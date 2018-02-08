г.Кандалакша

24 февраля - 10.30-15.00

25 февраля – 10.00-14.00

На лыжной базе МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Кандалакша пройдет региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». 24 февраля юноши и девушки в двух возрастных группах 2004-2005 гг.р. и 2006-2007 гг.р., представляющие команды общеобразовательных организаций городов и районов Мурманской области, выявят сильнейших лыжников в спринтерской дисциплине свободным стилем.

25 февраля юные лыжники будут отстаивать честь своих школ в эстафетных гонках. Программа соревнований: 24 февраля - 10.30-10.45 –торжественная церемония открытия соревнований; 11.00 - квалификационные забеги; 14.00 - полуфинал и финалы.

25 февраля - 10.00-14.00 - эстафетные гонки; 14.30 - награждение участников соревнований.

Команды, победители регионального этапа в возрастной группе 2004-2005 гг.р. среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», которые пройдут в Свердловской области, г. Первоуральск в марте 2018 года.

г.Кандалакша, ул. Набережная, 125. МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа».

24 февраля - 11.00

Состоится экстремальная гонка с препятствиями «Зимний забег» на призы АО «Ковдорский ГОК». По традиции гонка пройдёт в рамках ежегодного праздника «Мальчишник на Варсе». К участию приглашаются команды из пяти человек (не менее одного мужчины) от 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.

«Зимний забег» начнётся регистрация команд, во время которой участники смогут ознакомиться с заданиями маршрута. Старт забега будет дан в 12.00, подведение итогов состоится в 15.00.

Заявки можно направить по 19 февраля на электронную почту: zhivaya.krepost@mail.ru. Количество участников ограничено.

г.Ковдор, горнолыжный комплекс «Варс».

г.Апатиты

19-24 февраля

Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина. Торжественное открытие турнира намечено на 20 февраля в 17 часов.

В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими. В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: Администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

г.Мурманск

8 и 9 февраля – 12.00

III региональный чемпионат JuniorSkills. Участие в нём примут 47 команд из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск и Кандалакшского района.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

8 февраля – 14.30

Состоятся соревнования по лыжным гонкам и снегоступингу по программе «Специальная Олимпиада России» 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 136 учащихся коррекционных школ, школ-интернатов и учреждений дополнительного образования из 6 муниципальных образований Мурманской области: гг.Мурманск, Североморск, Кандалакша, Оленегорск, Мончегорск и Кольский район.

Два дня юноши и девушки с 12 до 21 года будут соревноваться в смешанных эстафетах 4х 500 м , лыжных гонках на 50 м , 100 м , 500 м , 1 км , 3 км и в снегоступинге 25 м , 50 м , 100 м , 200 м , 400 м .

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, медалями Мурманского регионального отделения «Специальная Олимпиада России». Все участники соревнований получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся, а также сладкие призы.

г.Мурманск, Спорткомплекс «Долина Уюта».