г.Кировск

11 марта – 12.00

Пройдёт муниципальный XVII открытый Чемпионат и Первенство г. Кировска по молниеносной игре в шахматы (блиц).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Дворец культуры г. Кировска.

ЗАТО г.Североморск

11 марта – 10.00

Состоится второй этап городского проекта «Солнечные лучики», посвященный празднику «Весенняя капель». Это лыжные забеги для самых маленьких жителей города – от 1 до 10 лет. Спортивный праздник пройдёт на территории городского парка.

Программа соревнований: 10.00 – регистрация участников, дети от 1 до 10 лет (сбор у входа в городской парк); 10.45 - общее построение, торжественное открытие; 11.00 – старт участников.

Каждому участнику будет выдан сертификат и сладкий приз! Приходите всей семьей за зарядом бодрости и хорошим настроением.

ЗАТО г.Североморск. Городской парк.

г.Мурманск

9-11 марта – 11.00

В Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта», при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» состоятся соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 58 Праздника Севера учащихся. Соревнования проводятся по плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год, утверждённым приказом Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области от 30.11.2017 г. № 419.

В соревнованиях примут участие 44 учащихся из 5 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Кандалакшского и Кольского районов.

Юноши и девушки 2001–2005 гг.р. будут соревноваться в спортивных дисциплинах «Лыжная гонка - спринт» и «Лыжная гонка – классика».

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, абсолютные победители - лентами чемпионов.

Церемония открытия состоится 10 марта в 10.30.

г.Мурманск, спорткомплексе «Долина Уюта».

20 и 21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003- 2004 г .р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.