г.Кандалакша

3 марта – 11.00

Состоится спортивно-развлекательная программа для людей старшего поколения и их внуков в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять». Праздник «С мамой веселей» посвящен Международному женскому дню. Участников ждут весёлые семейные эстафеты и конкурсы.

г.Кандалакша, ул. Данилова, 28. Хоккейная коробка.

3 марта – 12.00

Будет разыгран II Кубок города по юкигассен.

г.Кандалакша, Кировская аллея, 2а. Дворец спорта.

г.Полярные Зори

5-6 марта

Впервые состоится культурно-спортивный праздник «Олимпийские дни баскетбола», проводимый в рамках реализации АО «Концерн Росэнергоатом» социально-спортивного проекта «Планета баскетбола - Оранжевый атом». На празднике будут присутствовать: Гомельский Евгений Яковлевич - Заслуженный тренер РСФСР; Сумникова Ирина Владимировна - Засуженный мастер спорта, Олимпийская Чемпионка (1992 года, Барселона) Чемпионка Европы (1989, 1991); а также актеры одного из самых нашумевших и кассовых фильмов отечественного кинематографа «Движение вверх» - Климович Егор, Ряполов Александр, Сапрыкин Кузьма.

Этот спортивный праздник является презентацией совместного проекта АО «Концерн Росэнергоатом» и Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» «Олимпийские дни баскетбола». В рамках этого события, каждый желающий сможет встретиться с актерами фильма «Движение вверх»". Участники праздника смогут узнать о закулисной жизни главных героев фильма, задать интересующие вопросы, сфотографироваться со звездой и получить автограф. В рамках культурно-спортивного праздника пройдут уроки для юных спортсменов, финальные игры Чемпионата города по баскетболу 4x4 (между учащимися 6-8 классов), мастер – классы для преподавателей школ города и тренерского состава спортивных школ, судейский семинар.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. Детско-юношеская спортивная школа города Полярные Зори.

г.Кировск

3 марта - 12.00-14.00

На территории лыжного комплекса «Тирвас» в рамках зимнего фестиваля городской среды «Выходи гулять» для кировчан и гостей пройдёт спортивно-развлекательная программа. В программе: весёлые состязания для детей и взрослых, смешные эстафеты, катание на лошадях и много других веселых уличных забав. Для жителей города будет курсировать автобус по маршруту: 11.00 - остановка «Солнечная», «Больничный городок», «Почта», «Торговый центр», «улица Олимпийская», «школа № 2» (посёлок Кукисвумчорр). Обратно – в 14.00 часов.

г.Кировк, ул.Ботанический Сад, 29. Лыжный комплекс «Тирвас».

11 марта – 12.00

Пройдёт муниципальный XVII открытый Чемпионат и Первенство г. Кировска по молниеносной игре в шахматы (блиц).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Дворец культуры г. Кировска.

г.Апатиты

3 марта – 11.00

Пройдёт открытый турнир по флорболу. К участию в соревнованиях допускаются мужские команды Мурманской области, подавшие своевременно заявки. Состав команды 12 полевых игроков, 2 вратаря и представитель (тренер). Тренер-представитель может быть в игровом составе, при этом состав команды уменьшается на одного игрока.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет», спортивный зал.

3 и 4 марта – 11.00

Состоится Чемпионат и Первенство Мурманской области по скалолазанию «Хибинская весна». Соревнования пройдут в двух дисциплинах: «боулдеринг» (серия коротких, предельно сложных трасс) для старших возрастных групп (3 и 4 марта), «скорость» для младших возрастных групп (4 марта). Предварительные заявки по установленной форме подаются не менее, чем за 3 дня до начала соревнований по e-mail angel061081@mail.ru главному секретарю соревнований Марии Дрёминой. Получение подтверждения о приеме заявки обязательно.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Физкультурно-спортивный комплекс «Атлет».

3 марта – 15.00

Состоятся открытый Чемпионат и Первенство по спортивному ориентированию на лыжах. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно подавшие заявки. Предварительные заявки подавать не позднее 9 часов 2 марта на сайт: http://orgeo.ru/event/5845.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».

4 марта – 11.00

Состоятся открытые городские соревнования по лыжным гонкам памяти А.Л. Мухачева. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, своевременно подавшие заявки установленной формы. Соревнования личные. Старт раздельный. Стиль свободный. Предварительные заявки подавать до 18 часов 1 марта 2018 года по электронной почте главному секретарю соревнований savabarca@mail.ru или в Спорткомитет.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».

г.Оленегорск

3 и -4 марта

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год, утверждённым приказом комитета по физической культуре и спорту Мурманской области от 30.11.2017 г. № 419 со 2 по 4 марта в Ледовом дворце г. Оленегорска проходят соревнования по хоккею 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 7 команд юношей 7 муниципальных образований Мурманской области: городов Мурманска, Оленегорска, Апатиты, Полярных Зорь, ЗАТО Александровск, ЗАТО г. Североморск и Кольского района.

г.Оленегорск, ул.Строительная, 40. Ледовый дворец г.Оленегорска.

3 и 4 марта - 10.00

Хоккей. 58-й Праздник Севера учащихся.

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

3 и 4 марта - 11.00

Лыжные гонки. Праздник Севера города Оленегорска.

г.Оленегорск, лесопарк.

3 марта - 14.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области среди мужских команд.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

6 марта - 12.00

Настольный теннис. Турнир, посвященный Международному женскому дню.

г.Оленегорск, ДЮСШ «Олимп».

г.Заозёрск

4 марта - 12.30

Первенство по технике лыжного туризма.

г.Заозёрск. Городская лыжная трасса.

ЗАТО г.Североморск

4 марта - 14.00

Продолжается городской турнир по волейболу среди молодёжи. «Фрегат» – «Колибри» (д).

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».

4 марта - 14.45

Продолжается городской турнир по волейболу среди молодёжи. «Тайфун» – «Сингулярность» (ю).

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».

4 марта - 16.00

Продолжается городской турнир по волейболу среди молодёжи. Награждение участников турнира по волейболу.

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».

11 марта – 10.00

Состоится второй этап городского проекта «Солнечные лучики», посвященный празднику «Весенняя капель». Это лыжные забеги для самых маленьких жителей города – от 1 до 10 лет. Спортивный праздник пройдёт на территории городского парка.

Программа соревнований: 10.00 – регистрация участников, дети от 1 до 10 лет (сбор у входа в городской парк); 10.45 - общее построение, торжественное открытие; 11.00 – старт участников.

Каждому участнику будет выдан сертификат и сладкий приз! Приходите всей семьей за зарядом бодрости и хорошим настроением.

ЗАТО г.Североморск. Городской парк.

пгт.Мурмаши

4 марта - 15.00

Семейный спортивный праздник в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять».

пгт.Мурмаши. Сквер на ул. Советская.

г.Кола

4 марта - 11.00

Мини­футбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Кола, спорткомплекс «Пинагор».

г.Мурманск

3 марта - 11.00

4 марта - 10.00

Состоятся игры 2-го этапа (финальная стадия) Чемпионата Мурманской области по мини-футболу среди мужских команд сезона 2017/2018, в которых примут участие 10 сборных команды Мурманской области. Апатитский «Химик» проведёт встречи с ФК «Динамо-ГПС» и «ДЮСШ-10» (г.Мурманск).

г.Мурманск, стадион «Авангард».

3 и 4 марта - 10.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовет!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

3 марта - 11.00

Тхэквондо. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

3 и 4 марта - 11.00

Конькобежный спорт. Юношеское первенство города Мурманска.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

3 марта - 11.00

Мини­футбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

3-9 марта - 11.00

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Высшая лига. Плей-офф.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

3 и 4 марта - 12.00

Волейбол. Весенний микс-турнир.

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

6 марта - 22.00

Хоккей. 58-й Праздник Севера учащихся. Чемпионат города Мурманска. «Динамо» - «Гольфстрим».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

20 и 21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003- 2004 г .р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.