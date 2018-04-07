г.Кандалакша

7 апреля - 9.00

Спортивное рыболовство. Открытое первенство Кандалакшского района.

г.Кандалакшский район, озеро Лупче-Савино.

9 апреля - 17.00

Спортивная игровая программа в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Вектор». Программа «В здоровом теле здоровый дух» посвящена Всемирному дню здоровья.

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Вектор».

г.Полярные Зори

7 апреля - 12.00

Лыжные гонки. Спартакиада трудящихся города Полярные Зори.

г.Полярные Зори, лыжный стадион.

г.Кировск

7 апреля – 14.00

В МАУ СОК «Горняк» города Кировска в рамках XVII Хибинского спортивного фестиваля состоится городской турнир по мини-ориентированию «Спортивный лабиринт - 2018». Организаторами соревнований является муниципальная организация дополнительного образования «Центр детского творчества «Хибины» г. Кировска». К участию в Турнире допускаются все желающие, подавшие заявку на участие. Соревнования проводятся в личном зачете. Количество участников от одной образовательной организации не более 20 человек.

г.Кировск, ул. 50 лет Октября, 4а. МАУ СОК «Горняк».

г.Апатиты

7-14 апреля

Состоятся главные для нашего заполярного города спортивные мероприятия: Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти Владимира Беляева, Чемпионат России и Первенство России – необыкновенные по красоте лыжные гонки среди женщин и юниорок на дистанциях 50 и 30 километров .

Начало традиции проведения в городе Апатиты соревнований среди женщин на длинных дистанциях заложено в 1975 году. Именно здесь был проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на 30 км . В те годы здесь «под занавес» лыжного сезона проводилась феерическая «Гонка звезд», а на дистанциях блистали олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Алевтина Олюнина, апатитчанка Любовь Мухачева и многие другие прославленные лыжницы. «Беляевская» гонка – более поздняя традиция, заложенная ровно 21 год назад, в 1996 году. В ранге официальных соревнований FIS она будет проводиться в этом году в одиннадцатый раз.

Программа «Больших лыжных гонок-2018» в этом году следующая: 7 апреля (суббота) - 14.15-16.50 во Дворце спорта «Атлет» пройдёт семинар спортивных судей по лыжным гонкам. В 17 часов на площадке у Дворца спорта состоится торжественный парад-открытие соревнований. Участие в нём примут спортсмены, спортивные судьи, официальные лица и почетные гости, артисты городского Дворца культуры. Традиционно, с поднятием Флага Российской Федерации, соревнования по лыжным гонкам будут открыты.

8 апреля (воскресенье) пройдёт традиционная Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти В. Беляева. С раздельного старта свободным стилем женщины будут соревноваться на дистанции 5 км , мужчины – 10 км . Старт у женщин в 11 часов, у мужчин – в 12 часов. Награждение победителей в 14.00.

12 апреля (четверг) состоится Первенство России – соревнования среди юниорок на дистанции 30 км классическим стилем. Гонка начнется масс-стартом. Участники соревнований пройдут три десятикилометровых круга, каждый из которых состоит из двух дистанций по 5 км . Таким образом, после старта участницы в ходе соревнований появятся на стадионе шесть раз.

Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 13.30.

14 апреля (суббота) пройдёт Чемпионат России – соревнования среди женщин на дистанции 50 км классическим стилем. И эта труднейшая гонка начнется красивым масстартом. Участники марафона пройдут пять десятикилометровых кругов, каждый из которых также состоит из двух дистанций по 5 км . По ходу соревнований участницы появятся на стадионе еще десять раз, что позволит зрителям проследить весь ход их борьбы на этой нелегкой дистанции.

Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 14.00.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».

7 апреля - 17.00

Торжественное открытие спортивных соревнований «Большие лыжные гонки – 2018» в Апатитах.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Площадка у Дворца спорта «Атлет».

8 апреля - 11.00

Лыжные гонки. Всероссийские соревнования памяти Владимира Беляева.

г.Апатиты, лыжный стадион «Атлет».

9 апреля – 11.45

Пройдут открытые соревнования по пауэрлифтингу (жиму классическому) «Первенство города Апатиты среди ветеранов». К участию в соревнованиях допускаются все любители пауэрлифтинга от 40 лет.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18а. СОК «Наука».

п.Ревда

8 апреля – 12.00

Соревнованиями по национальным видам спорта завершается 58 Праздник Севера учащихся. В них примут участие 59 учащихся из 7-ми муниципальных образований Мурманской области: гг. Мурманск, Мончегорск, Оленегорск, Кировск, Ловозерский, Кольский и Терский районы.

В программе соревнований: тройной национальный прыжок, метание аркана на хорей и прыжки через нарты, которые и определят абсолютных чемпионов соревнований по национальным видам спорта 58 Праздника Севера учащихся.

Победители и призеры будут награждены медалями Праздника Севера учащихся, грамотами Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области, абсолютные чемпионы – лентами чемпионов. Все участники соревнований по национальным видам спорта получат памятные значки 58 Праздника Севера учащихся.

п.Ревда, Ловозерский район.

г.Заозёрск

8 апреля - 11.00

Открытое первенство ЗАТО город Заозёрск по борьбе дзюдо среди юношей и девушек. Спортивное мероприятие посвящено памяти экипажа АПЛ «Комсомолец».

г.Заозёрск, ул. Ленинского Комсомола, 16. Детско-юношеская спортивная школа.

г.Полярный

7 апреля - 11.00

Лыжные гонки. Соревнования «Полярный марафон».

г.Полярный, лыжный стадион.

пгт.Мурмаши

7 апреля - 12.00

Лыжные гонки. Соревнования памяти Юрия Александрова.

Кольский район, пгт.Мурмаши, лыжный стадион.

г.Мурманск

7 и 8 апреля - 10.00

Спортивная гимнастика. Турнир памяти Юрия Гагарина.

г.Мурманск, ДЮСШ-1.

7 апреля - 10.00

Гиревой спорт. Чемпионат города Мурманска.

г.Мурманск, спорткомплекс «Динамо».

7 и 8 апреля - 10.15

Биатлон. Всероссийский юношеский турнир «Кубок Анны Богалий - SKIMIR».

г.Мурманск, спорткомплекс «Долина Уюта».

7 и 8 апреля - 11.00

Мини-футбол. Чемпионат лиги «МегаСпорт».

г.Мурманск, спортзал МГАТП.

7 и 8 апреля - 11.00

Бильярд. Турнир памяти Юрия Яковца.

г.Мурманск, бильярдный клуб «Бристоль».

7 апреля - 11.00

8 апреля - 12.00

Шахматы. Командное первенство города Мурманска.

г.Мурманск, шахматный клуб.

7 апреля - 12.00

Фитнес-аэробика. Первенство города Мурманска.

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

7 и 8 апреля - 12.00

Лыжные гонки. Массовый конкурс «Лыжня-2018 зовет!»

г.Мурманск, лыжный стадион «Снежинка».

8 апреля - 12.00

Танцевальный спорт. Юношеский турнир «Хрустальная туфелька».

г.Мурманск, Дворец спорта Центрального стадиона профсоюзов.

8 апреля - 12.15

Хоккей. Первенство Ночной хоккейной лиги.

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

8 апреля - 19.15

Хоккей.Чемпионат Мурманской области. «Мурман-КСШОР» (г.Мурманск) - «Колатом» (г.Полярные Зори).

г.Мурманск, Ледовый дворец спорта.

10 апреля - 10.00

11 апреля - 16.00

Лыжные гонки. Юношеские соревнования на призы чемпиона мира Алексея Петухова.

г.Мурманск, спорткомплекс Долина Уюта.