Спортивная афиша
г.Апатиты
3 февраля - 10.00
Настольный теннис. Открытое первенство города Апатиты.
г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».
3 февраля - 13.20
4 февраля - 10.20
Волейбол. Турнир на Кубок Хибин среди женских команд.
г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».
3 февраля - 14.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «Горняк» (г.Оленегорск).
г.Апатиты, Ледовый дворец спорта.
4 февраля – 13.00-16.30
Пройдёт конкурс по спортивным и бальным танцам «Хибинский вальс». В 13.00 будут участвовать детские пары спортивно-массовых мероприятий из городов: Кировск, Мончегорск, Мурманск, Североморск, Никель, Кандалакша, Полярные Зори и Апатиты. В 14.30 примут участие начинающие танцоры «Бэби» и танцоры более высокого уровня. Танцевальные дуэты из Кировска, Мончегорска, Мурманска, Североморска, Никеля, Кандалакши, Полярные Зори и Апатитов. В 16.30 продолжат участие в конкурсе более старшие танцоры, где определятся сильнейшие пары Мурманской области в каждой номинации.
Судейская коллегия представлена судьями Мурманской области.
г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры г.Апатиты, танцевальный зал.
4 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Кубок ТГК-1.
г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».
г.Оленегорск
3 и 4 февраля - 10.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»
г.Оленегорск, лесопарк.
3 и 4 - 11.00
Лыжные гонки. Первенство города Оленегорска
г.Оленегорск, лесопарк.
3 февраля - 12.00
Конькобежный спорт. Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей». Муниципальный этап.
г.Оленегорск, стадион «Олимп».
г.Островной
2 - 3 февраля – 18.00
Начнутся соревнования по баскетболу среди взрослых команд. Соревнования продлятся по 3 февраля.
г.Островной, ул. Бессонова, 2, Дом детского творчества, спортивный зал.
г.Кола
3 февраля - 12.00
Самбо. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.
г.Мурманск
2 февраля - 21.00
Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. «Ариес» (г.Мурманск) - «Арсенал» (ЗАТО Александровск).
г.Мурманск, легко-атлетический манеж.
2 февраля - 21.00
Мини-футбол. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, ДЮСШ-10.
3 и 4 февраля - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
3 февраля - 12.00
Конькобежный спорт. Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей». Муниципальный этап.
г.Мурманск, стадион «Строитель».
3, 4 и 7 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
3 февраля - 19.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
6 и 7 февраля - 19.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина-2» (г.Киров).
г.Мурманск, стадион «Строитель».
6 февраля - 18.00
Шахматы. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, шахматный клуб.
6 февраля - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Тавр» - «Союз».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
7 и 8 февраля - 14.00
Снегоступинг. 58-й Праздник Севера учащихся.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».