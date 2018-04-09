Спортивная афиша
г.Кандалакша
9 апреля - 17.00
Спортивная игровая программа в кандалакшском подростково-молодёжном клубе «Вектор». Программа «В здоровом теле здоровый дух» посвящена Всемирному дню здоровья.
г.Кандалакша, ул. Защитников Заполярья, 5а. Кандалакшский подростково-молодёжный клуб «Вектор».
г.Апатиты
9 апреля – 11.45
Пройдут открытые соревнования по пауэрлифтингу (жиму классическому) «Первенство города Апатиты среди ветеранов». К участию в соревнованиях допускаются все любители пауэрлифтинга от 40 лет.
г.Апатиты, ул. Зиновьева, 18а. СОК «Наука».
9-14 апреля
Проходят главные для нашего заполярного города спортивные мероприятия: Всероссийская (FIS) лыжная гонка памяти Владимира Беляева, Чемпионат России и Первенство России – необыкновенные по красоте лыжные гонки среди женщин и юниорок на дистанциях 50 и
Начало традиции проведения в городе Апатиты соревнований среди женщин на длинных дистанциях заложено в 1975 году. Именно здесь был проведен первый Чемпионат СССР среди женщин на
Программа «Больших лыжных гонок-2018»:
12 апреля (четверг) состоится Первенство России – соревнования среди юниорок на дистанции
14 апреля (суббота) пройдёт Чемпионат России – соревнования среди женщин на дистанции
Старт гонки в 11 часов. Награждение победителей в 14.00.
г.Апатиты, ул. Победы, 4. Лыжный стадион Физкультурно-спортивного комплекса «Атлет».
г.Мурманск
10 апреля - 10.00
11 апреля - 16.00
Лыжные гонки. Юношеские соревнования на призы чемпиона мира Алексея Петухова.
г.Мурманск, спорткомплекс Долина Уюта.
10-12 апреля
В Мурманской области пройдут соревнования по мини-футболу 54 Спартакиады студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области. Сильнейшие команды студентов профессиональных образовательных организаций Мурманской области будут награждены кубками и дипломами Министерства образования и науки Мурманской области.
г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, 50. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 10.