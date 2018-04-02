г.Кировск

6 апреля – 16.00

На базе МАОДО ЦДТ «Хибины» в рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится военизированная эстафета. Для участия в военизированной эстафете приглашаются члены ВВПОД «Юнармия» г. Кировск, а также обучающиеся школ города. Состав команды – 5 человек, возраст участников – от 11 до 15 лет. Эстафета включает в себя элементы нормативов ГТО; при прохождении этапов, включающих данные элементы, каждый участник оценивается в рамках своей возрастной категории (11-12 лет и 13-15 лет).

г.Кировск, ул. Советская, 8. Ммикрорайон Кукисвумчорр, МАОДО ЦДТ «Хибины».

7 апреля – 14.00

В МАУ СОК «Горняк» города Кировска в рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится городской турнир по мини-ориентированию «Спортивный лабиринт - 2018». Организаторами соревнований является муниципальная организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска». К участию в Турнире допускаются все желающие, подавшие заявку на участие. Соревнования проводятся в личном зачете. Количество участников от одной образовательной организации не более 20 человек.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».