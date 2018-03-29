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Мурманская область. Арктика29.03.18 07:40

Спортивная афиша

г.Полярные Зори

29-31 марта – 11.00

В Полярных Зорях на склоне «Салма» в рамках 84-го традиционного Праздника Севера проходит открытый чемпионат России по горнолыжному спорту. Награды будут оспаривать около двухсот спортсменов из разных уголков страны, а также гости из-за рубежа. 29 марта выступят мужчины. А 30 и 31 марта атлеты продемонстрируют мастерство в слаломе.

г.Полярные Зори, Горнолыжный комплекс «Салма». 1190 км федеральной трассы Санкт-Петербург — Мурманск и в 10 км от города Полярные Зори.

г.Мончегорск

29 марта - 12.00

Баскетбол. Юношеское первенство Мурманской области.

г.Мончегорск, физкультурно-оздоровительный комплекс.

ЗАТО г.Североморск

29 марта-1 апреля

Пройдёт Чемпионат Северного Флота, XXXII турнир по боксу памяти мастера спорта международного класса Вадима Емельянова.

Программа соревнований: 29 марта – 18.00 – торжественное открытие турнира и предварительные бои. 30 марта – 17.00 – предварительные бои. 31 марта – 16.00 – полуфинальные бои. 1 апреля – 12.00 – Финал. Награждение и закрытие турнира. Главный судья: судья РК – Алексейчиков Владимир Васильевич (г. Мурманск).

ЗАТО г.Североморск, ул.Колышкина, 11. Спортивный комплекс «Богатырь».

г.Мурманск

29 марта - 10.00-14.00

31 марта – 10.40-14.00

1 апреля – 11.00-14.00

В мурманской Долине Уюта спор за медали 84-го традиционного Праздника Севера ведут лыжники. В соревнованиях примут участие около трехсот спортсменов из 18 регионов России, а также команда Белоруссии.

28 марта в 10.00 они разыграют награды в гонках классическим стилем. Мужчины преодолеют 15- километровую дистанцию, женщины – 10-километровку. 29 марта в это же время атлеты поборются в гонках свободным стилем: сильный пол на 10-километровке, прекрасная половина человечества – на 5-километровке. Для большинства участников эти состязания станут пробой сил перед двумя марафонскими гонками «классикой» и «коньком», которые состоятся 31 марта и 1 апреля.

29 марта – старт в 10.00. Награждение - в 14.00.

31 марта – парад малышей в 10.40. Мужская цветочная церемония – в 13.35, женская – в 14.00. 1 апреля – старт в 11.00. Мужская цветочная церемония – в 13.35, женская – в 14.00.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

Комментарии

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