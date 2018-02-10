ВСЕРОССИЙСКИЕ МАССОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2018»

10 февраля - 10.30

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

10 февраля – 12.00

ЗАТО г.Североморск, городской парк.

10 февраля - 12.00

ЗАТО г.Североморск-3, лыжный стадион.

10 февраля - 12.00

г.Мурманск, Семёновское озеро.

10 февраля - 12.00

г.Ковдор, лыжный стадион.

10 февраля - 12.00

нп.Умба, лыжная база.

10 февраля - 14.00

ЗАТО Видяево. Побережье Питьевого озера.

11 февраля - 11.00

г.Полярный, лыжная база.

11 февраля - 11.00

г.Снежногорск, лыжный стадион.

11 февраля - 11.00

г.Гаджиево, лыжный стадион.

10 февраля - 11.00

г.Кировск, лыжный стадион «Тирвас».

11 февраля - 11.00

Оленегорск, лесопарк.

11 февраля - 11.00

г.Мончегорск, озеро Имандра.

11 февраля - 11.00

г.Полярные Зори, лыжный стадион.

11 февраля – 12.00

ЗАТО г.Североморск, лыжный стадион

11 февраля - 12.00

г.Заозёрск, лыжный стадион.

11 февраля - 12.00

г.Кандалакша, левый берег реки Нива.

11 февраля - 13.00

г.Кола, лыжный стадион.

11 февраля - 14.00

Терский район, нп.Варзуга, лыжная трасса.

г.Кандалакша

24 февраля - 10.30-15.00

25 февраля – 10.00-14.00

На лыжной базе МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Кандалакша пройдет региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». 24 февраля юноши и девушки в двух возрастных группах 2004-2005 гг.р. и 2006-2007 гг.р., представляющие команды общеобразовательных организаций городов и районов Мурманской области, выявят сильнейших лыжников в спринтерской дисциплине свободным стилем.

25 февраля юные лыжники будут отстаивать честь своих школ в эстафетных гонках. Программа соревнований: 24 февраля - 10.30-10.45 –торжественная церемония открытия соревнований; 11.00 - квалификационные забеги; 14.00 - полуфинал и финалы.

25 февраля - 10.00-14.00 - эстафетные гонки; 14.30 - награждение участников соревнований.

Команды, победители регионального этапа в возрастной группе 2004-2005 гг.р. среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», которые пройдут в Свердловской области, г. Первоуральск в марте 2018 года.

г.Кандалакша, ул. Набережная, 125. МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа».

г.Ковдор

11 февраля - 12.00

Соревнования «Антоновская лыжня».

г.Ковдор, лыжный стадион.

24 февраля - 11.00

Состоится экстремальная гонка с препятствиями «Зимний забег» на призы АО «Ковдорский ГОК». По традиции гонка пройдёт в рамках ежегодного праздника «Мальчишник на Варсе». К участию приглашаются команды из пяти человек (не менее одного мужчины) от 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.

«Зимний забег» начнётся регистрация команд, во время которой участники смогут ознакомиться с заданиями маршрута. Старт забега будет дан в 12.00, подведение итогов состоится в 15.00.

Заявки можно направить по 19 февраля на электронную почту: zhivaya.krepost@mail.ru. Количество участников ограничено.

г.Ковдор, горнолыжный комплекс «Варс».

г.Полярные Зори

13-17 февраля - 11.00

Горнолыжный спорт. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Апатиты

10 февраля - 10 часов

11 февраля - 9 часов

Фигурное катание. Открытое первенство города Апатиты.

г.Апатиты, ледовая арена «Юность».

10-11 февраля - 11.00

Волейбол. Турнир среди мужских команд на Кубок Хибин.

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

10-11 февраля- 15.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Апатиты» - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).

г.Апатиты, ледовая арена «Юность».

11 февраля - 11.00

Массовый конкурс «Лыжня - 2018 зовёт!»

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

19-24 февраля

Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина. Торжественное открытие турнира намечено на 20 февраля в 17 часов.

В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими. В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: Администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

г.Оленегорск

10 февраля - 10.00

Хоккей. Первенство оленегорской любительской лиги.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

11 февраля - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск).

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

11 февраля - 14.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских команд.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

12 февраля - 15.00

Баскетбол. Юношеское первенство города Оленегорска.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

г.Полярный

11 февраля - 11.00

II открытый городской конкурс «Солдат года» среди военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, в ЗАТО Александровск. За победу будут бороться военнослужащие из Гаджиево, Полярного и Оленьей Губы.

г.Полярный, ул. Гаджиева, 3. Городской Центр культуры «Север».

г.Заозёрск

11 февраля - 11.30

Всероссийский день зимних видов спорта.

г.Заозёрск, хоккейный корт и лыжная трасса.

г.Гаджиево

11 февраля - 12.00

Массовая лыжная прогулка «Лыжня ЗАТО Александровск – 2018».

г.Гаджиево, лыжная трасса детско-юношеской спортивной школы.

г.Снежногорск

10 февраля - 13.00

Спортивная конкурсная программа «Зимние приключения».

г.Снежногорск, площадь им. В.В. Мурко.

г.Кола

10 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

23 февраля - 12.00

24 февраля - 11.00

25 февраля - 9.00

Состоятся проводятся соревнования финальной части Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Мурманской области среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций сезона 2017-2018 гг. Чемпионат проводится с целью дальнейшей популяризация баскетбола в Мурманской области, привлечения школьников к регулярным занятиям спортом, повышения спортивного мастерства игроков и команд.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» и общественная организация «Федерация баскетбола Мурманской области». В финале принимают участие команды юношей и девушек победители III дивизионального этапа Чемпионата Мурманской области.

25 февраля финал - девушки - 13.00 часов, VIP матч - 14.15 часов, финал юноши - 15.00 часов.

Команды, занявшие 1 места среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область в Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Северо-Западного Федерального округа 6-11 марта 2018 в г. Архангельске.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола

нп.Североморск-3

10 февраля - 12.00

Состоится открытая массовая лыжная гонка в рамках XXXVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». В программе мероприятия - забег «Самая спортивная семья», который традиционно проводится при поддержке Мурманского регионального отделения Партии в рамках партпроекта «Детский спорт».

Памятные подарки победителям забега от имени Мурманского регионального отделения Партии вручит заместитель секретаря регионального отделения Партии, секретарь Североморского местного отделения Партии, председатель Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Евгений Алексеев.

Награждение и вручение дипломов победителям забега «Самая спортивная семья» состоится на месте проведения лыжной гонки.

Губернатор Марина Ковтун примет участие в церемонии открытия ХХХVI Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России –2018».

нп.Североморск-3, лыжный стадион «Касатка».

г.Мурманск

10 февраля - 11.00

Художественная гимнастика. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

10 февраля - 17.00

11 февраля - 13.00

Танцевальный спорт. Первенство Северо-Западного федерального округа.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

10-11 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

11 февраля - 11.00

58-й праздник Севера учащихся. Первенство Мурманской области.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

11 февраля - 12.00

Мини-футбол. Детский турнир «Кожаный мяч».

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

12 февраля - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

13 февраля - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Арсенал» - «Тавр».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

14 февраля - 12.00

Массовый конкурс «Лыжня - 2018 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

25 февраля – 13.00

В спортивном зале Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоятся соревнования по фитнес-аэробике проекта «Фитнес в школу», с целью развития фитнес-аэробики и ее дальнейшей популяризации в общеобразовательных организациях Мурманской области. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» и Мурманская региональная общественная организация «Федерация фитнес-аэробики».

Соревнования проводятся среди сборных команд юношей, девушек общеобразовательных организаций Мурманской области, допускаются и смешанные команды. Дисциплины соревнований: «АЭРОБИКА», «СТЕП-АЭРОБИКА», «ТРОФИ-ГРУППА».

Победители и призеры будут награждены грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».