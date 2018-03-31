г.Полярные Зори

31 марта – 11.00

В Полярных Зорях на склоне «Салма» в рамках 84-го традиционного Праздника Севера проходит открытый чемпионат России по горнолыжному спорту. Награды будут оспаривать около двухсот спортсменов из разных уголков страны, а также гости из-за рубежа. 31 марта атлеты продемонстрируют мастерство в слаломе.

г.Полярные Зори, Горнолыжный комплекс «Салма». 1190 км федеральной трассы Санкт-Петербург — Мурманск и в 10 км от города Полярные Зори.

г.Кировск

31 марта и 1 апреля

В районе поля Умецкого, микрорайон Кукисвумчорр Кировска, состоятся открытые командные соревнования эколого-этнографического направления с элементами туристской техники «Лапландские легенды Хибин – 2018».

Соревнования проводятся в целях популяризации зимних видов спорта, туризма, пропаганды здорового образа жизни, приобретение навыков походов выходного дня и развития активного отдыха на природе среди детей и молодежи, формирования навыков выживания в экстремальных зимних условиях. Соревнования проводятся при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

В соревнованиях примут участие команды из городов Мурманск, Кировск, Апатиты. Еще есть немного времени всем желающим принять участие, собрать свою команду и подать заявку на электронный адрес: katerina_kir@mail.ru, справки по телефону: 439-60 Екатерина. Принять участие могут школьные, студенческие, дворовые и другие команды.

Состав команды 8 человек и 1 руководитель, независимо от пола и возраста. Соревнования проводятся по двум возрастным категориям: до 13 лет – младшая возрастная категория; от 14 и старше – старшая возрастная категория.

г.Кировск, микрорайон Кукисвумчорр. Район поля Умецкого.

6 апреля – 16.00

На базе МАОДО ЦДТ «Хибины» в рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится военизированная эстафета. Для участия в военизированной эстафете приглашаются члены ВВПОД «Юнармия» г. Кировск, а также обучающиеся школ города. Состав команды – 5 человек, возраст участников – от 11 до 15 лет. Эстафета включает в себя элементы нормативов ГТО; при прохождении этапов, включающих данные элементы, каждый участник оценивается в рамках своей возрастной категории (11-12 лет и 13-15 лет).

г.Кировск, ул. Советская, 8. Ммикрорайон Кукисвумчорр, МАОДО ЦДТ «Хибины».

7 апреля – 14.00

В МАУ СОК «Горняк» города Кировска в рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится городской турнир по мини-ориентированию «Спортивный лабиринт - 2018». Организаторами соревнований является муниципальная организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска». К участию в Турнире допускаются все желающие, подавшие заявку на участие. Соревнования проводятся в личном зачете. Количество участников от одной образовательной организации не более 20 человек.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

31 марта- 12.00

1 апреля - 11.00

Мини-футбол. 84-й международный Праздник Севера.

г.Апатиты, стадион «Универсал».

31 марта – 18.00

В шахматно-шашечном центре ДДТ пройдут городские соревнования по шахматам по игре в Блиц среди учащихся в рамках движения «ДРОЗД – «Детям России - Образование, Здоровье и Духовность», в честь празднования 80-летия образования Мурманской области. К участию в соревновании допускаются юноши и девушки в 6 возрастных группах отдельно юноши и девушки до 9, 11,13, 15, 17, 19 лет. Регистрация участников проводится в первый день соревнований по свидетельству о рождении. Система проведения соревнования определяется на заседании судейской коллегии.

г.Апатиты, ул.Строителей, 23. Шахматно-шашечный центр ДДТ.

1 апреля - 11.30

Хоккей. Ветеранское первенство Мурманской области.

г.Апатиты, ледовая арена «Юность».

1 апреля - 12.00

Баскетбол. Чемпионат Мурманской области.

г.Апатиты, Дворец спорта «Атлет».

1 апреля в 14.00

В парке на улице Пушкина в рамках фестиваля «Выходи гулять!» начнётся игровая программа «Весёлые вытворяшки».

г.Апатиты, парк на улице Пушкина.

нп.Тик-Губа

1 апреля – 12.00

На поле Тик-Губы пройдёт открытое первенство Мурманской области по авиамодельному спорту. В соревнованиях примут участие юниоры, юниорки, дети (7-18 лет). Одновременно с первенством области будут проходить открытые городские соревнования по авиамодельному спорту на призы МБУДО ДДТ имени академика А.Е. Ферсмана города Апатиты. Начало стартов в 12.30.

Первенство проводится по правилам проведения соревнований по авиамодельному спорту в двух классах: S-6-A и S-3-А.

нп.Тик-Губа. Спортивное поле.

г.Оленегорск

31 марта - 1 апреля - 10.00

Состоятся соревнования по фигурному катанию на коньках 58 Праздника Севера учащихся. 65 юных фигуристов из 4 муниципальных образований Мурманской области: городов Мурманска, Оленегорска, Апатиты, ЗАТО г. Североморск и приглашенных команд городов Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Кондопоги Республики Карели разыграют 24 медали.

Победители и призёры будут награждены медалями 58 Праздника Севера учащихся и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Команды, занявшие призовые места будут награждены кубками и грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Абсолютные чемпионы соревнований будут награждены лентами чемпионов и денежными призами партнера 58 Праздника Севера учащихся – компании «НОВАТЭК - Мурманск». Все участники соревнований по натурбану получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.

Церемония награждения состоится 1 апреля в 16.00.

г.Оленегорск, ул. Строительная, 40. Ледовый дворец г.Оленегорска.

31 марта - 15.30

1 апреля - 10.00

Плавание. Юношеское первенство города Оленегорска.

г.Оленегорск, бассейн Дома физкультуры.

ЗАТО Островной

2 апреля - 18.00

Спортивные соревнования по мини-футболу в Доме детского творчества ЗАТО Островной.

ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Дом детского творчества.

г.Заозёрск

31 марта - 10.00

Спортивная олимпиада для детей старшего дошкольного возраста «Умка».

г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 1. Детско-юношеская спортивная школа.

Кольский район

31 марта - 10.00

Спортивное рыболовство. 63-й Праздник Севера города Мурманска.

Кольский район, Малое Пулозеро.

г.Кола

1 апреля - 11.00

Карате-до. Чемпионат Кольского района.

г.Кола, физкультурно-оздоровительный комплекс.

г.Мурманск

31 марта - 10.40

Лыжные гонки. 84-й международный Праздник Севера. Марафон. Дистанция 50 километров . Стиль свободный.

Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

31 марта - 1 апреля - 10.00

Лыжные гонки. 84-й международный Праздник Севера. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовёт!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

31 марта - 11.00

Старт 45-го Мурманского лыжного марафона свободным стилем. Предварять гонку будет марш малышей, который начнется в 10.40. Воспитанники детских садов преодолеют 200-метровку.

г.Мурманск, Долина Уюта.

31 марта - 1 апреля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

31 марта - 1 апреля - 11.00

Волейбол. Ветеранский турнир «Полярная звезда».

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

1 апреля - 11.00

Лыжные гонки. 84-й международный Праздник Севера. Марафон. Дистанция 50 километров . Стиль классический.

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

1 апреля - 17.00

Церемония закрытия 84-го Праздника Севера и 58-го Праздника Севера учащихся.

г.Мурманск, Долина Уюта.