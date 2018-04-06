Спортивная афиша
г.Кандалакша
6 апреля - 18.00
Спортивные состязания «Спортивный ринг». Мероприятие посвящено Всемирному дню здоровья.
г.Кандалакша, населённый пункт Белое Море, 7. Школа № 13.
7 апреля - 9.00
Спортивное рыболовство. Открытое первенство Кандалакшского района.
г.Кандалакшский район, озеро Лупче-Савино.
г.Полярные Зори
7 апреля - 12.00
Лыжные гонки. Спартакиада трудящихся города Полярные Зори.
г.Полярные Зори, лыжный стадион.
г.Кировск
6 апреля – 16.00
На базе МАОДО ЦДТ «Хибины» в рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится военизированная эстафета. Для участия в военизированной эстафете приглашаются члены ВВПОД «Юнармия» г. Кировск, а также обучающиеся школ города. Состав команды – 5 человек, возраст участников – от 11 до 15 лет. Эстафета включает в себя элементы нормативов ГТО; при прохождении этапов, включающих данные элементы, каждый участник оценивается в рамках своей возрастной категории (11-12 лет и 13-15 лет).
г.Кировск, ул. Советская, 8. Ммикрорайон Кукисвумчорр, МАОДО ЦДТ «Хибины».
7 апреля – 14.00
В МАУ СОК «Горняк» города Кировска в рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится городской турнир по мини-ориентированию «Спортивный лабиринт - 2018». Организаторами соревнований является муниципальная организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска». К участию в Турнире допускаются все желающие, подавшие заявку на участие. Соревнования проводятся в личном зачете. Количество участников от одной образовательной организации не более 20 человек.
г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».
г.Апатиты
7-14 апреля
Состоятся главные для нашего заполярного города спортивные мероприятия: Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти Владимира Беляева, Чемпионат России и Первенство России – необыкновенные по красоте лыжные гонки среди женщин и юниорок на дистанциях 50 и
Начало традиции проведения в городе Апатиты соревнований среди женщин на длинных дистанциях заложено в 1975 году. Именно здесь был проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на
Программа «Больших лыжных гонок-2018» в этом году следующая: 7 апреля (суббота) - 14.15-16.50 во Дворце спорта «Атлет» пройдёт семинар спортивных судей по лыжным гонкам. В 17 часов на площадке у Дворца спорта состоится торжественный парад-открытие соревнований. Участие в нём примут спортсмены, спортивные судьи, официальные лица и почетные гости, артисты городского Дворца культуры. Традиционно, с поднятием Флага Российской Федерации, соревнования по лыжным гонкам будут открыты.
8 апреля (воскресенье) пройдёт традиционная Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти В. Беляева. С раздельного старта свободным стилем женщины будут соревноваться на дистанции
12 апреля (четверг) состоится Первенство России – соревнования среди юниорок на дистанции
Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 13.30.
14 апреля (суббота) пройдёт Чемпионат России – соревнования среди женщин на дистанции
Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 14.00.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».
8 апреля - 11.00
Лыжные гонки. Всероссийские соревнования памяти Владимира Беляева.
г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».
9 апреля – 11.45
Пройдут открытые соревнования по пауэрлифтингу (жиму классическому) «Первенство города Апатиты среди ветеранов». К участию в соревнованиях допускаются все любители пауэрлифтинга от 40 лет.
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18а. СОК «Наука».
п.Ревда
8 апреля – 12.00
Соревнованиями по национальным видам спорта завершается 58 Праздник Севера учащихся. В них примут участие 59 учащихся из 7-ми муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Ловозерский, Кольский и Терский районы.
В программе соревнований: тройной национальный прыжок, метание аркана на хорей и прыжки через нарты, которые и определят абсолютных чемпионов соревнований по национальным видам спорта 58 Праздника Севера учащихся.
Победители и призеры будут награждены медалями Праздника Севера учащихся, грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, абсолютные чемпионы – лентами чемпионов. Все участники соревнований по национальным видам спорта получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.
п.Ревда, Ловозерский район.
г.Полярный
7 апреля - 11.00
Лыжные гонки. Соревнования «Полярный марафон».
г.Полярный, лыжный стадион.
ЗАТО Островной
6 апреля - 16.00
Муниципальный этап Всероссийских спортивных игр обучающихся «Президентские спортивные игры» и «Президентские состязания» в ЗАТО Островной.
ЗАТО Островной, ул. Бессонова, 2. Школа № 284.
пгт.Мурмаши
7 апреля - 12.00
Лыжные гонки. Соревнования памяти Юрия Александрова.
Кольский район, пгт.Мурмаши, лыжный стадион.
г.Мурманск
7 и 8 апреля - 10.00
Спортивная гимнастика. Турнир памяти Юрия Гагарина.
г.Мурманск, ДЮСШ-1.
7 апреля - 10.00
Гиревой спорт. Чемпионат города Мурманска.
г.Мурманск, спорткомплекс «Динамо».
7 и 8 апреля - 10.15
Биатлон. Всероссийский юношеский турнир «Кубок Анны Богалий - SKIMIR».
г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».
7 и 8 апреля - 11.00
Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».
г.Мурманск, спортзал МГАТП.
7 и 8 апреля - 11.00
Бильярд. Турнир памяти Юрия Яковца.
г.Мурманск, бильярдный клуб «Бристоль».
7 апреля - 11.00
8 апреля - 12.00
Шахматы. Командное первенство города Мурманска.
г.Мурманск, шахматный клуб.
7 апреля - 12.00
Фитнес-аэробика. Первенство города Мурманска.
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
7 и 8 апреля - 12.00
Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовет!»
г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».
8 апреля - 12.00
Танцевальный спорт. Юношеский турнир «Хрустальная туфелька».
г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.
8 апреля - 12.15
Хоккей. Первенство Ночной хоккейной лиги.
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
8 апреля - 19.15
Хоккей.Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).
г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.
10 апреля - 10.00
11 апреля - 16.00
Лыжные гонки. Юношеские соревнования на призы чемпиона мира Алексея Петухова.
г.Мурманск, спорткомплекс Долина Уюта.