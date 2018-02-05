г.Апатиты

19 по 24 февраля

Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина. Торжественное открытие турнира намечено на 20 февраля в 17 часов.

В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими. В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: Администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

г.Мурманск

6-8 февраля – 14.30

Состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 136 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 6 муниципальных образований Мурманской области: гг.Мурманск, Североморск, Кандалакша, Оленегорск, Мончегорск и Кольский район.

Два дня юноши и девушки с 12 до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4х 500 м , лыжных гонках на 50 м , 100 м , 500 м , 1 км , 3 км и в снегоступинге 25 м , 50 м , 100 м , 200 м , 400 м .

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, медалями Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России». Все участники соревнований получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся, а также сладкие призы.

г.Мурманск, Спорткомплекс «Долина Уюта».

6 февраля - 18.00

Шахматы. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, шахматный клуб.

6 и 7 февраля - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина-2» (г.Киров).

г.Мурманск, стадион «Строитель».

6 февраля - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Тавр» - «Союз».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

7 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

7 февраля - 14.00

Церемония открытия соревнований по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся.

г.Мурманск, Спорткомплекс «Долина Уюта».