Спортивная афиша
г.Кандалакша
24 февраля - 10.30-15.00
25 февраля – 10.00-14.00
На лыжной базе МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Кандалакша пройдет региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». 24 февраля юноши и девушки в двух возрастных группах 2004-2005 гг.р. и 2006-2007 гг.р., представляющие команды общеобразовательных организаций городов и районов Мурманской области, выявят сильнейших лыжников в спринтерской дисциплине свободным стилем.
25 февраля юные лыжники будут отстаивать честь своих школ в эстафетных гонках. Программа соревнований: 24 февраля - 10.30-10.45 –торжественная церемония открытия соревнований; 11.00 - квалификационные забеги; 14.00 - полуфинал и финалы.
25 февраля - 10.00-14.00 - эстафетные гонки; 14.30 - награждение участников соревнований.
Команды, победители регионального этапа в возрастной группе 2004-2005 гг.р. среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», которые пройдут в Свердловской области, г. Первоуральск в марте 2018 года.
г.Кандалакша, ул. Набережная, 125. МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа».
нп.Белое Море
6 февраля - 16.30
Спортивно-развлекательная программа «Февральские старты» в подростково-молодёжном клубе «Тинейджер» посёлка Белое Море. Мероприятие посвящено Дню зимних видов спорта.
нп.Белое море, 8. Подростково-молодёжном клуб «Тинейджер».
г.Апатиты
19 по 24 февраля
Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина. Торжественное открытие турнира намечено на 20 февраля в 17 часов.
В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими. В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: Администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.
г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.
г.Мурманск
6-9 февраля – 12.00
III региональный чемпионат JuniorSkills. Участие в нём примут 47 команд из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск и Кандалакшского района.
г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».
7 и 8 февраля – 14.30
Состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 136 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 6 муниципальных образований Мурманской области: гг.Мурманск, Североморск, Кандалакша, Оленегорск, Мончегорск и Кольский район.
Два дня юноши и девушки с 12 до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4х
Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, медалями Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России». Все участники соревнований получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся, а также сладкие призы.
г.Мурманск, Спорткомплекс «Долина Уюта».
7 февраля - 12.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
7 февраля - 14.00
Церемония открытия соревнований по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся.
г.Мурманск, Спорткомплекс «Долина Уюта».
7 февраля - 19.00
Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Родина-2» (г.Киров).
г.Мурманск, стадион «Строитель».