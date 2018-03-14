Спортивная афиша
г.Мурманск
14-15 и 17 марта - 11.00
58-й Праздник Севера учащихся.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
14 марта - 12.00
Мини-футбол. Первенство Мурманской области среди команд параспортсменов.
г.Мурманск, легкоатлетический манеж.
20 и 21 марта – 11.30
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003-
Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.
г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.