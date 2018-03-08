Спортивная афиша
нп.Раякоски
10 марта - 13.00
Лыжные гонки. Массовые соревнования «Лыжня дружбы стран Баренц-региона».
Печенгский район, нп.Раякоски, Долина реки Паз.
г.Кировск
11 марта – 12.00
Пройдёт муниципальный XVII открытый Чемпионат и Первенство г. Кировска по молниеносной игре в шахматы (блиц).
г.Кировск, ул.Мира, 7. Дворец культуры г. Кировска.
г.Апатиты
10 марта - 14.00
Регби. Юношеский турнир «Регби на снегу».
г.Апатиты, спортплощадка парка имени Пушкина.
г.Оленегорск
9 марта -12.00
10 марта - 13.00
Хоккей. Чемпионат Мурманской области. «Горняк» (г.Оленегорск) - «Северный флот» (ЗАТО г.Североморск).
г.Оленегорск, Ледовый дворец спорта.
10-11 марта - 11.00
Конькобежный спорт. Праздник Севера города Оленегорска.
г.Оленегорск, стадион «Олимп».
11 марта - 11.00
58-й Праздник Севера учащихся. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»
г.Оленегорск, лесопарк.
11 марта - 12.00
Карате-до. Турнир «Надежды Заполярья».
г.Оленегорск, Дом физкультуры.
11 марта - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.
г.Оленегорск, Дом физкультуры.
ЗАТО г.Североморск
11 марта – 10.00
Состоится второй этап городского проекта «Солнечные лучики», посвященный празднику «Весенняя капель». Это лыжные забеги для самых маленьких жителей города – от 1 до 10 лет. Спортивный праздник пройдёт на территории городского парка.
Программа соревнований: 10.00 – регистрация участников, дети от 1 до 10 лет (сбор у входа в городской парк); 10.45 - общее построение, торжественное открытие; 11.00 – старт участников.
Каждому участнику будет выдан сертификат и сладкий приз! Приходите всей семьей за зарядом бодрости и хорошим настроением.
ЗАТО г.Североморск. Городской парк.
пгт.Мурмаши
9 марта - 17.00
10-11 марта - 12.00
Волейбол. Турнир на Кубок заслуженного тренера Станислава Мозгова.
Кольский район, пгт.Мурмаши, спорт-комплекс «Энергетик».
г.Мурманск
8-11 марта - 10.00
14 марта - 12.00
58-й Праздник Севера учащихся. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»
г.Мурманск, спорткомплекс «Снежинка».
9-11 марта – 11.00
В Мурманске в спорткомплексе «Долина Уюта», при участии Мурманской областной детско-юношеской спортивной школы и Мурманского областного центра дополнительного образования детей «Лапландия» состоятся соревнования по спортивному ориентированию на лыжах 58 Праздника Севера учащихся. Соревнования проводятся по плану официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Мурманской области на 2018 год, утверждённым приказом Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области от 30.11.2017 г. № 419.
В соревнованиях примут участие 44 учащихся из 5 муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск, Кандалакшского и Кольского районов.
Юноши и девушки 2001–2005 гг.р. будут соревноваться в спортивных дисциплинах «Лыжная гонка - спринт» и «Лыжная гонка – классика».
Победители и призёры соревнований будут награждены кубками, медалями и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, абсолютные победители - лентами чемпионов.
Церемония открытия состоится 10 марта в 10.30.
г.Мурманск, спорткомплексе «Долина Уюта».
9 марта - 17.00
10 марта - 11.30
11 марта - 10.00
Хоккей с мячом. 84-й традиционный Праздник Севера.
г.Мурманск, стадион «Строитель»
10 марта - 10.00
Греко-римская борьба. Юношеское первенство Северо-Западного федерального округа.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
10 марта - 10.30
11 марта - 11.00
Спортивное ориентирование. 58-й Праздник Севера учащихся.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
10-11 марта - 11.00
Мини-футбол. Первенство народной футбольной лиги. Региональный этап.
г.Мурманск, спортивная площадка кадетской школы.
10 марта - 14.00
11 марта - 12.00
Бокс. Открытое юношеское первенство города Мурманска.
г.Мурманск, ДЮСШ-7.
11 марта - 12.00
Самбо. Турнир памяти Владимира Батурова.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
11 марта - 14.00
Турнир по спортивным бальным танцам «Весенние ритмы». Первое отделение турнира откроют самые маленькие участники. Они продемонстрируют зрителям медленный вальс, самбу, диско и польку. Эстафету примут взрослые танцевальные пары, которые будут соревноваться по программе сокращенного двоеборья: это медленный вальс, венский вальс, квикстеп, самба, ча-ча-ча и джайв.
г.Мурманск, ул. Пушкинская, 3. Мурманский областной Дворец культуры и народного творчества им. С.М. Кирова, фестивальный зал.
12-13 марта - 15.30
Конькобежный спорт. Кубок города Мурманска.
г.Мурманск, стадион «Строитель».
13 марта - 22.00
Хоккей.Чемпионат города Мурманска. «Авангард» - «Динамо».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
14-15 и 17 марта - 11.00
58-й Праздник Севера учащихся.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
14 марта - 12.00
Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди команд параспортсменов.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
20 и 21 марта – 11.30
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003-
Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.
г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.