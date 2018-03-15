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Мурманская область. Арктика15.03.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кировск

24 и 25 марта – 11.00

В Кировске соберутся самые ярые ценители снежных битв. Игры состоятся на территории высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр».  Впервые в 2018 году проведение Кубка запланировано на два дня и только в Кировске: в первый день пройдут игры и будет составлен рейтинг команд, во второй — команды сразятся за звание сильнейшей и будут определены победители первенства.

Стать участником снежной баталии очень просто, для этого необходимо собрать команду из 8-10 человек и подать заявку по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru. Заявки принимаются до 22 марта.

Традиционно принять участие в играх уже изъявили желание команды крупных предприятий региона и студентов из Кировска, Апатитов, Мурманска, Кандалакши, Ковдора, Мончегорска и Полярных Зорей. Почётными гостями мероприятия также по традиции станут добрые друзья Кубка - президент Федерации юкигассен Финляндии Ари Пёюлиё и ее представители.

Организатором Кубка выступает Ассоциация юкигассен Мурманской области совместно с Советом молодежных организаций города Апатиты и Молодёжным советом Объединенной профсоюзной организация «ФосАгро-Апатит».

Команда-победитель Кубка будет направлена на традиционный чемпионат Европы по юкигассен в Финляндию, который пройдёт в Кемиярви 6-8 апреля.

г.Кировск, территория высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр». 

ЗАТО Видяево

15 марта - 15.00

Лыжные гонки в рамках Спартакиады трудовых коллективов.

ЗАТО Видяево, район горы Львинка.

ЗАТО Островной

15 марта - 16.00

Муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо».

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Мурманск

15 и 17 марта -  11.00

58-й Праздник Севера учащихся.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

20 и 21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003-2004 г.р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.

Комментарии

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ирина
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если собак неподкармливать они еще злее будут
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Алекс
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Volk
13.03.18 07:07
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