Иваныч Принято очередное глупое решение. Управление в стране и так централизовано до предела: без одобрямс из Москвы ни одно решение на местах не принимается. Представляю, как завертится чиновничий маховик, Комментарий к новости: Северный морской путь начинается из Москвы!

Мурманчанин Очень хорошая новость, что сотрудники ГИБДД собрались и оштрафовали недобросовестных водителей возле Ленты. Непонятно другое, это была запланированная и одобренная акция? Ведь завтра там все будет как Комментарий к новости: В Мурманске не перевелись любители занять парковку для инвалидов