Ковдорский район

28 марта - 9.00

Эстафета памяти «Лыжня героев Заполярья», посвящённая 78-й годовщине подвига героя-пограничника Александра Спекова. В мероприятии примут участие курсанты военно-патриотических клубов «Граница» и «Вулкан» (г. Ковдор), военно-патриотического объединения «Кристалл» (г. Апатиты).

В 9.00 на мемориальном комплексе «Защитникам советского Заполярья» в Ковдоре состоится памятный митинг. Затем автобусы с участниками мероприятия направятся на пограничную заставу. От контрольно-пропускного пункта до пограничной заставы ребята пройдут на лыжах более 15 км вдоль государственной границы РФ. На заставе всех участников эстафеты будет ждать горячий обед, после которого ребятам продемонстрируют современную военную технику и вооружение, а также работу кинолога с собакой по задержанию нарушителя государственной границы.

Ковдорский район, контрольно-пропускной пункт - пограничная застава.

г.Полярные Зори

28-31 марта – 11.00

В Полярных Зорях на склоне «Салма» в рамках 84-го традиционного Праздника Севера стартует открытый чемпионат России по горнолыжному спорту. Награды будут оспаривать около двухсот спортсменов из разных уголков страны, а также гости из-за рубежа.

28 марта медали в слаломе-гиганте разыграют женщины. На следующий день 29 марта в этой дисциплине выступят мужчины. 30 и 31 марта атлеты продемонстрируют мастерство в слаломе.

г.Полярные Зори, Горнолыжный комплекс «Салма». 1190 км федеральной трассы Санкт-Петербург — Мурманск и в 10 км от города Полярные Зори.

г.Мончегорск

28 марта - 10.00

29 марта - 12.00

Баскетбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

ЗАТО г.Североморск

29 марта-1 апреля

Пройдёт Чемпионат Северного Флота, XXXII турнир по боксу памяти мастера спорта международного класса Вадима Емельянова.

Программа соревнований: 29 марта – 18.00 – торжественное открытие турнира и предварительные бои. 30 марта – 17.00 – предварительные бои. 31 марта – 16.00 – полуфинальные бои. 1 апреля – 12.00 – Финал. Награждение и закрытие турнира. Главный судья: судья РК – Алексейчиков Владимир Васильевич (г. Мурманск).

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».

г.Мурманск

28 и 29 марта - 10.00-14.00

31 марта – 10.40-14.00

1 апреля – 11.00-14.00

В мурманской Долине Уюта спор за медали 84-го традиционного Праздника Севера начнут лыжники. В соревнованиях примут участие около трехсот спортсменов из 18 регионов России, а также команда Беларуси.

28 марта в 10.00 они разыграют награды в гонках классическим стилем. Мужчины преодолеют 15- километровую дистанцию, женщины – 10-километровку. 29 марта в это же время атлеты поборются в гонках свободным стилем: сильный пол на 10-километровке, прекрасная половина человечества – на 5-километровке. Для большинства участников эти состязания станут пробой сил перед двумя марафонскими гонками «классикой» и «коньком», которые состоятся 31 марта и 1 апреля.

28 марта – старт в 10.00. Награждение – в 14.00. 29 марта – старт в 10.00. Награждение - в 14.00.

31 марта – парад малышей в 10.40. Мужская цветочная церемония – в 13.35, женская – в 14.00. 1 апреля – старт в 11.00. Мужская цветочная церемония – в 13.35, женская – в 14.00.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».