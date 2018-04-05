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Мурманская область. Арктика05.04.18 07:40

Спортивная афиша

г.Кировск

5 апреля – 9.00

Проходит открытый Чемпионат города Кировска по скиальпинизму.

г.Кировск, ул.Ботанический сад, 32. Лыжный стадион «Тирвас».

6 апреля – 16.00

На базе МАОДО ЦДТ «Хибины» в рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится военизированная эстафета. Для участия в военизированной эстафете приглашаются члены ВВПОД «Юнармия» г. Кировск, а также обучающиеся школ города. Состав команды – 5 человек, возраст участников – от 11 до 15 лет. Эстафета включает в себя элементы нормативов ГТО; при прохождении этапов, включающих данные элементы, каждый участник оценивается в рамках своей возрастной категории (11-12 лет и 13-15 лет).

г.Кировск, ул. Советская, 8. Ммикрорайон Кукисвумчорр, МАОДО ЦДТ «Хибины».

7 апреля – 14.00

В МАУ СОК «Горняк» города Кировска в рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится городской турнир по мини-ориентированию «Спортивный лабиринт - 2018». Организаторами соревнований является муниципальная организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска». К участию в Турнире допускаются все желающие, подавшие заявку на участие. Соревнования проводятся в личном зачете. Количество участников от одной образовательной организации не более 20 человек.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября,  4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

7-14 апреля

Состоятся главные для нашего заполярного города спортивные мероприятия: Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти Владимира Беляева, Чемпионат России и Первенство России – необыкновенные по красоте лыжные гонки среди женщин и юниорок на дистанциях 50 и 30 километров.

Начало традиции проведения в городе Апатиты соревнований среди женщин на длинных дистанциях заложено в 1975 году. Именно здесь был проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на 30 км. В те годы здесь «под занавес» лыжного сезона проводилась феерическая «Гонка звезд», а на дистанциях блистали олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Алевтина Олюнина, апатитчанка Любовь Мухачева и многие другие прославленные лыжницы. «Беляевская» гонка – более поздняя традиция, заложенная ровно 21 год назад, в 1996 году. В ранге официальных соревнований FIS она будет проводиться в этом году в одиннадцатый раз.

Программа «Больших лыжных гонок-2018» в этом году следующая:  7 апреля (суббота) - 14.15-16.50 во Дворце спорта «Атлет» пройдёт семинар спортивных судей по лыжным гонкам. В 17 часов на площадке у Дворца спорта состоится торжественный парад-открытие соревнований. Участие в нём примут спортсмены, спортивные судьи, официальные лица и почетные гости, артисты городского Дворца культуры. Традиционно, с поднятием Флага Российской Федерации, соревнования по лыжным гонкам будут открыты.

8 апреля (воскресенье) пройдёт традиционная Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти В. Беляева. С раздельного старта свободным стилем женщины будут соревноваться на дистанции 5 км, мужчины – 10 км. Старт у женщин в 11 часов, у мужчин – в 12 часов. Награждение победителей в 14.00.

12 апреля (четверг) состоится Первенство России – соревнования среди юниорок на дистанции 30 км классическим стилем. Гонка начнется масс-стартом. Участники соревнований пройдут три десятикилометровых круга, каждый из которых состоит из двух дистанций по 5 км. Таким образом, после старта участницы в ходе соревнований появятся на стадионе шесть раз.

Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 13.30.

14 апреля (суббота) пройдёт Чемпионат России – соревнования среди женщин на дистанции 50 км классическим стилем. И эта труднейшая гонка начнется красивым масстартом. Участники марафона пройдут пять десятикилометровых кругов, каждый из которых также состоит из двух дистанций по 5 км. По ходу соревнований участницы появятся на стадионе еще десять раз, что позволит зрителям проследить весь ход их борьбы на этой нелегкой дистанции.

Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 14.00.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».

9 апреля – 11.45

Пройдут открытые соревнования по пауэрлифтингу (жиму классическому) «Первенство города Апатиты среди ветеранов». К участию в соревнованиях допускаются все любители пауэрлифтинга от 40 лет.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18а.  СОК «Наука».

п.Ревда

8 апреля – 12.00

Соревнованиями по национальным видам спорта завершается 58 Праздник Севера учащихся. В них  примут участие 59 учащихся из 7-ми муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Ловозерский, Кольский и Терский районы.

В программе соревнований: тройной национальный прыжок, метание аркана на хорей и прыжки через нарты, которые и определят абсолютных чемпионов соревнований по национальным видам спорта 58 Праздника Севера учащихся.

Победители и призеры будут награждены медалями Праздника Севера учащихся, грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, абсолютные чемпионы – лентами чемпионов. Все участники соревнований по национальным видам спорта получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.

п.Ревда, Ловозерский район.

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