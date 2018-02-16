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Мурманская область. Арктика16.02.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кандалакша

16 февраля - 16.00

Соревнования по хоккею с мячом среди подростков и молодёжи в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять». Состязания по хоккею с мячом проходят в рамках открытых городских соревнований «VI малые зимние Олимпийские игры».

г.Кандалакша, ул. Данилова, 28. Хоккейная коробка.

24 февраля - 10.30-15.00

25 февраля – 10.00-14.00

На лыжной базе МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Кандалакша пройдет региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». 24 февраля юноши и девушки в двух возрастных группах 2004-2005 гг.р. и 2006-2007 гг.р., представляющие команды общеобразовательных организаций городов и районов Мурманской области, выявят сильнейших лыжников в спринтерской дисциплине свободным стилем.

25 февраля юные лыжники будут отстаивать честь своих школ в эстафетных гонках. Программа соревнований: 24 февраля - 10.30-10.45 –торжественная церемония открытия соревнований; 11.00 - квалификационные забеги; 14.00 - полуфинал и финалы.

25 февраля - 10.00-14.00 - эстафетные гонки; 14.30 - награждение участников соревнований.

Команды, победители регионального этапа в возрастной группе 2004-2005 гг.р. среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», которые пройдут в Свердловской области, г. Первоуральск в марте 2018 года.

г.Кандалакша, ул. Набережная, 125. МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа».

г.Ковдор

24 февраля - 11.00

Состоится экстремальная гонка с препятствиями «Зимний забег» на призы АО «Ковдорский ГОК». По традиции гонка пройдёт в рамках ежегодного праздника «Мальчишник на Варсе». К участию приглашаются команды из пяти человек (не менее одного мужчины) от 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.

«Зимний забег» начнётся регистрация команд, во время которой участники смогут ознакомиться с заданиями маршрута. Старт забега будет дан в 12.00, подведение итогов состоится в 15.00.

Заявки можно направить по 19 февраля на электронную почту: zhivaya.krepost@mail.ru. Количество участников ограничено.

г.Ковдор, горнолыжный комплекс «Варс».

г.Полярные Зори

16 и 17 февраля - 11.00

На горнолыжном комплексе Кольской АЭС «Салма» проходит Первенство Мурманской области по горнолыжному спорту.

16 февраля

Слалом возраст 12-13 лет – 10.55 – старт открывающего трассы; 12.00 - старт открывающего 2 трассы.

17 февраля

Слалом возраст 14-15 лет – 10.55 – старт открывающего трассы; 12.00 - старт открывающего 2 трассы.

г.Полярные Зори, горнолыжный комплекс «Салма».

г.Апатиты

19-24 февраля

Состоится  традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина.  Торжественное открытие турнира намечено на 20 февраля в 17 часов.

В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими.  В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: Администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

нп.Титан

21 февраля - 17.00

В рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится  спортивный семейный праздник « Буду первым я!». В программе: эстафеты, спортивные конкурсы, «боевые» задания и, конечно, заряд  бодрости и хорошего настроения.

нп.Титан, площадка сельского Дома культуры.

г.Мончегорск

17 и 18 февраля – 14.00

В Мончегорске будут проведены соревнования по мини-футболу на снегу 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 5 команд юношей 2002-2003 годов рождения и 3 команды девушек 2001-2003 годов рождения из городов муниципальных образований Мурманска, Мончегорска, Оленегорска, Апатиты, ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск г. Снежногорск.

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями 58 Праздника Севера учащихся и грамотами комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

г.Мончегорск.

г.Полярный

16 и 17 февраля - 15.00

Региональный этап Всероссийских соревнований по плаванию «Весёлый дельфин».

г.Полярный, спортивно-оздоровительный комплекс «Каскад».

ЗАТО Заозёрск

16 февраля - 18.00

18 февраля - 13.00

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

ЗАТО Заозёрск, ул. Мира, 5а. Школа № 289.

17 февраля -  15.00

Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО.

ЗАТО Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Спортзал ДЮСШ.

г.Кола

23 февраля - 12.00

24 февраля - 11.00

25 февраля - 9.00

Состоятся проводятся соревнования финальной части Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Мурманской области среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций сезона 2017-2018 гг. Чемпионат проводится с целью дальнейшей популяризация баскетбола в Мурманской области, привлечения школьников к регулярным занятиям спортом, повышения спортивного мастерства игроков и команд. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» и общественная организация «Федерация баскетбола Мурманской области». В финале принимают участие команды юношей и девушек победители III дивизионального этапа Чемпионата Мурманской области. 

25 февраля финал - девушки - 13.00 часов, VIP матч - 14.15 часов, финал юноши - 15.00 часов.

Команды, занявшие 1 места среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область в Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Северо-Западного Федерального округа 6-11 марта 2018 в г. Архангельске.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

25 февраля – 13.00

В спортивном зале Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоятся соревнования по фитнес-аэробике проекта «Фитнес в школу», с целью развития фитнес-аэробики и ее дальнейшей популяризации в общеобразовательных организациях Мурманской области.  Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» и Мурманская региональная общественная организация «Федерация фитнес-аэробики».

Соревнования проводятся среди сборных команд юношей, девушек общеобразовательных организаций Мурманской области, допускаются и смешанные команды.  Дисциплины соревнований: «АЭРОБИКА», «СТЕП-АЭРОБИКА», «ТРОФИ-ГРУППА».

Победители и призеры будут награждены грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

20 и 21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003-2004 г.р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.

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