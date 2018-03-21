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Мурманская область. Арктика21.03.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кировск

24 и 25 марта – 11.00

В Кировске соберутся самые ярые ценители снежных битв. Игры состоятся на территории высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр».  Впервые в 2018 году проведение Кубка запланировано на два дня и только в Кировске: в первый день пройдут игры и будет составлен рейтинг команд, во второй — команды сразятся за звание сильнейшей и будут определены победители первенства.

Стать участником снежной баталии очень просто, для этого необходимо собрать команду из 8-10 человек и подать заявку по электронному адресу: yukigassen-51@yandex.ru. Заявки принимаются до 22 марта.

Традиционно принять участие в играх уже изъявили желание команды крупных предприятий региона и студентов из Кировска, Апатитов, Мурманска, Кандалакши, Ковдора, Мончегорска и Полярных Зорей. Почётными гостями мероприятия также по традиции станут добрые друзья Кубка - президент Федерации юкигассен Финляндии Ари Пёюлиё и ее представители.

Организатором Кубка выступает Ассоциация юкигассен Мурманской области совместно с Советом молодежных организаций города Апатиты и Молодёжным советом Объединенной профсоюзной организация «ФосАгро-Апатит».

Команда-победитель Кубка будет направлена на традиционный чемпионат Европы по юкигассен в Финляндию, который пройдёт в Кемиярви 6-8 апреля.

г.Кировск, территория высокогорного горнолыжного курорта Северо-Запада России «Большой Вудъявр». 

г.Апатиты

21-24 марта - 12.00

Шахматы. Детское первенство города Апатиты.

г.Апатиты, шахматно-шашечный центр Дома детского творчества имени Ферсмана.

21 марта - 12.00

Лыжные гонки. Юношеские соревнования на призы Петра Лапшина

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

г.Мончегорск

21 марта -  12.00

22-25 марта - 11.00

Зимний виндсерфинг и сноукайтинг. 84-й традиционный Праздник Севера.

г.Мончегорск, яхт-клуб, озеро Имандра.

г.Оленегорск

21-23 марта

Проходят соревнования по конькобежному спорту 58 Праздника Севера учащихся. В соревнованиях примут участие 130 учащихся из 3-х муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Оленегорск, Мончегорск и одного муниципального образования центрального федерального округа: г. Коломна.

Три дня юноши и девушки в возрасте от 10 до 18 лет будут соревноваться в многоборье на дистанциях: 100 м, 300 м, 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, групповых забегах на 1000 м, 1500 м, 3000 м и 5000 м и смешанных эстафетах 4 х 400 м.

Победители и призёры в многоборье будут награждены медалями 58 Праздника Севера учащихся и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Абсолютные чемпионы соревнований будут награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 58 Праздника Севера учащихся – компании «Новатэк-Мурманск».

Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Все участники соревнований по конькобежному спорту получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.

Из истории проведения: По инициативе тренеров Мурманска, Апатит, Кировска, Мончегорска, Полярные Зори конькобежный спорт включен в программу Праздника Севера учащихся в 1973 год. Первые соревнования состоялись на конькобежных дорожках апатитского городского стадиона. Позже стали проводится в городах Мурманской области: Мурманск, Оленегорск, Кировск и Мончегорск. С появлением ледовых стадионов в Оленегорске и Никеле круг участников расширился, но в 90-х годах в связи с финансовыми трудностями не стало условий для занятий в Кировске и Апатитах, а в 2009 в связи с увольнением единственного тренера - в Никеле.

Таким образом, на протяжении уже 9 лет в соревнованиях по конькобежному спорту участвуют команды Мончегорска, Мурманска, Оленегорска, а также наши гости из Карелии (команды г. Сортавала и г. Петрозаводск)  и периодически из Норвежского города Тромсё.

Два последних года к нам приезжает команда из г. Коломна Московской области. В числе призеров соревнований 1973 года были Михаил Шелков, нынешний президент областной федерации конькобежного спорта и профессор МГТУ, его брат Анатолий Шелков (г.Мончегорск).

Из известных конькобежцев в стартах Праздника Севера учащихся совершенствовали свое спортивное мастерство Александра Михайлова, двукратная чемпионка 2 зимней Спартакиады учащихся России и бронзовый призер первенства юниорского первенства Европы, Алина Иванина, бронзовый призер 5 зимней Спартакиады учащихся, Игорь Киреенко, тренер сборной команды Мурманской области

Открытие соревнований состоится 21 марта в 17.00 в Ледовом дворце спорта по адресу: г.Оленегорск, ул. Строительная,  40.

Торжественное награждение состоится 22 марта в 18.00 в Оленегорском центре культуры и досуга «Полярная звезда» по адресу: г.Оленегорск, Ленинградский проспект,  5.

г.Оленегорск, Строительная ул., 47а. Стадион «Олимп».

г.Мурманск

21 марта – 11.30

В соответствии с планом работы Министерства образования и науки Мурманской области при участии центра дополнительного образования «Лапландия» на базе спортивного комплекса Мурманского грузового автотранспортного предприятия будут проходить соревнования по волейболу среди команд юношей и девушек общеобразовательных организаций по волейболу «Серебряный мяч» (в рамках общероссийского проекта «Волейбол в школу»). Цель соревнований - развитие и популяризация волейбола в общеобразовательных организациях Мурманской области. В соревнованиях примут участие команды юношей и девушек 14-15 лет (2003-2004 г.р.).

Победители соревнований представят Мурманскую область на зональном этапе в г.Петрозаводске.

г.Мурманск, просп. Кольский, 53. Спортивный комплекс МГАП.

21 марта - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовет!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

21 марта - 14.30

Бочча. Спартакиада людей с ограниченными возможностями здоровья.

г.Мурманск, легкоатлетический манеж.

24 марта – 11.00-17.00

Состоится областная военно-патриотическая игра «Защитник Отечества». Игра проводится в целях воспитания патриотизма, активной гражданской позиции обучающихся образовательных организаций Мурманской области.

Организаторами мероприятия являются Министерство образования и науки Мурманской области, ГАУДО МО «МОЦДО «Лапландия», клубы военно-исторической реконструкции и военно-исторические клубы Мурманска и  Мурманской области.

В игре принимают участие команды обучающихся образовательных организаций, членов военно-патриотических клубов, поисковых отрядов, кадетских классов, корпусов и школ, обучающихся учреждений дополнительного образования детей, членов регионального отделения «Юнармия», участников отрядов «Юные друзья пограничников» Мурманской области в возрасте 12-17 лет. Игра проводится в форме квеста. В рамках квест-игры участникам предстоит  пройти 6 этапов, соответствующих различным историческим периодам истории России: «Формирование древнерусской государственности (VIII – X вв.). «Норманская и антинорманская теории»; «Освоение Кольского Севера ХII - XIV вв.; «Александр Ярославович Невский. Невская битва (1240 г.) и Ледовое побоище (1242 г.)»; «Оборона Кольского Острога (последняя четверть XVI века). Кольский Север в XVI веке»; «Россия при Петре I. Северная война 1700 - 1721 гг.»; «Великая Октябрьская социалистическая революция, образование Рабоче-крестьянской Красной армии (1918 - 1946 гг.), образование СССР (первая четверть-половина ХХ века)»; «Сталинградская битва (1942 - 1943 гг.). Партизанское движение в годы Великой Отечественной войны».

Также в рамках мероприятия состоится круглый стол по вопросам развития социального взаимодействия и партнерства в региональной системе патриотического воспитания с участием заинтересованных субъектов воспитания (обществ военно-исторической реконструкции, представителей систем образования, культуры и искусств Мурманской области).

г.Мурманск, просп. Ленина,  90. ГОАУК «Мурманский областной краеведческий музей».

24 марта – 18.00-20.00

Состоятся праздничные мероприятия, посвящённые 84 международному традиционному Празднику Севера и 58 Празднику Севера учащихся, в которых примут участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, члены организационного комитета Праздника Севера, почётные гости праздника, обучающиеся общеобразовательных и спортивных школ города Мурманска, ветераны спорта, жители и гости Заполярной столицы.

С 18.00 для гостей праздника начнёт свою работу выездная торговля.

С 19.00 вниманию зрителей будет предложена культурно-развлекательная программа с участием творческих коллективов из гг. Мурманска, Колы, Североморска, Мурмашей.

С 20.00 на площади Пять Углов Мурманска состоится торжественное открытие Праздника Севера. Торжественно зажгут огонь Полярной Олимпиады бронзовый призёр Зимних Олимпийских игр 2018 по фристайлу в Пхенчхане Сергей Ридзик и мурманская спортсменка из паралимпийской команды России по лыжным гонкам, также выступавшая в Пхенчхане, Екатерина Мошковская.

г.Мурманск, просп. Ленина, 82. Площадь Пять Углов.

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