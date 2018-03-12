г.Мурманск

12-13 марта - 15.30

Конькобежный спорт. Кубок города Мурманска.

г.Мурманск, стадион «Строитель».

13 марта - 22.00

Хоккей.Чемпионат города Мурманска. «Авангард» - «Динамо».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

14-15 и 17 марта - 11.00

58-й Праздник Севера учащихся.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

14 марта - 12.00

Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди команд параспортсменов.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

20 и 21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003- 2004 г .р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.