Мурманская область. Арктика26.03.18 07:40
Спортивная афиша
г.Кировск
26 и 27 марта - 12.00
Спортивный туризм. Хибинский спортивный фестиваль.
г.Кировск, побережье озера Большой Вудъявр.
г.Мончегорск
26 марта - 11.00
27 и 28 марта - 10.00
29 марта - 12.00
Баскетбол. Юношеское первенство Мурманской области.
г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.
г.Мурманск
27 марта - 22.00
Хоккей. Чемпионат города Мурманска. «Авангард» - «Гольфстрим».
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
28 и 29 марта - 10.00
Лыжные гонки. 84-й традиционный Праздник Севера.
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
Комментарии
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Последние комментарии
Known
26.03.18 08:08
Ольга, периодическая сменяемость руководителей в силовых ведомствах с тем-то и связана, что местные как раз больше подтверждены кумовству - все свои, все друг друга знают. Поэтому и происходит времен
Ольга
25.03.18 22:47
Кто-то знает, почему вообще появился этот "красноярский десант"??? У нас в регионе что не хватает достойных сотрудников в полиции? Разве нельзя набирать молодежь, а тех , кто уже имеет достаточно опыт
миша
25.03.18 21:41
баталов - белый и пушистый?! а жалобы и претензии лично на него придуманы? сколько трагедий в нашем городе случилось из-за так называемых мажоров и толстосумов! и все с них как с гуся вода. виноваты о
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