Спортивная афиша
г.Апатиты
19 по 24 февраля
Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина. Торжественное открытие турнира намечено на 20 февраля в 17 часов.
В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими. В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: Администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.
г.Мурманск
6-8 февраля – 14.30
Состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 136 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 6 муниципальных образований Мурманской области: гг.Мурманск, Североморск, Кандалакша, Оленегорск, Мончегорск и Кольский район.
Два дня юноши и девушки с 12 до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4х
Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, медалями Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России». Все участники соревнований получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся, а также сладкие призы.
г.Мурманск, Спорткомплекс «Долина Уюта».
6 февраля - 18.00
Шахматы. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, шахматный клуб.
6 и 7 февраля - 19.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина-2» (г.Киров).
г.Мурманск, стадион «Строитель».
6 февраля - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Тавр» - «Союз».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
7 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
7 февраля - 14.00
Церемония открытия соревнований по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся.
г.Мурманск, Спорткомплекс «Долина Уюта».