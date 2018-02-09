ВСЕРОССИЙСКИЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2018»

10 февраля - 10.30

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

10 февраля – 12.00

ЗАТО г.Североморск, городской парк.

10 февраля - 12.00

ЗАТО г.Североморск-3, лыжный стадион.

10 февраля - 12.00

г.Мурманск, Семёновское озеро.

10 февраля - 12.00

г.Ковдор, лыжный стадион.

10 февраля - 12.00

нп.Умба, лыжная база.

10 февраля - 14.00

ЗАТО Видяево. Побережье Питьевого озера.

11 февраля - 11.00

г.Полярный, лыжная база.

11 февраля - 11.00

г.Снежногорск, лыжный стадион.

11 февраля - 11.00

г.Гаджиево, лыжный стадион.

10 февраля - 11.00

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

11 февраля - 11.00

Оленегорск, лесопарк.

11 февраля - 11.00

г.Мончегорск, озеро Имандра.

11 февраля - 11.00

г.Полярные Зори, лыжный стадион.

11 февраля – 12.00

ЗАТО г.Североморск, лыжный стадион

11 февраля - 12.00

г.Заозёрск, лыжный стадион.

11 февраля - 12.00

г.Кандалакша, левый берег реки Нива.

11 февраля - 13.00

г.Кола, лыжный стадион.

11 февраля - 14.00

Терский район, нп.Варзуга, лыжная трасса.

г.Кандалакша

24 февраля - 10.30-15.00

25 февраля – 10.00-14.00

На лыжной базе МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Кандалакша пройдет региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». 24 февраля юноши и девушки в двух возрастных группах 2004-2005 гг.р. и 2006-2007 гг.р., представляющие команды общеобразовательных организаций городов и районов Мурманской области, выявят сильнейших лыжников в спринтерской дисциплине свободным стилем.

25 февраля юные лыжники будут отстаивать честь своих школ в эстафетных гонках. Программа соревнований: 24 февраля - 10.30-10.45 –торжественная церемония открытия соревнований; 11.00 - квалификационные забеги; 14.00 - полуфинал и финалы.

25 февраля - 10.00-14.00 - эстафетные гонки; 14.30 - награждение участников соревнований.

Команды, победители регионального этапа в возрастной группе 2004-2005 гг.р. среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», которые пройдут в Свердловской области, г. Первоуральск в марте 2018 года.

г.Кандалакша, ул. Набережная, 125. МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа».

г.Ковдор

11 февраля - 12.00

Соревнования «Антоновская лыжня».

г.Ковдор, лыжный стадион.

24 февраля - 11.00

Состоится экстремальная гонка с препятствиями «Зимний забег» на призы АО «Ковдорский ГОК». По традиции гонка пройдёт в рамках ежегодного праздника «Мальчишник на Варсе». К участию приглашаются команды из пяти человек (не менее одного мужчины) от 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.

«Зимний забег» начнётся регистрация команд, во время которой участники смогут ознакомиться с заданиями маршрута. Старт забега будет дан в 12.00, подведение итогов состоится в 15.00.

Заявки можно направить по 19 февраля на электронную почту: zhivaya.krepost@mail.ru. Количество участников ограничено.

г.Ковдор, горнолыжный комплекс «Варс».

г.Полярные Зори

13-17 февраля - 11.00

Горнолыжный спорт. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Апатиты

10 февраля - 10 часов

11 февраля - 9 часов

Фигурное катание. Открытое первенство города Апатиты.

г.Апатиты, ледовая арена «Юность».

10-11 февраля - 11.00

Волейбол. Турнир среди мужских команд на Кубок Хибин.

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

10-11 февраля- 15.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).

г.Апатиты, ледовая арена «Юность».

11 февраля - 11.00

Массовый конкурс «Лыжня - 2018 зовёт!»

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

19-24 февраля

Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина. Торжественное открытие турнира намечено на 20 февраля в 17 часов.

В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими. В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: Администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

г.Оленегорск

10 февраля - 10.00

Хоккей. Первенство оленегорской любительской лиги.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

11 февраля - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

11 февраля - 14.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских команд.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

12 февраля - 15.00

Баскетбол. Юношеское первенство города Оленегорска.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

г.Кола

10 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

9 февраля - 8.30

Региональный этап всероссийской олимпиады школьников по физкультуре. Участие в региональном этапе олимпиады по физкультуре принимают 116 старшеклассников. В 8.30 состоится линейка.

В 9.00 - испытания олимпиады начнутся в Мурманском медицинском колледже.

г.Мурманск, ул. Ломоносова, 16. Мурманский медицинский колледж.

В 11.00 - испытания олимпиады начнутся в легкоатлетическом манеже.

г.Мурманск, Долина Уюта. Легкоатлетический манеж.

9-10 февраля - 11.00

Художественная гимнастика. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

9 февраля – 14.00

III региональный чемпионат «JuniorSkills». Участие в нём примут 47 команд из Мурманска, Апатитов, Мончегорска, ЗАТО Александровск, ЗАТО Североморск и Кандалакшского района.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

9 февраля –15.00

Торжественная церемония закрытия III регионального чемпионата «JuniorSkills».

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Центр дополнительного образования «Лапландия».

10 февраля - 17.00

11 февраля - 13.00

Танцевальный спорт. Первенство Северо-Западного федерального округа.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

10-11 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

11 февраля - 11.00

58-й праздник Севера учащихся. Первенство Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

11 февраля - 12.00

Мини-футбол. Детский турнир «Кожаный мяч».

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

12 февраля - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

13 февраля - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Арсенал» - «Тавр».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

14 февраля - 12.00

Массовый конкурс «Лыжня - 2018 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».