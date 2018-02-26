г.Полярные Зори

5-6 марта

Впервые состоится культурно-спортивный праздник «Олимпийские дни баскетбола», проводимый в рамках реализации АО «Концерн Росэнергоатом» социально-спортивного проекта «Планета баскетбола - Оранжевый атом». На празднике будут присутствовать: Гомельский Евгений Яковлевич - заслуженный тренер РСФСР; Сумникова Ирина Владимировна - Засуженный мастер спорта, Олимпийская Чемпионка (1992 года, Барселона) Чемпионка Европы (1989, 1991); а также актеры одного из самых нашумевших и кассовых фильмов отечественного кинематографа «Движение вверх» - Климович Егор, Ряполов Александр, Сапрыкин Кузьма.

Этот спортивный праздник является презентацией совместного проекта АО «Концерн Росэнергоатом» и Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» «Олимпийские дни баскетбола». В рамках этого события, каждый желающий сможет встретиться с актерами фильма «Движение вверх»". Участники праздника смогут узнать о закулисной жизни главных героев фильма, задать интересующие вопросы, сфотографироваться со звездой и получить автограф. В рамках культурно-спортивного праздника пройдут уроки для юных спортсменов, финальные игры Чемпионата города по баскетболу 4x4 (между учащимися 6-8 классов), мастер – классы для преподавателей школ города и тренерского состава спортивных школ, судейский семинар.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. Детско-юношеская спортивная школа города Полярные Зори.

г.Оленегорск

26 февраля - 14.00

Баскетбол. Юношеское первенство города Оленегорска.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

г.Мурманск

28 февраля - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

20 и 21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003- 2004 г .р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.