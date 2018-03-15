Спортивная афиша
г.Кировск
24 и 25 марта – 11.00
В Кировске соберутся самые ярые ценители снежных битв. Игры состоятся на территории высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр». Впервые в 2018 году проведение Кубка запланировано на два дня и только в Кировске: в первый день пройдут игры и будет составлен рейтинг команд, во второй — команды сразятся за звание сильнейшей и будут определены победители первенства.
Стать участником снежной баталии очень просто, для этого необходимо собрать команду из 8-10 человек и подать заявку по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru. Заявки принимаются до 22 марта.
Традиционно принять участие в играх уже изъявили желание команды крупных предприятий региона и студентов из Кировска, Апатитов, Мурманска, Кандалакши, Ковдора, Мончегорска и Полярных Зорей. Почётными гостями мероприятия также по традиции станут добрые друзья Кубка - президент Федерации юкигассен Финляндии Ари Пёюлиё и ее представители.
Организатором Кубка выступает Ассоциация юкигассен Мурманской области совместно с Советом молодежных организаций города Апатиты и Молодёжным советом Объединенной профсоюзной организация «ФосАгро-Апатит».
Команда-победитель Кубка будет направлена на традиционный чемпионат Европы по юкигассен в Финляндию, который пройдёт в Кемиярви 6-8 апреля.
г.Кировск, территория высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр».
ЗАТО Видяево
15 марта - 15.00
Лыжные гонки в рамках Спартакиады трудовых коллективов.
ЗАТО Видяево, район горы Львинка.
ЗАТО Островной
15 марта - 16.00
Муниципальный этап соревнований «Безопасное колесо».
ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.
г.Мурманск
15 и 17 марта - 11.00
58-й Праздник Севера учащихся.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
20 и 21 марта – 11.30
В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003-
Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.
г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.