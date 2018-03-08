нп.Раякоски

10 марта - 13.00

Лыжные гонки. Массовые соревнования «Лыжня дружбы стран Баренц-региона».

Печенгский район, нп.Раякоски, Долина реки Паз.

г.Кировск

11 марта – 12.00

Пройдёт муниципальный XVII открытый Чемпионат и Первенство г. Кировска по молниеносной игре в шахматы (блиц).

г.Кировск, ул.Мира, 7. Дворец культуры г. Кировска.

г.Апатиты

10 марта - 14.00

Регби. Юношеский турнир «Регби на снегу».

г.Апатиты, спортплощадка парка имени Пушкина.

г.Оленегорск

9 марта -12.00

10 марта - 13.00

Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).

г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.

10-11 марта - 11.00

Конькобежный спорт. Праздник Севера города Оленегорска.

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

11 марта - 11.00

58-й Праздник Севера учащихся. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»

г.Оленегорск, лесопарк.

11 марта - 12.00

Карате-до. Турнир «Надежды Заполярья».

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

11 марта - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Оленегорск, Дом физкультуры.

ЗАТО г.Североморск

11 марта – 10.00

Состоится второй этап городского проекта «Солнечные лучики», посвященный празднику «Весенняя капель». Это лыжные забеги для самых маленьких жителей города – от 1 до 10 лет. Спортивный праздник пройдёт на территории городского парка.

Программа соревнований: 10.00 – регистрация участников, дети от 1 до 10 лет (сбор у входа в городской парк); 10.45 - общее построение, торжественное открытие; 11.00 – старт участников.

Каждому участнику будет выдан сертификат и сладкий приз! Приходите всей семьей за зарядом бодрости и хорошим настроением.

ЗАТО г.Североморск. Городской парк.

пгт.Мурмаши

9 марта - 17.00

10-11 марта - 12.00

Волейбол. Турнир на Кубок заслуженного тренера Станислава Мозгова.

Кольский район, пгт.Мурмаши, спорт-комплекс «Энергетик».

г.Мурманск

8-11 марта - 10.00

14 марта - 12.00

58-й Праздник Севера учащихся. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»

г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка».

9-11 марта – 11.00

В Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта», при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» состоятся соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 58 Праздника Севера учащихся. Соревнования проводятся по плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год, утверждённым приказом Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области от 30.11.2017 г. № 419.

В соревнованиях примут участие 44 учащихся из 5 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Кандалакшского и Кольского районов.

Юноши и девушки 2001–2005 гг.р. будут соревноваться в спортивных дисциплинах «Лыжная гонка - спринт» и «Лыжная гонка – классика».

Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, абсолютные победители - лентами чемпионов.

Церемония открытия состоится 10 марта в 10.30.

г.Мурманск, спорткомплексе «Долина Уюта».

9 марта - 17.00

10 марта - 11.30

11 марта - 10.00

Хоккей с мячом. 84-й традиционный Праздник Севера.

г.Мурманск, стадион «Строитель»

10 марта - 10.00

Греко-римская борьба. Юношеское первенство Северо-Западного федерального округа.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

10 марта - 10.30

11 марта - 11.00

Спортивное ориентирование. 58-й Праздник Севера учащихся.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

10-11 марта - 11.00

Мини-футбол. Первенство народной футбольной лиги. Региональный этап.

г.Мурманск, спортивная площадка кадетской школы.

10 марта - 14.00

11 марта - 12.00

Бокс. Открытое юношеское первенство города Мурманска.

г.Мурманск, ДЮСШ-7.

11 марта - 12.00

Самбо. Турнир памяти Владимира Батурова.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

11 марта - 14.00

Турнир по спортивным бальным танцам «Весенние ритмы». Первое отделение турнира откроют самые маленькие участники. Они продемонстрируют зрителям медленный вальс, самбу, диско и польку. Эстафету примут взрослые танцевальные пары, которые будут соревноваться по программе сокращенного двоеборья: это медленный вальс, венский вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча и джайв.

г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.

12-13 марта - 15.30

Конькобежный спорт. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

13 марта - 22.00

Хоккей.Чемпионат города Мурманска. «Авангард» - «Динамо».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

14-15 и 17 марта - 11.00

58-й Праздник Севера учащихся.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

14 марта - 12.00

Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди команд параспортсменов.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

20 и 21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003- 2004 г .р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.