Known Ольга, периодическая сменяемость руководителей в силовых ведомствах с тем-то и связана, что местные как раз больше подтверждены кумовству - все свои, все друг друга знают. Поэтому и происходит времен Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2

Ольга Кто-то знает, почему вообще появился этот "красноярский десант"??? У нас в регионе что не хватает достойных сотрудников в полиции? Разве нельзя набирать молодежь, а тех , кто уже имеет достаточно опыт Комментарий к новости: СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Бизнес-МЕНТ-2