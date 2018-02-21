г.Кандалакша

2и 22 февраля - 17.00

Традиционный межклубный турнир по бильярду «Северная пирамида» в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Северянка».

г.Кандалакша, ул. Чкалова, 37. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Северянка».

24 февраля - 10.30-15.00

25 февраля – 10.00-14.00

На лыжной базе МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Кандалакша пройдет региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». 24 февраля юноши и девушки в двух возрастных группах 2004-2005 гг.р. и 2006-2007 гг.р., представляющие команды общеобразовательных организаций городов и районов Мурманской области, выявят сильнейших лыжников в спринтерской дисциплине свободным стилем.

25 февраля юные лыжники будут отстаивать честь своих школ в эстафетных гонках. Программа соревнований: 24 февраля - 10.30-10.45 –торжественная церемония открытия соревнований; 11.00 - квалификационные забеги; 14.00 - полуфинал и финалы.

25 февраля - 10.00-14.00 - эстафетные гонки; 14.30 - награждение участников соревнований.

Команды, победители регионального этапа в возрастной группе 2004-2005 гг.р. среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», которые пройдут в Свердловской области, г. Первоуральск в марте 2018 года.

г.Кандалакша, ул. Набережная, 125. МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа».

г.Ковдор

21 и 22 февраля – 12.00

Стартует спортивный фестиваль допризывной молодежи «К защите Родины готов!», посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, и Дню защитника Отечества. Его участниками станут команды образовательных организаций, расположенных на территории Ковдорского района (возраст участников команды до 17 лет включительно). Фестиваль проводится ежегодно уже более десяти лет, он направлен на подготовку молодёжи к службе в рядах Вооруженных Сил России и пропаганду физической культуры и спорта, здорового образа жизни.

21 февраля программу фестиваля откроет смотр строя и песни. Также в этот день участники будут соревноваться в подтягивании на высокой перекладине, разборке и сборке ММГ АК-74, знании основ первой медицинской помощи. Команды ответят на вопросы по истории Великой Отечественной войны, пройдут испытания в военизированной эстафете, сдадут нормативы ГТО, а также сразятся в стрельбе из мелкокалиберной винтовки.

22 февраля состоятся соревнования по пешему биатлону с использованием лазерного оборудования, а в бассейне спорткомплекса «Чайка» пройдут соревнования по плаванию (25 метров вольным стилем). Сильнейшие участники фестиваля примут участие в областных соревнованиях допризывной молодёжи.

г.Ковдор, ул.Сухачёва, 5. АНО «Спорткомплекса «Чайка».

24 февраля - 11.00

Состоится экстремальная гонка с препятствиями «Зимний забег» на призы АО «Ковдорский ГОК». По традиции гонка пройдёт в рамках ежегодного праздника «Мальчишник на Варсе». К участию приглашаются команды из пяти человек (не менее одного мужчины) от 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.

«Зимний забег» начнётся регистрация команд, во время которой участники смогут ознакомиться с заданиями маршрута. Старт забега будет дан в 12.00, подведение итогов состоится в 15.00. Количество участников ограничено.

г.Ковдор, горнолыжный комплекс «Варс».

г.Апатиты

21-24 февраля

Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина. В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими. В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: Администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

нп.Титан

21 февраля - 17.00

В рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится спортивный семейный праздник « Буду первым я!». В программе: эстафеты, спортивные конкурсы, «боевые» задания и, конечно, заряд бодрости и хорошего настроения.

нп.Титан, площадка сельского Дома культуры.

г.Кола

23 февраля - 12.00

24 февраля - 11.00

25 февраля - 9.00

Состоятся проводятся соревнования финальной части Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Мурманской области среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций сезона 2017-2018 гг. Чемпионат проводится с целью дальнейшей популяризация баскетбола в Мурманской области, привлечения школьников к регулярным занятиям спортом, повышения спортивного мастерства игроков и команд.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» и общественная организация «Федерация баскетбола Мурманской области». В финале принимают участие команды юношей и девушек победители III дивизионального этапа Чемпионата Мурманской области.

25 февраля финал - девушки - 13.00 часов, VIP матч - 14.15 часов, финал юноши - 15.00 часов.

Команды, занявшие 1 места среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область в Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Северо-Западного Федерального округа 6-11 марта 2018 в г.Архангельске.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

г.Мурманск

24 февраля - 11.00

На базе центра «Лапландия» Министерством образования и науки Мурманской области и Региональным отделением Общественной Организации «Федерация судомодельного спорта России» по Мурманской области будет проводиться региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделизму в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных-2018».

Олимпиада состоит из трех частей: теоретическая часть, практическая часть (выставка моделей, представление проекта), экспериментальная часть (запуски и ходовые испытания моделей).

В программу соревнований включены следующие классы моделей: «EK-600» - самоходная модель-копия военного корабля; «EH-600» - самоходная модель-копия гражданского судна; «EL-600» - самоходная модель подводной лодки-прохождение дистанции с погружением; «С-7» - картонные и бумажные модели.

Олимпиада проводится в следующих возрастных категориях: 7-13 лет; 14-18 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

25 февраля – 13.00

В спортивном зале Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоятся соревнования по фитнес-аэробике проекта «Фитнес в школу», с целью развития фитнес-аэробики и ее дальнейшей популяризации в общеобразовательных организациях Мурманской области. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» и Мурманская региональная общественная организация «Федерация фитнес-аэробики».

Соревнования проводятся среди сборных команд юношей, девушек общеобразовательных организаций Мурманской области, допускаются и смешанные команды. Дисциплины соревнований: «АЭРОБИКА», «СТЕП-АЭРОБИКА», «ТРОФИ-ГРУППА».

Победители и призеры будут награждены грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

20 и 21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003- 2004 г .р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.