в 17 часов.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Дворец спорта ФСК «Атлет».
26-28 января – 10.00
Пройдёт Первенство города Апатиты по волейболу среди команд общеобразовательных организаций. Время начала соревнований будет определено на заседании мандатной комиссии в зависимости от количества заявившихся для участия команд.
г.Апатиты, ул. Ленина, 26. Спортивный зал плавательного бассейна ФСК «Атлет».
28 января – 11.00
Пройдёт первый открытый этап Кубка города Апатиты по пулевой стрельбе.
г.Апатиты, ул. Космонавтов, 19а. Тир начальной школы МБОУ гимназия № 1.
28 января - 11.00
Русские шашки. Чемпионат города Апатиты.
г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.
31 января - 12.00
Всероссийские соревнования учащихся на призы газеты «Пионерская правда». Муниципальный этап.
г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».
г.Мончегорск
28 января - 12.00
Первенство Мурманской области по самбо среди мальчиков и девочек 13-14 лет.
г.Мончегорск, просп. Ленина, 8а. ФОК.
г.Оленегорск
27 и 28 января - 10.30
Конькобежный спорт. Юношеское первенство Северо-Западного федерального округа.
г.Оленегорск, стадион «Олимп».
27 и 28 января - 11.00
Волейбол. Детский турнир «Январские звёздочки».
г.Оленегорск, Дом физкультуры.
28 января - 13.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
30 января и 1 февраля - 18.00
Волейбол. Турнир «Северное сияние» среди женских команд.
г.Оленегорск, Дом физкультуры.
пгт. Мурмаши
28 января – 12.00
Администрация Кольского района Мурманской области приглашает всех желающих принять участие в соревнованиях по лыжным гонкам на Кубок главы администрации Кольского района, которые состоятся на лыжной трассе в пгт.Мурмаши. Программа соревнований. Индивидуальная гонка, стиль свободный: старт общий по группам в соответствии с возрастными категориями - дистанция
пгт.Мурмаши, лыжные трассы.
г.Кола
27 января - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. Зона «Север».
г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».
ЗАТО г.Североморск
26 января - 20.00
28 января - 10.00
31 января - 20.00.
Волейбол. Открытое первенство города Североморска среди мужских команд.
ЗАТО г.Североморск, спорткомплекс «Богатырь».
г.Мурманск
26 января - 15.00
27 января - 11.00
Кикбоксинг. Турнир на призы многократного чемпиона мира Алмаза Гисмеева.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
27 января - 12.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Апатиты».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
28 января - 11.00
Лыжные гонки. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
28 января - 12.00
Смешанные боевые единоборства. Чемпионат Мурманской области.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
28 января - 14.00
Танцевальный спорт. Турнир «Зимние узоры».
г.Мурманск, Дворец культуры имени Кирова.
30 и 31 января - 11.00
Лыжные гонки. Первенство Мурманской области среди инвалидов
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
30 января - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Динамо» - «Тавр».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.