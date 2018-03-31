Спортивная афиша
г.Полярные Зори
31 марта – 11.00
В Полярных Зорях на склоне «Салма» в рамках 84-го традиционного Праздника Севера проходит открытый чемпионат России по горнолыжному спорту. Награды будут оспаривать около двухсот спортсменов из разных уголков страны, а также гости из-за рубежа. 31 марта атлеты продемонстрируют мастерство в слаломе.
г.Полярные Зори, Горнолыжный комплекс «Салма».
г.Кировск
31 марта и 1 апреля
В районе поля Умецкого, микрорайон Кукисвумчорр Кировска, состоятся открытые командные соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин – 2018».
Соревнования проводятся в целях популяризации зимних видов спорта, туризма, пропаганды здорового образа жизни, приобретение навыков походов выходного дня и развития активного отдыха на природе среди детей и молодежи, формирования навыков выживания в экстремальных зимних условиях. Соревнования проводятся при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.
В соревнованиях примут участие команды из городов Мурманск, Кировск, Апатиты. Еще есть немного времени всем желающим принять участие, собрать свою команду и подать заявку на электронный адрес: katerina_kir@mail.ru, справки по телефону: 439-60 Екатерина. Принять участие могут школьные, студенческие, дворовые и другие команды.
Состав команды 8 человек и 1 руководитель, независимо от пола и возраста. Соревнования проводятся по двум возрастным категориям: до 13 лет – младшая возрастная категория; от 14 и старше – старшая возрастная категория.
г.Кировск, микрорайон Кукисвумчорр. Район поля Умецкого.
6 апреля – 16.00
На базе МАОДО ЦДТ «Хибины» в рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится военизированная эстафета. Для участия в военизированной эстафете приглашаются члены ВВПОД «Юнармия» г. Кировск, а также обучающиеся школ города. Состав команды – 5 человек, возраст участников – от 11 до 15 лет. Эстафета включает в себя элементы нормативов ГТО; при прохождении этапов, включающих данные элементы, каждый участник оценивается в рамках своей возрастной категории (11-12 лет и 13-15 лет).
г.Кировск, ул. Советская, 8. Ммикрорайон Кукисвумчорр, МАОДО ЦДТ «Хибины».
7 апреля – 14.00
В МАУ СОК «Горняк» города Кировска в рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится городской турнир по мини-ориентированию «Спортивный лабиринт - 2018». Организаторами соревнований является муниципальная организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска». К участию в Турнире допускаются все желающие, подавшие заявку на участие. Соревнования проводятся в личном зачете. Количество участников от одной образовательной организации не более 20 человек.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
31 марта- 12.00
1 апреля - 11.00
Мини-футбол. 84-й международный Праздник Севера.
г.Апатиты, стадион «Универсал».
31 марта – 18.00
В шахматно-шашечном центре ДДТ пройдут городские соревнования по шахматам по игре в Блиц среди учащихся в рамках движения «ДРОЗД – «Детям России - Образование, Здоровье и Духовность», в честь празднования 80-летия образования Мурманской области. К участию в соревновании допускаются юноши и девушки в 6 возрастных группах отдельно юноши и девушки до 9, 11,13, 15, 17, 19 лет. Регистрация участников проводится в первый день соревнований по свидетельству о рождении. Система проведения соревнования определяется на заседании судейской коллегии.
г.Апатиты, ул.Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр ДДТ.
1 апреля - 11.30
Хоккей. Ветеранское первенство Мурманской области.
г.Апатиты, ледовая арена «Юность».
1 апреля - 12.00
Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.
г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».
1 апреля в 14.00
В парке на улице Пушкина в рамках фестиваля «Выходи гулять!» начнётся игровая программа «Весёлые вытворяшки».
г.Апатиты, парк на улице Пушкина.
нп.Тик-Губа
1 апреля – 12.00
На поле Тик-Губы пройдёт открытое первенство Мурманской области по авиамодельному спорту. В соревнованиях примут участие юниоры, юниорки, дети (7-18 лет). Одновременно с первенством области будут проходить открытые городские соревнования по авиамодельному спорту на призы МБУДО ДДТ имени академика А.Е. Ферсмана города Апатиты. Начало стартов в 12.30.
Первенство проводится по правилам проведения соревнований по авиамодельному спорту в двух классах: S-6-A и S-3-А.
нп.Тик-Губа. Спортивное поле.
г.Оленегорск
31 марта - 1 апреля - 10.00
Состоятся соревнования по фигурному катанию на коньках 58 Праздника Севера учащихся. 65 юных фигуристов из 4 муниципальных образований Мурманской области: городов Мурманска, Оленегорска, Апатиты, ЗАТО г. Североморск и приглашенных команд городов Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Кондопоги Республики Карели разыграют 24 медали.
Победители и призёры будут награждены медалями 58 Праздника Севера учащихся и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.
Абсолютные чемпионы соревнований будут награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 58 Праздника Севера учащихся – компании «НОВАТЭК - Мурманск». Все участники соревнований по натурбану получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.
Церемония награждения состоится 1 апреля в 16.00.
г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец г.Оленегорска.
31 марта - 15.30
1 апреля - 10.00
Плавание. Юношеское первенство города Оленегорска.
г.Оленегорск, бассейн Дома физкультуры.
ЗАТО Островной
2 апреля - 18.00
Спортивные соревнования по мини-футболу в Доме детского творчества ЗАТО Островной.
ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.
г.Заозёрск
31 марта - 10.00
Спортивная олимпиада для детей старшего дошкольного возраста «Умка».
г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 1. Детско-юношеская спортивная школа.
Кольский район
31 марта - 10.00
Спортивное рыболовство. 63-й Праздник Севера города Мурманска.
Кольский район, Малое Пулозеро.
г.Кола
1 апреля - 11.00
Карате-до. Чемпионат Кольского района.
г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.
г.Мурманск
31 марта - 10.40
Лыжные гонки. 84-й международный Праздник Севера. Марафон. Дистанция
Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
31 марта - 1 апреля - 10.00
Лыжные гонки. 84-й международный Праздник Севера. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
31 марта - 11.00
Старт 45-го Мурманского лыжного марафона свободным стилем. Предварять гонку будет марш малышей, который начнется в 10.40. Воспитанники детских садов преодолеют 200-метровку.
г.Мурманск, Долина Уюта.
31 марта - 1 апреля - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
31 марта - 1 апреля - 11.00
Волейбол. Ветеранский турнир «Полярная звезда».
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
1 апреля - 11.00
Лыжные гонки. 84-й международный Праздник Севера. Марафон. Дистанция
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
1 апреля - 17.00
Церемония закрытия 84-го Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся.
г.Мурманск, Долина Уюта.