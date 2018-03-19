г.Кировск

24 и 25 марта – 11.00

В Кировске соберутся самые ярые ценители снежных битв. Игры состоятся на территории высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр». Впервые в 2018 году проведение Кубка запланировано на два дня и только в Кировске: в первый день пройдут игры и будет составлен рейтинг команд, во второй — команды сразятся за звание сильнейшей и будут определены победители первенства.

Стать участником снежной баталии очень просто, для этого необходимо собрать команду из 8-10 человек и подать заявку по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru. Заявки принимаются до 22 марта.

Традиционно принять участие в играх уже изъявили желание команды крупных предприятий региона и студентов из Кировска, Апатитов, Мурманска, Кандалакши, Ковдора, Мончегорска и Полярных Зорей. Почётными гостями мероприятия также по традиции станут добрые друзья Кубка - президент Федерации юкигассен Финляндии Ари Пёюлиё и ее представители.

Организатором Кубка выступает Ассоциация юкигассен Мурманской области совместно с Советом молодежных организаций города Апатиты и Молодёжным советом Объединенной профсоюзной организация «ФосАгро-Апатит».

Команда-победитель Кубка будет направлена на традиционный чемпионат Европы по юкигассен в Финляндию, который пройдёт в Кемиярви 6-8 апреля.

г.Кировск, территория высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр».

г.Апатиты

19-24 марта - 12.00

Шахматы. Детское первенство города Апатиты.

г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.

21 марта - 12.00

Лыжные гонки. Юношеские соревнования на призы Петра Лапшина

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

г.Мончегорск

21 марта - 12.00

22-25 марта - 11.00

Зимний виндсерфинг и сноукайтинг. 84-й традиционный Праздник Севера.

г.Мончегорск, яхт-клуб, озеро Имандра.

г.Оленегорск

21 и 22 марта - 11.00

23 марта - 14.00

Конькобежный спорт. 58-й Праздник Севера учащихся.

г.Оленегорск, стадион «Олимп».

г.Мурманск

20 и 21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003- 2004 г .р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.

20 марта - 22.00

Хоккей.Чемпионат города Мурманска. «Реалсталь» - «Арсенал».

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

21 марта - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовет!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

21 марта - 14.30

Бочча. Спартакиада людей с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

24 марта – 11.00-17.00

Состоится областная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества». Игра проводится в целях воспитания патриотизма, активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

Организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки Мурманской области, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», клубы военно-исторической реконструкции и военно-исторические клубы Мурманска и Мурманской области.

В игре принимают участие команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области в возрасте 12-17 лет. Игра проводится в форме квеста. В рамках квест-игры участникам предстоит пройти 6 этапов, соответствующих различным историческим периодам истории России: «Формирование древнерусской государственности (VIII – X вв.). «Норманская и антинорманская теории»; «Освоение Кольского Севера ХII - XIV вв.; «Александр Ярославович Невский. Невская битва ( 1240 г .) и Ледовое побоище ( 1242 г .)»; «Оборона Кольского Острога (последняя четверть XVI века). Кольский Север в XVI веке»; «Россия при Петре I. Северная война 1700 - 1721 гг.»; «Великая Октябрьская социалистическая революция, образование Рабоче-крестьянской Красной армии (1918 - 1946 гг.), образование СССР (первая четверть-половина ХХ века)»; «Сталинградская битва (1942 - 1943 гг.). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны».

Также в рамках мероприятия состоится круглый стол по вопросам развития социального взаимодействия и партнерства в региональной системе патриотического воспитания с участием заинтересованных субъектов воспитания (обществ военно-исторической реконструкции, представителей систем образования, культуры и искусств Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина, 90. ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей».