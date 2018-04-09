г.Кандалакша

9 апреля - 17.00

Спортивная игровая программа в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Вектор». Программа «В здоровом теле здоровый дух» посвящена Всемирному дню здоровья.

г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Вектор».

г.Апатиты

9 апреля – 11.45

Пройдут открытые соревнования по пауэрлифтингу (жиму классическому) «Первенство города Апатиты среди ветеранов». К участию в соревнованиях допускаются все любители пауэрлифтинга от 40 лет.

г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18а. СОК «Наука».

9-14 апреля

Проходят главные для нашего заполярного города спортивные мероприятия: Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти Владимира Беляева, Чемпионат России и Первенство России – необыкновенные по красоте лыжные гонки среди женщин и юниорок на дистанциях 50 и 30 километров .

Начало традиции проведения в городе Апатиты соревнований среди женщин на длинных дистанциях заложено в 1975 году. Именно здесь был проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на 30 км . В те годы здесь «под занавес» лыжного сезона проводилась феерическая «Гонка звезд», а на дистанциях блистали олимпийские чемпионки Галина Кулакова, Алевтина Олюнина, апатитчанка Любовь Мухачева и многие другие прославленные лыжницы. «Беляевская» гонка – более поздняя традиция, заложенная ровно 21 год назад, в 1996 году. В ранге официальных соревнований FIS она будет проводиться в этом году в одиннадцатый раз.

Программа «Больших лыжных гонок-2018»:

12 апреля (четверг) состоится Первенство России – соревнования среди юниорок на дистанции 30 км классическим стилем. Гонка начнется масс-стартом. Участники соревнований пройдут три десятикилометровых круга, каждый из которых состоит из двух дистанций по 5 км . Таким образом, после старта участницы в ходе соревнований появятся на стадионе шесть раз. Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 13.30.

14 апреля (суббота) пройдёт Чемпионат России – соревнования среди женщин на дистанции 50 км классическим стилем. И эта труднейшая гонка начнется красивым масстартом. Участники марафона пройдут пять десятикилометровых кругов, каждый из которых также состоит из двух дистанций по 5 км . По ходу соревнований участницы появятся на стадионе еще десять раз, что позволит зрителям проследить весь ход их борьбы на этой нелегкой дистанции.

Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 14.00.

г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».

г.Мурманск

10 апреля - 10.00

11 апреля - 16.00

Лыжные гонки. Юношеские соревнования на призы чемпиона мира Алексея Петухова.

г.Мурманск, спорткомплекс Долина Уюта.

10-12 апреля

В Мурманской области пройдут соревнования по мини-футболу 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области. Сильнейшие команды студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области будут награждены кубками и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 50. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10.