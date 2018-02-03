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Мурманская область. Арктика03.02.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кандалакша

3 февраля - 14.30

Торжественная церемония открытия городских соревнований «VI малые зимние игры» в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 28. Хоккейная коробка.

3 февраля -  15.00

Начнутся первые состязания игр – открытые городские соревнования по бегу на коньках.

г.Кандалакша, ул. Данилова, 28. Хоккейная коробка.

г.Апатиты

3 февраля - 10.00

Настольный теннис. Открытое первенство города Апатиты.

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

3 февраля - 13.20

4 февраля - 10.20

Волейбол. Турнир на Кубок Хибин среди женских команд.

г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

3 февраля - 14.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «Горняк» (г.Оленегорск).

г.Апатиты, Ледовый дворец спорта.

4 февраля – 13.00-16.30

Пройдёт конкурс по спортивным и бальным танцам «Хибинский вальс». В 13.00 будут участвовать детские пары спортивно-массовых мероприятий из городов: Кировск, Мончегорск, Мурманск, Североморск, Никель, Кандалакша, Полярные Зори и Апатиты. В 14.30 примут участие начинающие танцоры «Бэби» и танцоры более высокого уровня. Танцевальные дуэты из Кировска, Мончегорска, Мурманска, Североморска, Никеля, Кандалакши, Полярные Зори и Апатитов. В 16.30 продолжат участие в конкурсе более старшие танцоры, где определятся сильнейшие пары Мурманской области в каждой номинации.

Судейская коллегия представлена судьями Мурманской области.

г.Апатиты, ул.Ленина, 24. Дворец культуры г.Апатиты, танцевальный зал.

4 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Кубок ТГК-1.

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

19 по 24 февраля

Состоится  традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина.  Торжественное открытие турнира намечено на 20 февраля в 17 часов.

В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими.  В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: Администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

г.Оленегорск

3 и 4 февраля - 10.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»

г.Оленегорск, лесопарк.

3 и 4 - 11.00

Лыжные гонки. Первенство города Оленегорска

г.Оленегорск, лесопарк.

3 февраля - 12.00

Конькобежный спорт. Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей». Муниципальный этап.

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

г.Островной

3 февраля - 13.00

Спортивно-массовое мероприятие «День зимних видов спорта».

г.Островной, ул. Североморская, 1б. Дом культуры.

3 февраля – 18.00

Начнутся соревнования по баскетболу среди взрослых команд.

г.Островной, ул. Бессонова, 2, Дом детского творчества, спортивный зал.

г.Кола

3 февраля - 12.00

Самбо. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Мурманск

3 и 4 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

3 февраля - 12.00

Конькобежный спорт. Всероссийские соревнования «Лед надежды нашей». Муниципальный этап.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

3, 4 и 7 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

3 февраля - 19.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

6 и 7 февраля -  19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина-2» (г.Киров).

г.Мурманск, стадион «Строитель».

6 февраля - 18.00

Шахматы. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, шахматный клуб.

6 февраля - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Тавр» - «Союз».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

7 и 8 февраля - 14.00

Снегоступинг. 58-й Праздник Севера учащихся.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

 

Комментарии

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