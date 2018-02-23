г.Кандалакша

24 февраля - 10.30-15.00

25 февраля – 10.00-14.00

На лыжной базе МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» г. Кандалакша пройдет региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда». 24 февраля юноши и девушки в двух возрастных группах 2004-2005 гг.р. и 2006-2007 гг.р., представляющие команды общеобразовательных организаций городов и районов Мурманской области, выявят сильнейших лыжников в спринтерской дисциплине свободным стилем.

25 февраля юные лыжники будут отстаивать честь своих школ в эстафетных гонках. Программа соревнований: 24 февраля - 10.30-10.45 –торжественная церемония открытия соревнований; 11.00 - квалификационные забеги; 14.00 - полуфинал и финалы.

25 февраля - 10.00-14.00 - эстафетные гонки; 14.30 - награждение участников соревнований.

Команды, победители регионального этапа в возрастной группе 2004-2005 гг.р. среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», которые пройдут в Свердловской области, г. Первоуральск в марте 2018 года.

г.Кандалакша, ул. Набережная, 125. МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа».

г.Ковдор

24 февраля - 11.00

Состоится экстремальная гонка с препятствиями «Зимний забег» на призы АО «Ковдорский ГОК». По традиции гонка пройдёт в рамках ежегодного праздника «Мальчишник на Варсе». К участию приглашаются команды из пяти человек (не менее одного мужчины) от 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.

«Зимний забег» начнётся регистрация команд, во время которой участники смогут ознакомиться с заданиями маршрута. Старт забега будет дан в 12.00, подведение итогов состоится в 15.00. Количество участников ограничено.

г.Ковдор, горнолыжный комплекс «Варс».

г.Кировск

23-25 февраля - 10.00

Бочча. Первенство Мурманской области среди людей с ограниченными возможностями здоровья.

г.Кировск, Дворец спорта «Горняк».

25 февраля - 10.00

Ледолазание. Чемпионат города Апатиты.

г.Кировск, Городская щель.

г.Апатиты

23-25 февраля – 11.00

Состоится 2-й тур Чемпионата и Первенства Мурманской области по лыжным гонкам «Полярный кубок». В программе первого дня соревнований 24 февраля - индивидуальные гонки свободным стилем на 3 км (девушки, юниорки, женщины), 7,5 км (юноши, юниоры, мужчины). 25 февраля спортсмены будут соревноваться на дистанциях 10 км (девушки), 15 км (женщины, юниорки), 20 км (юноши) и 30 км (мужчины и юниоры) классическим стилем. Соревнования начнутся масс-стартом в 11 часов.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», лыжный стадион.

23-25 февраля - 11.15

Русские шашки. Турнир, посвященный Дню защитника Отечества.

г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.

23 февраля - 14.00

24 февраля - 12.00

Состоится традиционный турнир по боксу памяти блистательного тренера-организатора Владимира Ивановича Глашкина. В этом году турнир пройдёт в ранге Первенства Северо-Западного Федерального округа России среди юношей двух возрастных групп: 13-14 и 15-16 лет. Ожидаемое количество участников – около 300 боксеров из 10 регионов страны. Победители соревнований получат право участия в Первенстве России, поэтому бои будут зрелищными и захватывающими. В состав оргкомитета вошли руководители организаций и учреждений, принимающих непосредственное участие в подготовке турнира: Администрация города Апатиты, некоммерческой организации «ДРОЗД-Хибины», Федерации бокса Мурманской области и города Апатиты, физкультурно-спортивного комплекса «Атлет», спортивной школы «Олимп», представители межмуниципального отдела МВД «Апатитский», Апатитско-Кировской центральной городской больницы и туристского информационного центра города Апатиты.

г.Апатиты, ул.Победы, 4. Дворец спорта «Атлет», большой зал.

24 февраля – 12.00

В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» состоится физкультурное мероприятие зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять!» «С родителями веселее!». Мероприятие пройдёт под эгидой спортивной школы «Юность» в формате подвижных игр по станциям. К участию приглашаются команды по 2 человека (ребёнок + родитель), возраст участников от 7 до 10 лет. Приглашаем всех желающих принять участие или поболеть за любителей активного образа жизни!

г.Апатиты, парк им. А.С. Пушкина.

25 февраля - 11.00

Горнолыжный спорт. Праздник Севера города Апатиты.

г.Апатиты, Воробьиная гора.

25 февраля - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Апатиты, спортивно-оздоровительный комплекс «Наука».

г.Мончегорск

23 февраля - 12.00

Мини-футбол. Чемпионат Мурманской области. 4-й этап.

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Оленегорск

24 февраля - 10.00

25 февраля - 10.30

Хоккей. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

24 февраля - 15.00

25 февраля - 10.00

Плавание. Турнир, посвященный 80-летию Мурманской области.

г.Оленегорск, бассейн Дома физкультуры.

25 февраля - 10.00

Мини-футбол. Турнир памяти капитана Владимира Иванова.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

25 февраля - 13.00

Хоккей. Юношеское первенство Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Кировск».

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

25 февраля - 15.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

26 февраля - 14.00

Баскетбол. Юношеское первенство города Оленегорска.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

сп.Алакуртти

23 февраля – 13.00

В Алакуртти состоится хоккейный фестиваль, посвященный Дню защитника Отечества. Праздник разработан в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лёд». Взрослые и дети объединятся в команды и сразятся в состязаниях на площадке, размером в треть хоккейного поля. Победители турнира получат призы и подарки от Фонда Тимченко и программы «Добрый лёд».

В рамках праздника будут также организованы выставка военной техники, катание на снегоходах и собачьих упряжках, работа полевой кухни и праздничные мероприятия. Фестиваль проводится в сотрудничестве с 80-й арктической отдельной мотострелковой бригадой.

сп.Алакуртти, Ледовый корд стадиона.

г.Заозёрск

24 февраля - 10.00

Военно-спортивные соревнования для допризывной молодёжи «Готов к защите Родины» в ЗАТО Заозёрск.

г.Заозёрск. Школа № 289, Центр дополнительного образования детей.

г.Гаджиево

24 февраля - 13.00

Турнир по интеллектуальным играм на Кубок ЗАТО Александровск, посвящённый 100-летию создания Красной Армии.

г.Гаджиево. Центр творчества и досуга г.Гаджиево.

г.Полярный

24 февраля - 15.00

Сортивно-развлекательная программа в ЗАТО Александровск.

г.Полярный, спортивная площадка школы № 1 им. М.А. Погодина.

ЗАТО г.Североморск

24 февраля - 12.00

Регби. Турнир, посвященный Дню защитника Отечества.

ЗАТО г.Североморск, стадион Северного флота.

г.Кола

23 февраля - 12.00

24 февраля - 9.00

25 февраля - 12.00

Состоятся проводятся соревнования финальной части Чемпионата Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в Мурманской области среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций сезона 2017-2018 гг. Чемпионат проводится с целью дальнейшей популяризация баскетбола в Мурманской области, привлечения школьников к регулярным занятиям спортом, повышения спортивного мастерства игроков и команд.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» и общественная организация «Федерация баскетбола Мурманской области». В финале принимают участие команды юношей и девушек победители III дивизионального этапа Чемпионата Мурманской области.

25 февраля финал - девушки - 13.00 часов, VIP матч - 14.15 часов, финал юноши - 15.00 часов.

Команды, занявшие 1 места среди юношей и девушек, будут представлять Мурманскую область в Чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Северо-Западного Федерального округа 6-11 марта 2018 в г.Архангельске.

г.Кола, ул. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс города Кола.

25 февраля - 14.15

Товарищеский матч в рамках чемпионата Школьной баскетбольной лиги. В матче примут участие ветераны, тренеры, преподаватели и ученики старшего возраста.

г.Кола, просп. Защитников Заполярья, 3. Физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Мурманск

23 февраля - 11.00

Гиревой спорт. Турнир «Богатырская сила» на призы почетного гражданина Мурманска Игоря Калошина.

г.Мурманск, фитнес-клуб «Олимпия».

23 февраля - 19.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. «Мурман» (г.Мурманск) - «Волга-2» (г.Ульяновск).

г.Мурманск, стадион «Строитель».

23-25 и 28 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

24 и 25 февраля - 10.00

Спортинг-компакт. Турнир, посвященный Дню защитника Отечества.

г.Мурманск, стрелково-охотничий клуб «Кречет».

24 и 25 февраля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

24 февраля - 11.00

На базе центра «Лапландия» Министерством образования и науки Мурманской области и Региональным отделением Общественной Организации «Федерация судомодельного спорта России» по Мурманской области будет проводиться региональный этап Всероссийской научно-технической олимпиады по судомоделизму в рамках Всероссийского фестиваля научно-технического творчества «Технопарк юных-2018».

Олимпиада состоит из трех частей: теоретическая часть, практическая часть (выставка моделей, представление проекта), экспериментальная часть (запуски и ходовые испытания моделей).

В программу соревнований включены следующие классы моделей: «EK-600» - самоходная модель-копия военного корабля; «EH-600» - самоходная модель-копия гражданского судна; «EL-600» - самоходная модель подводной лодки-прохождение дистанции с погружением; «С-7» - картонные и бумажные модели.

Олимпиада проводится в следующих возрастных категориях: 7-13 лет; 14-18 лет.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия».

24 и 25 февраля - 12.00

Хоккей с мячом. 58-й Праздник Севера учащихся.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

25 февраля – 13.00

В спортивном зале Государственного автономного учреждения дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» состоятся соревнования по фитнес-аэробике проекта «Фитнес в школу», с целью развития фитнес-аэробики и ее дальнейшей популяризации в общеобразовательных организациях Мурманской области. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Государственное автономное учреждение дополнительного образования Мурманской области «Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия» и Мурманская региональная общественная организация «Федерация фитнес-аэробики».

Соревнования проводятся среди сборных команд юношей, девушек общеобразовательных организаций Мурманской области, допускаются и смешанные команды. Дисциплины соревнований: «АЭРОБИКА», «СТЕП-АЭРОБИКА», «ТРОФИ-ГРУППА».

Победители и призеры будут награждены грамотами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, просп. Героев-североморцев, 2. Мурманский областной центр дополнительного образования «Лапландия».

27 февраля - 22.00

Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Торговый порт» - «Арсенал».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

20 и 21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003- 2004 г .р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.