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Мурманская область. Арктика06.02.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кандалакша

24 февраля - 10.30-15.00

25 февраля – 10.00-14.00

На лыжной базе МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Кандалакша пройдет региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». 24 февраля юноши и девушки в двух возрастных группах 2004-2005 гг.р. и 2006-2007 гг.р., представляющие команды общеобразовательных организаций городов и районов Мурманской области, выявят сильнейших лыжников в спринтерской дисциплине свободным стилем.

25 февраля юные лыжники будут отстаивать честь своих школ в эстафетных гонках. Программа соревнований: 24 февраля - 10.30-10.45 –торжественная церемония открытия соревнований; 11.00 - квалификационные забеги; 14.00 - полуфинал и финалы.

25 февраля - 10.00-14.00 - эстафетные гонки; 14.30 - награждение участников соревнований.

Команды, победители регионального этапа в возрастной группе 2004-2005 гг.р. среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», которые пройдут в Свердловской области, г. Первоуральск в марте 2018 года.

г.Кандалакша, ул. Набережная, 125. МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа».

нп.Белое Море

6 февраля - 16.30

Спортивно-развлекательная программа «Февральские старты» в подростково-молодёжном клубе «Тинейджер» посёлка Белое Море. Мероприятие посвящено Дню зимних видов спорта.

нп.Белое море, 8. Подростково-молодёжном клуб «Тинейджер».

г.Апатиты

19 по 24 февраля

Состоится  традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина.  Торжественное открытие турнира намечено на 20 февраля в 17 часов.

В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими.  В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: Администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

г.Мурманск

6-9 февраля – 12.00

III региональный чемпионат JuniorSkills. Участие в нём примут 47 команд из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск и Кандалакшского района.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

7 и 8 февраля – 14.30

Состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 136 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 6 муниципальных образований Мурманской области: гг.Мурманск, Североморск, Кандалакша, Оленегорск, Мончегорск и Кольский район.

Два дня юноши и девушки с 12 до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4х500 м, лыжных гонках на 50 м, 100 м, 500 м, 1 км, 3 км и в снегоступинге 25 м, 50 м, 100 м, 200 м, 400 м.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, медалями Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России». Все участники соревнований получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся, а также сладкие призы.

г.Мурманск, Спорткомплекс «Долина Уюта».

7 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

7 февраля - 14.00

Церемония открытия соревнований по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся.

г.Мурманск, Спорткомплекс «Долина Уюта».

7 февраля - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина-2» (г.Киров).

г.Мурманск, стадион «Строитель».

 

 

 

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