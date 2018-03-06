г.Полярные Зори

6 марта

Впервые проходит культурно-спортивный праздник «Олимпийские дни баскетбола», проводимый в рамках реализации АО «Концерн Росэнергоатом» социально-спортивного проекта «Планета баскетбола - Оранжевый атом». На празднике будут присутствовать: Гомельский Евгений Яковлевич - Заслуженный тренер РСФСР; Сумникова Ирина Владимировна - Засуженный мастер спорта, Олимпийская Чемпионка (1992 года, Барселона) Чемпионка Европы (1989, 1991); а также актеры одного из самых нашумевших и кассовых фильмов отечественного кинематографа «Движение вверх» - Климович Егор, Ряполов Александр, Сапрыкин Кузьма.

Этот спортивный праздник является презентацией совместного проекта АО «Концерн Росэнергоатом» и Центра спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» «Олимпийские дни баскетбола». В рамках этого события, каждый желающий сможет встретиться с актерами фильма «Движение вверх»". Участники праздника смогут узнать о закулисной жизни главных героев фильма, задать интересующие вопросы, сфотографироваться со звездой и получить автограф. В рамках культурно-спортивного праздника пройдут уроки для юных спортсменов, финальные игры Чемпионата города по баскетболу 4x4 (между учащимися 6-8 классов), мастер – классы для преподавателей школ города и тренерского состава спортивных школ, судейский семинар.

г.Полярные Зори, ул.Сивко, 9. Детско-юношеская спортивная школа города Полярные Зори.

г.Кировск

11 марта – 12.00

Пройдёт муниципальный XVII открытый Чемпионат и Первенство г. Кировска по молниеносной игре в шахматы (блиц).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Дворец культуры г. Кировска.

г.Оленегорск

6 марта - 12.00

Настольный теннис. Турнир, посвященный Международному женскому дню.

г.Оленегорск, ДЮСШ «Олимп».

ЗАТО г.Североморск

11 марта – 10.00

Состоится второй этап городского проекта «Солнечные лучики», посвященный празднику «Весенняя капель». Это лыжные забеги для самых маленьких жителей города – от 1 до 10 лет. Спортивный праздник пройдёт на территории городского парка.

Программа соревнований: 10.00 – регистрация участников, дети от 1 до 10 лет (сбор у входа в городской парк); 10.45 - общее построение, торжественное открытие; 11.00 – старт участников.

Каждому участнику будет выдан сертификат и сладкий приз! Приходите всей семьей за зарядом бодрости и хорошим настроением.

ЗАТО г.Североморск. Городской парк.

г.Мурманск

6 марта - 22.00

Хоккей. 58-й Праздник Севера учащихся. Чемпионат города Мурманска. «Динамо» - «Гольфстрим».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

20 и 21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003- 2004 г .р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.